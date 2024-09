L'oposició demana a Prohens “superar els acords amb la ultradreta” i que “defensi els veïns d'aquesta terra”

El PSIB ha demanat a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que “defineixi” l'actual situació de governabilitat i l'ha instat a parlar d'un pacte d'antitransfuguisme. “Prohens ha de triar si fer equilibris amb Vox i trànsfugues o si vol parlar de debò amb el PSIB”, ha dit el portaveu socialista al Parlament, Iago Negueruela.

Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans després de reunir-se amb Prohens, una trobada emmarcada a la ronda de contactes que ha mantingut aquest dilluns la líder de l'Executiu autonòmic amb els portaveus dels diferents grups parlamentaris per abordar l'inici del curs polític.

Igualment, els socialistes han reclamat a Prohens que “recuperi consensos” que han estat “sacrificats pel seu soci de Govern” ara que el pacte està trencat. S'ha referit així a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, a la “segregació lingüística i a l'ús del bilingüisme al Parlament. Aquests tres punts, ha insistit Negueruela, no estan al programa de govern del PP.

Així, ha considerat que la situació actual ofereix una oportunitat a la cap de l'Executiu per “superar els acords amb la ultradreta”. “Té una oportunitat de parlar de veritat amb el PSIB”, ha dit, mostrant-se disposats a parlar de tot però de forma sistemàtica.

Igualment, el portaveu ha demanat a Prohens que convoqui de forma urgent del Debat de la Comunitat Autònoma, en considerar que cal explicar “com es mantindrà la governabilitat de Balears” i quin serà el full de ruta. “Prohens no pot jugar a fer un mix, no estem per donar suport als temes que no doni suport Vox”, ha sentenciat.

Preguntat per la coneguda com esmena 'March' al decret de Simplificació Administrativa, Negueruela ha remarcat que la posició del PSIB quant a la legalització d'habitatges és “claríssima”: “Hem fet una esmena de supressió perquè no volem que hi hagi cap marge per pactar qualsevol transacció amb qualsevol esmena nostra”.

D'altra banda, Negueruela ha considerat que Prohens ha de parlar de finançament autonòmic amb el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, de manera bilateral. “El lideratge en la forma de finançament de les Illes s'ha de fer d'acord amb la resta de forces i no tenir por de defensar bilateralment les necessitats de les Balears”, ha apuntat.

En aquesta línia, ha reclamat a Prohens que faci una ronda amb els grups parlamentaris i amb la societat civil per haver de finançament, considerant que és “més important” això que no “que vagi amb Feijóo i Ayuso”. “Daríem suport total al Govern en aquesta matèria”, ha assegurat.

En cas contrari, ha advertit, el PSIB obrirà el debat a la resta de partits i a la societat civil per presentar “mesures de consens”.

Més: “Mentre Prohens no trenqui amb Vox és difícil un bloc democràtic”

Per la seva banda, Més per Mallorca ha considerat que mentre Prohens no trenqui amb Vox a la comunitat serà “difícil pensar que hi hagi un bloc democràtic”.

Així ho ha expressat el portaveu del grup ecosobiranista, Lluís Apesteguia, en considerar que Prohens “ha mantingut el pacte amb Vox oficial i els trànsfugues”, en referència a la votació de dimarts passat en què el titular del Parlament, Gabriel Le Senne, es va mantenir al seu càrrec.

En aquest sentit, ha expressat que la futura Llei de Pressupostos de la comunitat serà continuista del pacte amb Vox, tot i que ha puntualitzat que Més escoltarà les propostes de Prohens sempre que “defensi els veïns d'aquesta terra”.

Pel que fa a les mesures que Més presentarà al Parlament durant el proper curs, Apesteguia ha avançat que seran sobre habitatge, serveis socials, mobilitat o drets lingüístics, entre altres temes.

“Quan proposem una solució al servei de ciutadania el PP parla de toros, quan nosaltres parlem de mobilitat, ells parlen de toros. Ells parlen de com es torturen animals. Que no comptin amb Més per Mallorca. De toros poden parlar amb el senyor Le Senne”, ha declarat.

D'altra banda, ha destacat la immigració és un repte complex perquè arriben persones amb enormes dificultats. Pel que fa al PP, ha expressat que “si no són capaços de parlar-ne parlaran del símptoma i no dels problemes. El problema no és la immigració sinó el capitalisme global”.