El PP culpa un bibliotecari de censurar la biografia de la republicana Aurora Picornell la foto de la qual va trencar Le Senne

La recomanació de la biografia de Aurora Picornell, popularment coneguda com 'la Passionària' mallorquina, ha desaparegut de les xarxes socials de la biblioteca de Palma tot just un dia després que el president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), en ple debat de la derogació de la Llei balear de memòria democràtica, arrenqués i esquinçara un retrat de l'activista republicana afusellada pel franquisme. Els fets han provocat una allau de reaccions i condemnes com les del president del Govern, Pedro Sánchez, diversos ministres i l'oposició en bloc a Balears, que han exigit la dimissió immediata de la segona màxima autoritat de Balears.

Es dóna la circumstància que la biblioteca de Cort -ubicada a l'Ajuntament- va penjar aquest dimarts, coincidint amb la presa en consideració de la supressió de la normativa, la imatge del llibre 'Aurora Picornell (1912-1937). De la història al símbol', de l'historiador David Ginard, al costat del hastag #labibliotecarecomana. Tot i això, fonts pròximes als funcionaris de la biblioteca han denunciat l'“ordre de l'Ajuntament” de no publicitar ni “en xarxes socials” ni a la “web de biblioteques” Aurora Picornell i el seu llibre.

Des del Consistori palmesà, governat per PP amb el suport de Vox, rebutgen no obstant aquest extrem i descarreguen la responsabilitat en una funcionària. En declaracions a aquest mitjà, fonts municipals neguen que s'hagi donat cap ordre “per part política”. “Ni el regidor [en al·lusió al regidor de Cultura, Javier Bonet] ni els polítics han donat cap ordre respecte a aquesta publicació en cap sentit”, asseguren, insistint que des de l'Ajuntament “no s'ha fet cap acció per prohibir ni censurar res”.

“El que va passar és que la cap de biblioteques, que és una funcionària, dins del seu criteri personal que no té res a veure ni està guiat per l'Ajuntament, va considerar que no era una recomanació encertada i va ordenar a un funcionari que retirés aquesta recomanació”, afirmen. “La cap de la biblioteca va considerar que no era una recomanació apropiada segons el seu criteri, que lògicament no té res a veure amb el dels responsables polítics”, recalquen.

A la xarxa social 'X' -abans Twitter- un usuari ha denunciat els fets acompanyant la seva publicació de la captura de pantalla de la recomanació literària. “He fet la captura de pantalla perquè ja em semblava que acollir conferències de feixistes i reivindicar Aurora Picornell tal dia com avui era incompatible. Algú ha obligat el CM de la biblioteca de Cort a retrocedir”, assenyala.

Per la seva banda, el portaveu balear de Podem i exsecretari autonòmic de memòria democràtica del Govern, Jesús Jurado, ha donat difusió immediatament al llibre sobre Picornell: “Aprofito per fer publicitat del magnífic llibre objecte de la censura del PP, del autor (i gran investigador) David Ginard i d'Edicions Documenta Balear”.