A Boris Johnson ya solo le queda un rival en la carrera al liderazgo del Partido Conservador: Jeremy Hunt

El exministro de Exteriores británico, Boris Johnson, se ha vuelto a imponer con diferencia en la quinta votación de la carrera por el liderazgo del Partido Conservador iniciada tras la dimisión de la primera ministra, Theresa May, que dejará el cargo cuando el partido nombre a su sucesor.

Tras los resultados de la quinta votación, Jeremy Hunt será el rival de Boris Johnson por la presidencia del Partido Conservador con 77 de los 313 votos, tan sólo dos votos por delante de su contrincante Michael Gove, que ha sido eliminado con 75 votos.

Boris Johnson se ha impuesto por quinta vez consecutiva, en esta ocasión con un 52% de los votos, frente a Jeremy Hunt (25%) y Michael Gove (24%).

Conocidos los resultados, Boris Johnson ha compartido su agradecimiento a través de su cuenta oficial de Twitter. "Me siento profundamente honrado por haber obtenido más del 50% de los votos en la ronda final", ha afirmado.

También ha expresado su intención de llevar a cabo su plan para el Brexit, "unir nuestro país y crear un futuro más brillante para todos nosotros".

I’m deeply honoured to have secured more than 50 per cent of the vote in the final ballot. Thank you to everyone for your support! I look forward to getting out across the UK and to set out my plan to deliver Brexit, unite our country, and create a brighter future for all of us. pic.twitter.com/i5D4ByurAM — Boris Johnson (@BorisJohnson) 20 de junio de 2019

Jeremy Hunt, por su parte, ha reconocido no ser la opción favorita a través de Twitter, "pero en política ocurren sorpresas como la de hoy", ha señalado. Asimismo, ha afirmado que no duda de su responsabilidad: "mostrar a su partido cómo llevamos el Brexit a término y no unas elecciones", al igual que una "economía potente" y "un país que ande por el mundo con la cabeza alta".

I'm the underdog - but in politics surprises happen as they did today. I do not doubt the responsibility on my shoulders - to show my party how we deliver Brexit and not an election, but also a turbo-charged economy and a country that walks tall in the world — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 20 de junio de 2019

Desde hace casi un año, Hunt sustituye a Boris Johnson como ministro de Exteriores, después de que el exalcalde de Londres presentara su dimisión debido a discrepancias en la gestión del Brexit con la todavía primera ministra, Theresa May.

En un principio, era partidario de quedarse en la UE, pero después se convirtió en un firme defensor del Brexit, con numerosas y duras intervenciones en el gabinete (de las que luego se da una amplia cobertura).

Su habilidad de supervivencia frente a escándalos graves ha quedado demostrada. Como ministro de Salud, sobrevivió a las múltiples crisis de invierno de la Seguridad Social y a las huelgas de médicos novatos.

El propio Hunt ha lanzado una reflexión mediante su cuenta de Twitter sobre la carrera que librará frente a Johnson. Se ha definido como "alguien que empezó en salud y reformó el sistema de educación, alguien que se hizo cargo de la izquierda y transformó Londres". Ha añadido que es "el hijo de un conductor de autobús que se convirtió en ministro de Interior" y un "emprendedor", cualidades y cargos que considera "una garantía para nuestro brillante partido".

Reflection on this race: someone who started in care & reformed the education system, someone who took on the hard left and transformed London, the son of a bus driver who became Home Secretary and in case I forgot to mention an entrepreneur...a credit to our brilliant party — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 20 de junio de 2019

Frente a la convicción de Johnson de salir de la Unión Europea el 31 de octubre, Hunt ha dejado la puerta abierta a la solicitud de una nueva extensión del plazo a Bruselas si fuera necesario.

Ha manifestado que, si para esa fecha no hay perspectiva de un divorcio negociado a corto plazo, saldrá sin acuerdo, pero que, en caso de que entonces el país esté "cerca" de alcanzar una salida pactada, estará dispuesto a plantear una nueva prórroga.

Michael Gove ha afirmado desde su cuenta de Twitter que está "naturalmente decepcionado", pero "orgulloso de la campaña". Tras constatar que "ha sido un honor poder dar a conocer una visión para el futuro de nuestro gran país", ha dado la enhorabuena a Boris Johnson y a Jeremy Hunt.

Naturally disappointed but so proud of the campaign we ran. Huge thanks to my brilliant campaign team. It’s been an honour to be able to set out a vision for the future of our great country. Many congratulations to Boris and Jeremy! — Michael Gove (@michaelgove) 20 de junio de 2019

Este miércoles se han realizado dos de las cinco votaciones, una por la mañana y otra por la tarde. De los 10 candidatos iniciales solo quedaban cuatro: Boris Johnson; Jeremy Hunt, actual ministro de Exteriores; Michael Gove, ministro de Medioambiente; y Sajid Javid, ministro de Interior. Tras la votación de la mañana, Javid ha quedado fuera de la carrera.

Tras los resultados, Sajid Javid ha querido compartir a través de su cuenta de Twitter un texto escrito a mano dirigido a "niños como él" a quienes ha animado a "trabajar duro" y a "tener fe" en sus habilidades. "Si mi ambición y mi conducta en esta competición han sido un ejemplo para alguien, entonces ha merecido la pena", ha asegurado.

If my ambition and conduct in this contest has set an example for anyone, then it has been more than worth it. My message to kids like me: pic.twitter.com/jaa2cMxM4z — Sajid Javid (@sajidjavid) 20 de junio de 2019

Esta es la última votación que realizan los diputados conservadores. Tras elegir a los dos últimos candidatos, los 160.000 miembros del partido podrán votar a su favorito y el que obtenga la mayoría se convertirá en el próximo líder del Partido Conservador. El 22 de junio arranca la campaña electoral, que se extenderá durante un mes. Los resultados finales se conocerán el 22 de julio.

Theresa May anunció su dimisión tras no lograr que su partido apoyase el acuerdo del Brexit negociado con Bruselas.