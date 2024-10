Una fortuna de 297 millones, contratos con Arabia Saudí e investigaciones de Hacienda: Rafa Nadal más allá del tenis

297 millones de euros. Es la astronómica fortuna que, según la revista Forbes, posee el mallorquín Rafa Nadal, quien este jueves anunciaba su retirada de las pistas dejando tras de sí un descomunal reguero de títulos en su historial, entre ellos 14 Roland Garros que lo convierten en el tenista con más trofeos en un único 'grande'. De acuerdo a los datos de la misma publicación, el líder indiscutible de tierra batida ha ganado, desde su debut en el año 2000, más de 125 millones de dólares, 19 millones de ellos procedentes de sus victorias en el Abierto de Francia. El patrimonio de Nadal lo sitúa como el deportista español más rico, además de haberse convertido en el sexto tenista mejor pagado del mundo, con un total de 21,2 millones de euros.

Sin embargo, a todo lo obtenido sobre las pistas se suman las cuantiosas sumas que el tenista, nacido en el municipio de Manacor el 3 de junio de 1986, se ha embolsado en forma de millonarios contratos publicitarios y de patrocinadores como Nike, Kia, Santander y Telefónica. El pasado mes de enero se convertía, además, en el embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí con un suculento contrato bajo el brazo.

Una decisión, la de representar al país saudita en el plano internacional, que no tardó en suscitar las críticas desde distintos ámbitos. Y es que la que para Nadal es una tierra de “crecimiento y progreso mires donde mires” es en realidad un país en el que, según los análisis de Amnistía Internacional, la vulneración de los derechos humanos y de los migrantes está a la orden del día mientras se suceden continuos ataques a la libertad de expresión, detenciones arbitrarias, juicios sin garantías, torturas y discriminación de las mujeres y el colectivo LGTBQ+. También es el Estado donde el príncipe heredero ordenó descuartizar a un periodista crítico en una de sus embajadas, según constató un informe oficial de EEUU. “Que Rafael Nadal se haya convertido en embajador del tenis de Arabia Saudí es una operación más de sportwashing”, valoró entonces la organización internacional.

En este sentido, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Pacífico (Oregón, EEUU) y experto en política deportiva Jules Boykoff explicaba a elDiario.es que el sportswashing se produce cuando los líderes políticos utilizan los deportes para tratar de legitimarse en el escenario mundial mientras desvían la atención de los problemas de derechos humanos en sus países. Fueron varias las cifras que se manejaron acerca de lo que obtendría el mallorquín por unirse al circuito, aunque el contrato se contempla a largo plazo “para ayudar al crecimiento del deporte e inspirar a una nueva generación de tenistas en Arabia Saudí” e incluye la apertura de una sede de la academia tenista del balear. Con todo, Nadal aseguró que no se unió a Arabia por dinero.

Al contrario que Nadal, el vasco Jon Rahm rechazó en junio de 2022 irse al circuito de golf de Arabia Saudí (LIV Golf) porque su vida “no cambiaría lo más mínimo por 400 millones de euros”. Él jugaba, sostenía, “por amor a este deporte”.

La 'enmienda Nadal'

La Rafa Nadal Academy, fundada en 2016 con el patrocinio de Movistar con miras a convertirse en referente en formación y perfeccionamiento de tenis, tampoco se ha librado de la polémica, sobre todo cuando en 2018 se aprobó la agilización de los trámites para la ampliación del centro deportivo incluyéndose para ello una enmienda a la ley balear de vivienda. Este hecho provocó la confrontación entre los partidos que entonces conformaban el Govern en Balears: el PSIB-PSOE, a pesar del rechazo mostrado por parte de Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca, votó a favor de la conocida como 'enmienda Nadal' junto a PP, Cs y El PI. De inmediato, Rafa Nadal saltó a la palestra para negar haber recibido un trato de favor.

Por otro lado, el tenista también cuenta con la Fundación Rafa Nadal, constituida en 2007 con el objetivo de promocionar el deporte como herramienta de integración para las personas con discapacidad y en situación de exclusión social. La entidad cuenta con cinco centros activos en España e India.

Según las informaciones consultadas por elDiario.es en los repositorios empresariales InsideView y Empresia, el tenista como tal no aparece en el registro mercantil en calidad de propietario, administrador o gestor de ninguna empresa, ni siquiera de las que llevan su nombre. Sí invierte en muchas de ellas, como apuntan varias revistas económicas especializadas. No sucede lo mismo con el patriarca de la familia, Sebastià Nadal Homar. Su nombre figura en unas 90 empresas, de las que en 25 es o fue administrador único, según las citadas bases de datos. Actualmente, destaca su presencia en el sector de las renovables, aunque en ese volumen de empresas hay de todo: promoción inmobiliaria, venta de terrenos o turismo y restauración, por decir algunos sectores. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con el entorno profesional de Nadal para contrastar estos datos, pero no ha obtenido respuesta.

Los negocios del tenista

Nadal posee, además, una empresa hotelera en expansión, Zel Hotels, marca de hoteles vacacionales que comenzó a operar el pasado año y que ya cuenta con presencia en Mallorca, Costa Brava y Punta Cana. Del mismo modo, durante los próximos años se contempla que la cadena, en la que también participa Meliá, se expanda a Albania, Madrid, Canarias, Costa del Sol, Croacia, Grecia, Portugal, París, Londres y el sudeste asiático, con el foco puesto en el turismo de ocio premium.

El deportista también es propietario de Mabel Capital, una compañía de inversión privada fundada en Madrid en 2013, con presencia y activos en España, Portugal, Estados Unidos, Oriente Medio y México. Junto al empresario Manuel Matutes Prats -integrante de la saga de políticos y empresarios más influyente de Eivissa en el último siglo- y Manuel Campos Guallar, lleva a cabo entre otras actividades promociones de viviendas y complejos inmobiliarios de lujo. Por otra parte, Nadal es el accionista mayoritario de Debamina, dedicada a la participación en el capital de otras sociedades o entidades.

Desde 2008, presta su nombre, además, a varios modelos de relojes de la lujosa marca Richard Mille, desde el primer RM 027 hasta el último RM 27-05, cuyos precios rondan los 900.000 euros. “Hasta que conoció a Richard Mille en 2008, Rafa se negaba a llevar reloj. Ni se le había pasado por la cabeza ponérselo para jugar. Nadal se mostró reticente, de modo que Richard tuvo que insistir mucho para convencerlo. Juntos, desarrollaron el tourbillon más ligero del mundo hasta aquel momento: el RM 027, el primer reloj que llevó el nombre del rey de la tierra batida”, asegura la marca en su página web.

Yate de 5,5 millones de euros

Por otro lado, el tenista cuenta desde 2020 con un catamarán valorado en 5,5 millones de euros, galardonado en la categoría Best Cat de la 33 edición de los premios Best of The Best que otorga la revista de lujo norteamericana Robb Report. Con una capacidad para ocho invitados, mide 23,95 metros de eslora y 12 de manga, presume de tener cuatro cabinas, un casco de estribor con una suite, un camarote de invitados y los cuartos de la tripulación. El camarote principal, tal como describe Forbes, cuenta con un vestidor, un sofá, un televisor de techo abatible sobre la cama doble y un balcón privado desplegable, según detallan las características del fabricante Sunreef Power.

Las sombras sobrevolaron sobre sus negocios cuando, en 2012, la Agencia Tributaria comenzó a investigar al grupo de sociedades que Rafa Nadal tuvo domiciliadas en Gipuzkoa desde 2006 hasta finales de 2011 a pesar de no contar con actividad alguna en Euskadi y aprovechando el beneficioso marco fiscal que existía en ese momento en el territorio foral. De acuerdo a las pesquisas de Hacienda, el tenista pudo ahorrarse el pago de importantes cantidades de las que le habría correspondido abonar por el régimen de sociedades de promoción de empresas (SPE) si las mercantiles las hubiera tenido radicadas en Manacor. Finalmente, el fisco le obligó a cambiar la domiciliación de las mismas. Tras la publicación de las informaciones, Nadal aseguró no haber controlado “estos temas” durante aquellos años.

Su representante, Carlos Costa, aseguró además que “Rafa, desde el inicio de su carrera, ha tenido residencia fiscal en Balears como persona física. En cuanto a las empresas mencionadas, cuyo ámbito de actuación es también internacional, tras un período en el que su domicilio social estuvo en territorio vasco, trasladaron su domicilio a Balears, no habiéndose beneficiado como consecuencia de este traslado de lo previsto por el régimen fiscal anterior”. En el mismo comunicado, Costa afirmaba que, desde el inicio de su carrera, “Rafa siempre ha querido mantener su residencia en España y así ha sido, reafirmando con ello su compromiso como español tanto dentro como fuera de las pistas”.

Por otro lado, una de las propiedades con las que cuenta Nadal es una exclusiva casa con vistas al mar en Portocristo, perteneciente a Manacor, donde inmobiliarias de nombre internacional ofrecen caras mansiones para quienes “buscan un estilo de vida exclusivo” –como anuncian en su web–, mientras la compra extranjera masiva y la especulación expulsan de la isla a los residentes locales. También posee una macrovivienda de 227 metros en el lujoso complejo residencial de Bahía Príncipe, en la playa Nueva Romana de República Dominicana.

Toni Nadal, el hombre en la sombra del tenista

Tras la figura de Nadal permaneció durante 27 años su tío Toni Nadal, el hombre más influyente en su trayectoria. Bajo su tutela logró el título en 76 torneos, 16 de ellos Grand Slam (diez Roland Garros, tres US Open, dos Wimbledon y un Abierto de Australia). Medalla de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo y convertido en uno de los entrenadores más laureados de la historia de la raqueta española, compaginando el deporte con los negocios inmobiliarios, a principios de 2023 decidió dar el salto a la política tras ser fichado por el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, para la nueva fundación del partido.

Toni Nadal ha ofrecido, al margen de su trabajo como preparador deportivo, múltiples charlas y conferencias dirigidas a entrenadores, jóvenes y empresas. Asimismo, gestiona la empresa Tenis Invest, cuyo objeto social está dedicado a la adquisición, enajenación y cesión de bienes de equipo, maquinaria y utillaje, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). Volcado en la capacitación deportiva de su sobrino desde que éste tenía cuatro años, Antonio Nadal Homar (Manacor, 22 de febrero de 1961) tuvo claro que, entre otros valores, quería inculcarle los del trabajo diario, el esfuerzo, la mejora constante y, sobre todo, una gestión eficaz de la adversidad.

“Me he basado desde siempre en unos principios universales que han funcionado toda la vida y, por tanto, para mí han sido siempre los más lógicos. Mi forma de trabajar es simple y sencilla. No soy dueño de grandes teorías ni ejecutor de muchas complicaciones”, asevera, de hecho, en su libro Todo se aprende a entrenar. En 2010, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le dio en mano el premio Siete Estrellas en la categoría 'Fomento de los valores deportivos'.

Los negocios familiares y su vinculación con la política

La familia Nadal comenzó a cosechar dinero con la irrupción de Miquel Àngel Nadal, el hijo pequeño de Rafael Nadal Nadal, en el deporte profesional. Miquel Àngel Nadal, futbolista que pasó por el RCD Mallorca y el Futbol Club Barcelona, fue el primero de la familia en mostrar aptitudes deportivas. Por su parte, el padre del tenista, Sebastià Nadal Homar, se inició en el mundo empresarial con el “manipulado” y la “transformación de vidrio plano”. Según su web, la empresa Vidres Mallorca S.L. se constituyó en el 1982. Pero en el registro mercantil consta que fue en 1989, cuando su hermano futbolista estaba a punto de dar el salto al Barça. La empresa llegó a liderar varios años este mercado en la isla gracias a la irrupción de las ventanas con doble cristal o con cámara de aire, así como por tener un acuerdo de distribución, único en la isla, con la reconocida marca Climalit, de la que continúan haciendo gala en su web.

En Vidres Mallorca S.L., Nadal padre figura como administrador único y la empresa sigue vigente: en el ejercicio de 2021 (el último disponible) declaró 1,6 millones de beneficios, 26,91 millones de euros en activos y 25,39 millones de patrimonio neto, según los datos de InsideView. El descuadre de los años de creación podría deberse a que antes de formar la empresa, adquirió una cristalería ya existente, desde la que edificó este primer éxito empresarial. En el ámbito de la instalación de parques solares en campos de cultivo, la empresa Starwing S.L., con sede en Palma, también cuenta entre sus directivos con el padre del tenista, de acuerdo a los datos de InsideView.

Otra empresa que en la órbita de Sebastià Nadal, ya que comparte sede social con Starwing S.L., ha ejecutado proyectos de plantas eólicas en Costa Rica, Lugo y Soria, y fotovoltaicas, además de Mallorca, en La Rioja, Granada, Chile o Málaga, según consta en la página web de la compañía en cuestión (Gruparc renovables). Y Starwing es solo una de muchas empresas de este sector en las que participa el padre del deportista. En muchas de ellas, como la que ha servido de ejemplo, Sebastià Nadal comparte directiva con Antonio Mascaró Gomila –siempre según InsideView–, directivo en los noventa de Banca March, que se vio envuelto en un affaire judicial (Caso Royaltur) del que salió absuelto. Al directivo se le acusaba de presunta estafa, junto a otros implicados, por la compra venta de la cadena hotelera homónima usando su salida a bolsa para bajar el valor de esta.

La familia ha estado históricamente vinculada a la política y, en especial, al PP. El caso más reciente es el del ya citado Toni Nadal, mentor de la estrella. Por su parte, Rafa Nadal Homar (tío del tenista, hermano de sangre del padre y gestor de los negocios familiares) fue concejal en el Ajuntament de Manacor y figuró en las listas y el Gobierno autonómico del popular José Ramón Bauzá. En los comicios autonómicos de 2023, su hijo Rafael Nadal Barceló (en Mallorca las familias tradicionales son proclives a la repetición generacional de nombres), primo del tenista, concurría en el número 14 de la lista del PP y el 23 de julio del mismo año recogía su acta de diputado, ocupando así uno de los 59 escaños de la Cámara balear.