El PP culpa a un bibliotecario de censurar la biografía de la republicana Aurora Picornell cuya foto rompió Le Senne

La recomendación de la biografía de Aurora Picornell, popularmente conocida como 'la Pasionaria' mallorquina, ha desaparecido de las redes sociales de la biblioteca de Palma apenas un día después de que el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), en pleno debate de la derogación de la Ley balear de memoria democrática, arrancara y desgarrara un retrato de la activista republicana fusilada por el franquismo. Los hechos han provocado un alud de reacciones y condenas como las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios de sus ministros y la oposición en bloque en Balears, que han exigido la inmediata dimisión de la segunda máxima autoridad de Balears.

Se da la circunstancia de que la biblioteca de Cort -ubicada en el Ajuntament- colgó este martes, coincidiendo con la toma en consideración de la supresión de la normativa, la imagen del libro 'Aurora Picornell (1912-1937). De la història al símbol', del historiador David Ginard, junto al hastag #labibliotecarecomana. Sin embargo, fuentes próximas a los funcionarios de la biblioteca han denunciado la “orden del Ajuntament” de no publicitar ni “en redes sociales” ni en la “web de bibliotecas” a Aurora Picornell y su libro.

Desde el Consistorio palmesano, gobernado por PP con el apoyo de Vox, rechazan sin embargo este extremo y descargan la responsabilidad en una funcionaria. En declaraciones a este medio, fuentes municipales niegan que se haya dado ninguna orden “por la parte política”. “Ni el regidor [en alusión al concejal de Cultura, Javier Bonet] ni los políticos han dado ninguna orden respecto a esta publicación en ningún sentido”, aseguran, insistiendo en que desde el Ajuntament “no se ha hecho ninguna acción para prohibir ni censurar nada”.

“Lo que ocurrió es que la jefa de bibliotecas, que es una funcionaria, dentro de su criterio personal que no tiene nada que ver ni está guiado por el Ajuntament, consideró que no era una recomendación acertada y ordenó a un funcionario que retirara esa recomendación”, afirman. “La jefa de la biblioteca consideró que no era una recomendación apropiada según su criterio, que lógicamente no tiene nada que ver con el de los responsables políticos”, recalcan.

En la red social 'X' -antes Twitter- un usuario ha denunciado los hechos acompañando su publicación de la captura de pantalla de la recomendación literaria. “He hecho la captura de pantalla porque ya me parecía que acoger conferencias de fascistas y reivindicar a Aurora Picornell tal día como hoy era incompatible. Alguien ha obligado al CM de la biblioteca de Cort a retroceder”, señala.

Por su parte, el portavoz balear de Podemos y exsecretario autonómico de memoria democrática del Govern, Jesús Jurado, ha dado difusión de inmediato al libro sobre Picornell: “Aprovecho para hacer publicidad del magnífico libro objeto de la censura del PP, del autor (y gran investigador) David Ginard y de Edicions Documenta Balear. Si podéis, adquiridlo o id a leerlo a la biblioteca”.