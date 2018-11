Ante un Brexit sin acuerdo, Bruselas plantea un visado para estancias de más de tres meses para ciudadanos británicos

Cada vez queda menos tiempo para llegar a un acuerdo. Y surgen los nervios, pero también los preparativos para el escenario que todas las partes dicen que no quieren: el de la salida de Reino Unido de la UE sin acuerdo.

El colegio de comisarios –el Ejecutivo comunitario–, reunido en Estrasburgo, ha dado un paso más en los preparativos para el peor de los escenarios: ha adoptado dos propuestas legislativas para enmendar la legislación actual en materia de visados y de eficiencia energética para responder al divorcio con el Reino Unido. Estas modificaciones legislativas son "necesarias, al margen de las negociaciones", ha afirmado la Comisión.

En materia de visados, la propuesta de la Comisión significaría que los ciudadanos británicos "no necesitarían un visado para viajar a la zona Schengen durante varios días, con un máximo de 90 días acumulados en un periodo de seis meses. En el escenario de que Reino Unido se marche sin acuerdo, esto entraría en vigor a partir del 30 de marzo de 2019. Si se alcanza un acuerdo, en todo caso entrará en vigor al final del periodo de transición [establecido el 31 de diciembre de 2020]".

La Comisión ha insistido en que la propuesta está condicionada a que Londres garantice viajes libres de visado en las mismas condiciones de forma "recíproca y no discriminatoria" para todos los Estados miembros de la UE.

Bruselas, también, ha publicado un informe con todos los cambios que ocurrirán, en caso de no acuerdo, para las personas que viajen entre la UE y el Reino Unido después de marzo de 2019. En el documento, se incluye información sobre asuntos como los controles fronterizos, de aduanas, permisos de conducir y pasaportes para mascotas, entre otros asuntos.

"Mientras la Comisión trabaja duro por un acuerdo", afirma Bruselas, "y continúa poniendo a los ciudadanos por delante en las negociaciones, la marcha del Reino Unido supondrá una disrupción inevitablemente, haya acuerdo o no. Las medidas de contingencia no pueden evitar todos los efectos de la disrupción, que serán aún mayores en el caso de no acuerdo y acelerarán los preparativos de las medidas de contingencia".

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha asegurado este martes en el plenario del Parlamento Europeo, que el Brexit es "un error histórico", y que no quiere "ninguna sanción ni penalización al Reino Unido".

Nuevo referéndum

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere otro referéndum en Reino Unido para evitar el divorcio entre los británicos y la UE. Pero el Gobierno de Theresa May no quiere ni oír hablar de segundas oportunidades. "Nosotros hemos sido muy claros: este Gobierno nunca aceptará un segundo referéndum. Estamos trabajando duro para llegar a un acuerdo con la Unión Europea", explican portavoces del Gobierno británico.

"Nosotros seguimos comprometidos en trabajar con la Unión Europea para alcanzar un buen acuerdo en beneficio de todas las partes", insiste el portavoz británico.

"Si fuera Theresa May, convocaría un segundo referéndum, sin duda", ha afirmado el presidente del Gobierno en una entrevista con Politico en Moncloa: "Es verdad que ahora estamos en el momento de llegar a un acuerdo sobre el periodo de transición, pero me gustaría que el Gobierno británico convocara otro referéndum. No me refiero ahora, sino en el futuro, para que puedan volver a la UE, de otra manera, pero volver a la UE".