297 milions de fortuna, contractes amb l'Aràbia Saudita i investigacions d'Hisenda: Rafa Nadal més enllà del tennis

297 milions d'euros. És l'astronòmica fortuna que, segons la revista Forbes, posseeix el mallorquí Rafa Nadal, que aquest dijous anunciava la seva retirada de les pistes deixant darrere seu una descomunal reguera de títols, entre ells 14 Roland Garros que el converteixen en el tennista amb més trofeus en un únic 'gran'. D'acord amb les dades de la mateixa publicació, el líder indiscutible de terra batuda ha guanyat, des del seu debut l'any 2000, més de 125 milions de dòlars, 19 milions d'ells procedents de les seves victòries a l'Obert de França. El patrimoni de Nadal el situa com l'esportista espanyol més ric, a més d'haver-se convertit en el sisè tennista més ben pagat del món, amb un total de 21,2 milions d'euros.

No obstant això, a tots els diners obtinguts sobre les pistes se sumen les quantioses sumes que el tennista, nascut al municipi de Manacor el 3 de juny de 1986, s'ha embutxacat en forma de milionaris contractes publicitaris i de patrocinadors com Nike, Kia, Santander i Telefònica. El passat mes de gener es convertia, a més, a l'ambaixador de la Federació de Tennis d'Aràbia Saudita amb un suculent contracte sota el braç.

Una decisió, la de representar el país saudita en el pla internacional, que no va trigar a suscitar les crítiques des de diferents àmbits. I és que la que per a Nadal és una terra de “creixement i progrés miris on miris” és en realitat un país on, segons les anàlisis d'Amnistia Internacional, la vulneració dels drets humans i dels migrants està a l'ordre del dia mentre se succeeixen atacs continus a la llibertat d'expressió, detencions arbitràries, judicis sense garanties, tortures i discriminació de les dones i el col·lectiu LGTBQ+. També és l'Estat on el príncep hereu va ordenar esquarterar un periodista crític en una de les seves ambaixades, segons va constatar un informe oficial dels EUA. “Que Rafael Nadal s'hagi convertit en ambaixador del tennis d'Aràbia Saudita és una operació més d'sportwashing”, va valorar llavors l'organització internacional.

En aquest sentit, el professor de Ciències Polítiques de la Universitat del Pacífic (Oregon, EUA) i expert en política esportiva Jules Boykoff explicava a elDiario.es que l'sportswashing es produeix quan els líders polítics utilitzen els esports per intentar legitimar-se a l'escenari mundial mentre desvien l'atenció dels problemes de drets humans als seus països. Van ser diverses les xifres que es van manejar sobre el que obtindria el mallorquí per unir-se al circuit, encara que el contracte es contempla a llarg termini “per ajudar el creixement de l'esport i inspirar una nova generació de tennistes a l'Aràbia Saudita” i inclou l'obertura d'una seu de l'acadèmia tennista del balear. Amb tot, Nadal va assegurar que no es va unir a l'Aràbia per diners.

Al contrari que Nadal, el basc Jon Rahm va rebutjar el juny del 2022 anar-se'n al circuit de golf d'Aràbia Saudita (LIV Golf) perquè la seva vida “no canviaria gens ni mica per 400 milions d'euros”. Ell jugava, sostenia, “per amor a aquest esport”.

'L'esmena Nadal'

La Rafa Nadal Academy, fundada el 2016 amb el patrocini de Movistar amb la intenció de convertir-se en referent en formació i perfeccionament de tennis, tampoc s'ha lliurat de la polèmica, sobretot quan el 2018 es va aprovar l'agilitació dels tràmits per a l'ampliació del centre esportiu incloent-hi una esmena a la llei balear d'habitatge. Aquest fet va provocar la confrontació entre els partits que llavors conformaven el Govern a Balears: el PSIB-PSOE, malgrat el rebuig mostrat per part de Podem, Més per Mallorca i Més per Menorca, va votar a favor de la coneguda com a 'esmena Nadal' juntament amb PP, Cs i El PI. De seguida, Rafa Nadal va saltar a la palestra per negar haver rebut un tracte de favor.

D'altra banda, el tennista també compta amb la Fundació Rafa Nadal, constituïda el 2007 amb l'objectiu de promocionar l'esport com a eina d'integració per a les persones amb discapacitat i en situació d'exclusió social. L'entitat compta amb cinc centres actius a Espanya i l'Índia.

Segons les informacions consultades per elDiario.es als repositoris empresarials InsideView i Empresia, el tennista com a tal no apareix al registre mercantil en qualitat de propietari, administrador o gestor de cap empresa, ni tan sols de les que porten el seu nom. Sí inverteix en moltes, com apunten diverses revistes econòmiques especialitzades. No passa el mateix amb el patriarca de la família, Sebastià Nadal Homar. El seu nom figura en unes 90 empreses, a 25 de les quals és o va ser administrador únic, segons les bases de dades esmentades. Actualment, destaca la seva presència al sector de les renovables, encara que en aquest volum d'empreses hi ha de tot: promoció immobiliària, venda de terrenys o turisme i restauració, per dir alguns sectors.

Els negocis del tennista

Nadal posseeix, a més, una empresa hotelera en expansió, Zel Hotels, marca d'hotels de vacances que va començar a operar l'any passat i que ja compta amb presència a Mallorca, Costa Brava i Punta Cana. De la mateixa manera, durant els propers anys es contempla que la cadena, en què també participa Meliá, s'expandeixi a Albània, Madrid, Canàries, Costa del Sol, Croàcia, Grècia, Portugal, París, Londres i el sud-est asiàtic, amb el focus posat al turisme d'oci premium.

L'esportista també és propietari de Mabel Capital, una companyia d'inversió privada fundada a Madrid el 2013, amb presència i actius a Espanya, Portugal, els Estats Units, l'Orient Mitjà i Mèxic. Amb l'empresari Manuel Matutes Prats -integrant de la saga de polítics i empresaris més influent d'Eivissa de l'últim segle- i Manuel Campos Guallar, entre altres activitats duu a terme promocions d'habitatges i complexos immobiliaris de luxe. D'altra banda, Nadal és l'accionista majoritari de Debamina, dedicada a la participació al capital d'altres societats o entitats.

Des del 2008, presta el seu nom, a més, a diversos models de rellotges de la luxosa marca Richard Mille, des del primer RM 027 fins a l'últim RM 27-05, els preus dels quals ronden els 900.000 euros. “Fins que va conèixer Richard Mille el 2008, Rafa es negava a portar rellotge. Ni se li havia passat pel cap posar-s'ho per jugar. Nadal es va mostrar reticent, de manera que Richard va haver d'insistir molt per convèncer-lo. Junts, van desenvolupar el tourbillon més lleuger del món fins aquell moment: el RM 027, el primer rellotge que va portar el nom del rei de la terra batuda”, assegura la marca a la seva pàgina web.

Iot de 5,5 milions d'euros

D'altra banda, el tennista compta des del 2020 amb un catamarà valorat en 5,5 milions d'euros, guardonat a la categoria Best Cat de la 33 edició dels premis Best of The Best que atorga la revista de luxe nord-americana Robb Report. Amb una capacitat per a vuit convidats, fa 23,95 metres d'eslora i 12 de màniga, presumeix de tenir quatre cabines, un casc d'estribord amb una suite, una cabina de convidats i les cambres de la tripulació. La cabina principal, tal com descriu Forbes, compta amb un vestidor, un sofà, un televisor de sostre abatible sobre el llit doble i un balcó privat desplegable, segons detallen les característiques del fabricant Sunreef Power.

Les ombres van sobrevolar sobre els seus negocis quan, el 2012, l'Agència Tributària va començar a investigar el grup de societats que Rafa Nadal va tenir domiciliades a Gipuzkoa des del 2006 fins a finals del 2011 malgrat no comptar amb cap activitat a Euskadi i aprofitant els beneficis fiscals que existien en aquell moment al territori foral. D'acord amb les indagacions d'Hisenda, el tennista es va poder estalviar el pagament d'importants quantitats de què li hauria correspost abonar pel règim de societats de promoció d'empreses (SPE) si les mercantils les hagués tingut radicades a Manacor. Finalment, el fisc el va obligar a canviar-ne la domiciliació. Després de la publicació de les informacions, Nadal ha assegurat no haver controlat “aquests temes” durant aquells anys.

El seu representant, Carlos Costa, va assegurar a més que “Rafa, des de l'inici de la seva carrera, ha tingut residència fiscal a Balears com a persona física. Pel que fa a les empreses esmentades, l'àmbit d'actuació de les quals és també internacional, després d'un període en què el seu domicili social va estar en territori basc, van traslladar el seu domicili a les Balears, no havent-se beneficiat com a conseqüència d'aquest trasllat del previst pel règim fiscal anterior”. Al mateix comunicat, Costa afirmava que, des de l'inici de la seva carrera, “Rafa sempre ha volgut mantenir la seva residència a Espanya i així ha estat, reafirmant amb això el seu compromís com a espanyol tant dins com fora de les pistes”.

D'altra banda, una de les propietats amb què compta Nadal és una exclusiva casa amb vistes al mar a Portocristo, pertanyent a Manacor, on immobiliàries de nom internacional ofereixen cares mansions per als que “busquen un estil de vida exclusiu” – com anuncien a la seva web–, mentre la compra estrangera massiva i l'especulació expulsen de l'illa els residents locals. També posseeix una macrohabitatge de 227 metres al luxós complex residencial de Badia Príncep, a la platja Nova Romana de República Dominicana.

Toni Nadal, l'home a l'ombra del tennista

Darrere la figura de Nadal va romandre durant 27 anys el seu oncle Toni Nadal, l'home més influent en la seva trajectòria. Sota la seva tutela va aconseguir el títol en 76 tornejos, 16 d'ells Grand Slam (deu Roland Garros, tres US Open, dos Wimbledon i un Obert d'Austràlia). Medalla de Bronze de la Reial Ordre al Mèrit Esportiu i convertit en un dels entrenadors més premiats de la història de la raqueta espanyola, compaginant l'esport amb els negocis immobiliaris, a principis de 2023 va decidir fer el salt a la política després de ser fitxat pel president del PP, Alberto Nuñez Feijóo, per a la nova fundació del partit.

Toni Nadal ha ofert, al marge de la seva feina com a preparador esportiu, múltiples xerrades i conferències dirigides a entrenadors, joves i empreses. Així mateix, gestiona l'empresa Tennis Invest, l'objecte social de la qual està dedicat a l'adquisició, alienació i cessió de béns d'equip, maquinària i utillatge, segons el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (Borme). Bolcat en la capacitació esportiva del seu nebot des que tenia quatre anys, Antonio Nadal Homar (Manacor, 22 de febrer de 1961) va tenir clar que, entre altres valors, volia inculcar-li els del treball diari, l'esforç, la millora constant i, sobretot una gestió eficaç de l'adversitat.

“M'he basat des de sempre en uns principis universals que han funcionat tota la vida i, per tant, per mi han estat sempre els més lògics. La meva manera de treballar és simple i senzilla. No sóc amo de grans teories ni executor de moltes complicacions”, assevera, de fet, al seu llibre Todo se aprende a entrenar. El 2010, la llavors presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, li va donar en mà el premi Siete Estrellas en la categoria 'Foment dels valors esportius'.

Els negocis familiars i la seva vinculació amb la política

La família Nadal va començar a collir diners amb la irrupció de Miquel Àngel Nadal, el fill petit de Rafael Nadal Nadal, a l'esport professional. Miquel Àngel Nadal, futbolista que va passar pel RCD Mallorca i el Futbol Club Barcelona, va ser el primer de la família a mostrar aptituds esportives. Per la seva banda, el pare del tennista, Sebastià Nadal Homar, es va iniciar al món empresarial amb el “manipulat” i la “transformació de vidre pla”. Segons la seva web, l'empresa Vidres Mallorca SL es va constituir el 1982. Però al registre mercantil consta que va ser el 1989, quan el seu germà futbolista estava a punt de fer el salt al Barça. L'empresa va arribar a liderar diversos anys aquest mercat a l'illa gràcies a la irrupció de les finestres amb doble vidre o amb cambra d'aire, així com per tenir un acord de distribució, únic a l'illa, amb la marca reconeguda Climalit, de la que continuen fent gala a la seva web.

A Vidres Mallorca SL, Nadal pare figura com a administrador únic i l'empresa segueix vigent: l'exercici de 2021 (l'últim disponible) va declarar 1,6 milions de beneficis, 26,91 milions d'euros en actius i 25,39 milions de patrimoni net, segons les dades de InsideView. El desquadrament dels anys de creació podria ser perquè abans de formar l'empresa va adquirir una cristalleria ja existent, des de la qual va edificar aquest primer èxit empresarial. A l'àmbit de la instal·lació de parcs solars a camps de cultiu, l'empresa Starwing SL, amb seu a Palma, també compta entre els seus directius amb el pare del tennista, d'acord amb les dades d'InsideView.

Una altra empresa que a l'òrbita de Sebastià Nadal, ja que comparteix seu social amb Starwing SL, ha executat projectes de plantes eòliques a Costa Rica, Lugo i Sòria, i fotovoltaiques, a més de Mallorca, a La Rioja, Granada, Xile o Màlaga, segons consta a la pàgina web de la companyia en qüestió (Gruparc renovables). I Starwing només és una de moltes empreses d'aquest sector en què participa el pare de l'esportista. En moltes, com la que ha servit d'exemple, Sebastià Nadal comparteix directiva amb Antonio Mascaró Gomila –sempre segons InsideView–, directiu als noranta de Banca March, que es va veure embolicat en unafairejudicial (Cas Royaltur) del qual va sortir absolt. Al directiu se l'acusava de presumpta estafa, juntament amb altres implicats, per la compra venda de la cadena hotelera homònima usant la seva sortida a borsa per baixar-ne el valor.

La família ha estat històricament vinculada a la política i, en especial, al PP. El cas més recent és el del ja citat Toni Nadal, mentor de l'estrella. Per la seva banda, Rafa Nadal Homar (oncle del tennista, germà de sang del pare i gestor dels negocis familiars) va ser regidor a l'Ajuntament de Manacor i va figurar a les llistes i al Govern autonòmic del popular José Ramón Bauzá. Als comicis autonòmics del 2023, el seu fill Rafael Nadal Barceló (a Mallorca les famílies tradicionals són proclius a la repetició generacional de noms), cosí del tennista, concorria al número 14 de la llista del PP i el 23 de juliol del mateix any recollia la seva acta de diputat, ocupant així un dels 59 escons de la Cambra balear.