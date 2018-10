Asesinan al mítico gángster e informante del FBI 'Whitey' Bulger en una prisión de EEUU

James 'Whitey' Bulger, uno de los gángsters más conocidos de EEUU, ha sido asesinado este martes en una prisión de alta seguridad de Virginia, según ha adelantado el diario estadounidense The Boston Globe. El mafioso de Boston, que también trabajó como informante para el FBI, acababa de ser trasladado a la prisión.

El gángster de 89 años, al que dio vida Johnny Depp en la película Black Mass, basada en el libro homónimo del periodista Dick Lehr, dirigió durante los años 70 y 80 la mafia irlandesa de Boston. Fue durante estas décadas cuando la banda de Bulger y sus socios de la mafia italiana, afincada en Nueva York, protagonizaron una sangrienta batalla por el control de Boston.

'Whitey' Bulger huyó de la ciudad en 1994 y permaneció escondido durante 16 años en un apartamento de Santa Mónica, una ciudad del condado de Los Ángeles a orillas del Pacífico. El mafioso de Boston figuraba junto al exlíder de Al Qaeda Osama bin Laden en la listas de los más buscados por EEUU.

En 2013, Bulger fue condenado a dos cadenas perpetuas por once asesinatos cometidos durante sus años al frente de la 'Winter Hill Gang', que controlaba gran parte del negocio de tráfico de drogas, extorsión y apuestas ilegales de Boston.

Según el diario The New York Times, el cuerpo del capo de Boston fue descubierto sobre las 8:20 de esta mañana. El informe del Departamento de Prisiones de EEUU no ha hecho públicos los detalles del asesinato de Bulger aunque asegura que nadie ha sido herido.

La historia de Bulger despertó un huracán de artículos, películas y libros basados o inspirados en su vida. Además del mencionado biopic sobre los años como informante del FBI en el que Depp da vida al mafioso, el director Martin Scorsese podría haberse inspirado en 'Whitey' Bulger para uno de los personajes de Infiltrados: el mafioso bostoniano de origen irlandés Frank Costello, interpretado por el oscarizado Jack Nicholson.