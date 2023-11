El PSOE denuncia un agujero de 8,5 millones en los presupuestos aprobados por PP y Vox en el Consell de Mallorca

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha denunciado que los Presupuestos aprobados este jueves por el Consell de Mallorca para 2024 que el presupuesto “están descuadrados” y, por este motivo, “son ilegales”, dado que las cuentas han sido calculadas con base a una previsión de financiación de 420 millones de euros por parte del Govern balear en transferencias corrientes, mientras el conseller balear de Hacienda, Antoni Costa, anunciaba el lunes que la dotación del Ejecutivo autonómico va a ser de 411,5 millones. “Por tanto, hay un agujero de 8,5 millones de euros”, ha aseverado la socialista.

En medio de la tensión generada durante la sesión plenaria, las manifestaciones de Cladera se han encontrado en varias ocasiones con la amonestación del presidente del Consell, Llorenç Galmés (PP), quien le ha recordado a su antecesora en el cargo que ya no dirige el pleno de la institución insular. La expresidenta socialista del Consell ha defendido 91 enmiendas por valor de 50 millones de euros para seguir el camino hacia una Mallorca “más sostenible y más justa” ya que los presupuestos propuestos, “llenos de mentiras”, no siguen ese camino “y menos con la presencia de Vox”.

Durante su intervención, Cladera ha recriminado, asimismo, el modo en que se estaban llevando a cabo las intervenciones y cómo se estaban gestionando los tiempos de los grupos. En las réplicas de los grupos, al llegar el turno de Vox, cuando el portavoz adjunto, David Gil, ya había comenzado su intervención, la dirigente socialista ha pedido la palabra argumentando que, al no haber presentado enmiendas, Vox y PP no tenían derecho de palabra. En su última réplica, Cladera ha lamentado el “atropello” sufrido y ha criticado que los populares y los ultraderechistas no hayan tenido la “decencia” de leer sus enmiendas.

El ple del Consell no es mereix que PPVOX ens presentin a aprovació inicial un pressupost que contradiu un precepte comptable bàsic: els ingressos no coincideixen amb les despeses previstes.



El pleno ha vivido otro momento de tensión cuando la portavoz del PP, Núria Riera, ha calificado a Cladera como responsable política de la torrentada de Sant Llorenç, cuando ha lamentado el retraso de las actuaciones sobre esta cuestión por parte del anterior gobierno.

El debate ha subido de tono en el momento en que Maria Pilar Bonet ha hecho referencia a la polémica en relación a la plaza de Catalina Cladera en la Sindicatura de Cuentas y una supuesta mejora. “No pienso lo mejor de usted, le tenía un respeto, me ha decepcionado muchísimo”, ha concluido Bonet. La consellera insular de Hacienda y Función Pública ha finalizado su última intervención entre lágrimas.

Presupuestos de 624 millones de euros

Con todo, el pleno del Consell celebrado en sesión extraordinaria ha aprobado inicialmente los presupuestos de la institución para 2024, que ascienden a 624 millones de euros, con el voto a favor de PP y Vox, la abstención de El PI y el voto en contra del PSIB y MÉS per Mallorca. Tras la aprobación inicial, con 17 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones, se abre ahora un período de exposición pública que culminará con la propuesta de aprobación definitiva de las cuentas en un pleno extraordinario que se celebrará en las próximas semanas.

En la primera parte, el pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad de PSIB y MÉS per Mallorca, mientras que El PI, que también había presentado enmienda a la totalidad, finalmente la ha retirado y se ha abstenido en la votación de las cuentas tras aceptarse nueve enmiendas, en materia principalmente de infraestructuras y producto local.

La consellera insular de Hacienda y Función Pública, Maria Pilar Bonet, ha indicado que estas cuentas se basan en cinco ejes sobre los que se pretende actuar durante su legislatura, como son las políticas sociales, el municipalismo, la movilidad, la cultura y el medioambiente.

Bonet ha reivindicado la capacidad del equipo de gobierno de haber podido elaborar un presupuesto insular en tiempo y forma a pesar de haberse encontrado 4.000 expedientes arrinconados en turismo, la pérdida de la subvenión a Tirme para energías renovables por parte de Madrid, pagos de ayudas pendientes, la ITV de Calvià paralizada, la financiación de fondos europeos a punto de caducar, la ronda de Sant Llorenç pendiente de proyectar a pesar de su urgencia y la pérdida de 240 millones de carreteras.

Galmés, al final del debate y antes de la votación, ha destacado la presentación de las cuentas en tiempo y forma y ha reivindicado que a pesar de “los cuatro meses de mensajes de miedo”, no hay ningún recorte en materia de igualdad, de lengua o en políticas ambientales. El presidente insular ha hecho hincapié en que las cuentas de 2024 servirán para mejorar la vida de los ciudadanos desde la base del espíritu municipalista. “Es un presupuesto realista, equilibrado, de gestión eficaz y que quieren resolver los problemas de los mallorquines y no crear otros nuevos”, ha concluido.

Después de la partida de Bienestar Social, la más cuantiosa con 287,3 millones de euros, se encuentran las de Territorio, Movilidad e Infraestructuras con 131,5 millones --un 20% del total--, la de Hacienda y Función Pública con 61,4 millones --un 9%--, la de Promoción Económica y Desarrollo Local con 42,7 millones --un 7%--, Presidencia con 37,4 millones --un 6%--, Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes con 36 millones --un 6%--, Cultura y Patrimonio con 32,5 millones -- un 5%-- y Turismo con 16,6 millones --un 3%--. Por su parte, el presupuesto del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) se eleva a 287,3 millones --un 4,5% más--.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha defendido, por su parte, las 52 enmiendas que ha registrado la formación basadas en la “política útil al servicio de la ciudadanía”. El ecosoberanista ha destacado especialmente las destinadas a recuperar el Bono para las familias, del que se beneficiaron más de 40.000 familias, y a incrementar las partidas en favor de promoción del catalán. Por otra parte, ha criticado que las cuentas insulares no contemplen ninguna partida para la compra del castillo de Alaró.

En materia cultural, el ecosoberanista ha criticado el doble discurso de PP y Vox que, mientras los primeros defienden que no se han reducido las partidas en cultura y promoción del catalán, los segundos celebran los recortes en este sentido.

Mientras tanto, el portavoz adjunto de Vox, David Gil, ha reivindicado que los presupuestos insulares se han elaborado siguiendo la premisa de que “un proyecto de cuentas públicas en cualquier administración pasa por el escrupuloso respeto al marco constitucional y por la consignación de partidas económicas que en ningún caso sirvan para favorecer otros intereses que los de España como nación”.

El portavoz adjunto del PP, Bernat Vallori, ha alabado la labor de oposición constructiva de El PI en oposición a los objetivos de PSIB y MÉS per Mallorca. El 'popular' ha calificado las enmiendas de la oposición como decepcionantes. “Me esperaba más interés en su elaboración”, ha añadido. Para Vallori, si la oposición hubiera consultado el contenido con los consellers “se les hubiera desmontado el discurso”.

El 'popular' ha lamentado que las enmiendas de MÉS per Mallorca se limiten a los municipios en los que tienen presencia y que muchas vayan destinadas a “pegarle al turismo”. En relación al presupuesto del IMAS, el conseller del PP ha señalado que las cuentas con el inicio del cambio de una “mala gestión de primera magnitud”. PP y Vox no han aceptado ninguna de las 143 enmiendas presentadas en total por PSIB y MÉS per Mallorca.