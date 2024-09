The Hotel Hub, Palma se convierte en el epicentro de la innovación hotelera

Este septiembre, Palma acogerá The Hotel Hub, el evento que “promete revolucionar el sector hotelero en Mallorca”, en palabras de los organizadores. Programado para el 19 de septiembre en el hotel HM Ayron Park, este encuentro exclusivo reunirá a los líderes de la industria en un formato consultivo diseñado para abordar los retos más urgentes a los que se enfrentan los hoteles de la isla.

Organizado por un grupo de empresas tecnológicas, The Hotel Hub se define como un “espacio de colaboración donde los hoteleros podrán descubrir soluciones prácticas y personalizadas”. “Estas herramientas están diseñadas para maximizar la rentabilidad, mejorar la eficiencia operativa y promover un crecimiento más sostenible”, añaden los oragnizadores.

Entre las empresas participantes se encuentan BEONx y su plataforma con la que los hoteleros pueden evaluar la calidad general del servicio, su eficiencia operativa, rentabilidad y sostenibilidad; Civitfun, con su tecnología para agilizar el proceso de check-in; Eisisoft y su solución diseñada para maximizar la eficiencia y reducir los costes en la gestión operativa; Hotelverse, cuyos gemelos digitales permiten a los clientes reservar una habitación exacta a cambio de un extra en el precio final; Mirai y sus servicios para fomentar la venta directa; y Noray, con su software de gestión para operar con eficiencia.

Una llamada a la acción para los hoteleros de Mallorca

El turismo es el motor económico de Balears, representando el 44,5% del PIB y generando cerca de 16 mil millones de euros en 2023. Cerrando ya casi la temporada de verano 2024, las previsiones son optimistas: los hoteleros esperan un crecimiento del 5,14% en las Islas, superando el 8% en Mallorca. Sin embargo, a pesar de estas cifras alentadoras, el sector se enfrenta a desafíos considerables.

Es en este contexto que The Hotel Hub se presenta como “una oportunidad única para que los hoteleros mallorquines se adelanten a los desafíos”. “A través de un formato participativo, podrán compartir sus inquietudes con antelación, permitiendo que los expertos tecnológicos ofrezcan soluciones precisas y adaptadas a las necesidades de cada establecimiento”, añaden.

“Estamos en un momento de transición en la demanda turística, y The Hotel Hub es el lugar perfecto para que los hoteleros nos unamos, compartamos nuestras preocupaciones y descubramos soluciones tecnológicas innovadoras de la mano de expertos de primer nivel”, afirma María Frontera, presidenta de la Federación de Empresas Hoteleras de Mallorca (FEHM). “Este evento no es solo una oportunidad para aprender, sino para conectarnos, intercambiar experiencias y fortalecer la red de turismo de nuestra isla. Animo a todos los hoteleros a no perderse esta cita clave para el futuro del sector.”

Palma es la segunda localidad en acoger The Hotel Hub, que ya se celebró en Tenerife el pasado mes de junio con una gran convocatoria. La jornada cuenta con el apoyo de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y Turistec. Juntos comparten “la misión de promover la transformación tecnológica y ayudar a la industria a mantenerse a la vanguardia en un entorno cada vez más competitivo”.