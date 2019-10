Apple elimina una aplicación con la que los manifestantes de Hong Kong conocían la ubicación de la Policía

La multinacional estadounidense Apple ha eliminado una aplicación para iPhone con la que manifestantes en Hong Kong ubicaban, seguían los pasos y, según la compañía, se enfrentaban con la Policía.

Apple ha asegurado en un comunicado recogido por medios de EEUU que la aplicación -HKmap.live- ya no está disponible en su iPhone App Store. "Hemos verificado con la Oficina de Delitos de Ciberseguridad y Tecnología de Hong Kong que la aplicación se ha utilizado para atacar y emboscar a la Policía, amenazar la seguridad pública y delincuentes la han usado para victimizar a los residentes en áreas donde saben que no hay agentes", ha dicho la compañía. "Esta aplicación viola nuestras pautas y normas locales", concluye.

Apple ha tomado esta decisión un día después de que El Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista de China, criticase en un editorial a la multinacional por permitir el uso de la aplicación en sus dispositivos móviles.

"Permitir software venenoso es una traición a los sentimientos del pueblo de China", señalaba el editorial, al asegurar que HKmap.live "abría la puerta" a protestas violentas.

1. We disagree @Apple and @hkpoliceforce 's claim that HKmap App endanger law enforcement and residents in Hong Kong.#HKmap#HKmaplive#HK#Censorship