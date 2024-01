Un sindicato policial carga contra el ex alto cargo del Govern del PP acusado de pegar a un agente: “No le saldrá gratis”

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha mostrado su “asombro, rechazo y sorpresa” ante los alegatos vertidos en su propia defensa por el ex alto cargo del Govern balear del PP Juan Antonio Serra Ferrer, para quien la Fiscalía reclama tres años de cárcel por presuntamente intentar besar y lamer la cara a una desconocida en un restaurante de Palma y propinar un puñetazo a uno de los policías que lo detuvo cuando intentaba huir. “Negar hechos que han sido corroborados por múltiples testigos demuestra que el acusado no ha aprendido la lección, agredir a los funcionarios policiales no sale gratis, sea quien sea el agresor y con independencia de su estatus público”, aseveran desde la entidad.

El sindicato policial se ha pronunciado de este modo a raíz del escrito de defensa presentado por Serra Ferrer, quien niega haber incurrido en delito alguno y señala que, en cualquier caso, concurren en él la atenuantes de haber consumido bebidas alcohólicas que anulaban sus facultades intelectivas y volitivas así como la de haber procedido a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos vía indemnizatoria.

“El SUP siempre estará del lado de los policías. En este caso es evidente que las lesiones que sufrió el oficial de policía no se produjeron solas, sino en el curso de una actuación policial por un delito grave”, incide el sindicato, expresando, con todo, su respeto a la presunción de inocencia: “Será en el Juzgado donde se demostrará quién está en el lado incorrecto de la Ley”. Finalmente, desde la entidad policial inciden en que continuarán con la defensa de los intereses de sus funcionarios “para exigir la máxima condena penal y civil, tal y como llevamos haciendo desde hace más de cuatro años”.

En concreto, el policía presuntamente agredido reclama cinco años de cárcel por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso con otro de lesiones.

Por su parte, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para Serra Ferrer por supuestamente intentar besar y lamer la cara a la desconocida y otro año de prisión por propinar un puñetazo a uno de los policías que lo detuvo cuando intentaba huir. El Ministerio Público sostiene que el acusado se acercó a la víctima, quien se encontraba sentada en un taburete, con una “evidente intención libidinosa”, le agarró fuertemente de la cabeza, presionando la misma a la altura de las orejas y sienes entre sus manos, atrayéndola hacia él para intentar besarla, y, ante la resistencia de la joven, procedió a lamerle con la lengua todo su rostro, pasándola desde una oreja a la otra, por toda la cara y por la boca.

Tras ello, personados dos agentes de la Policía Nacional en el lugar y en el momento en que iban a proceder a la detención del acusado, éste emprendió la huida, siendo perseguido por uno de los efectivos. La Fiscalía relata que, con intención de menoscabar el principio de autoridad y causar un quebranto físico, Serra Ferrer se giró y, sin mediar palabra, propinó un fuerte puñetazo en la parte derecha de la mandíbula al agente, iniciándose un forcejeo en el que el inculpado le lesionó el hombro. Como consecuencia de ello, el policía sufrió contusiones de diversa consideración.