La Cámara Baja de Estados Unidos aprueba una resolución contra los tuits "racistas" de Trump

La Cámara Baja de Estados Unidos ha autorizado una resolución contra los tuits de Donald Trump en los que pedía "volver a su país" a cuatro congresistas demócratas latinas, musulmanas o negras y que son ciudadanas estadounidenses.

"Esto es una afrenta no solo contra las cuatro congresistas, sino contra los 22 millones de estadounidenses naturalizados que nacieron en otro país e hicieron su camino hacia Estados Unidos", subrayó el legislador demócrata Jamie Raskin, uno de los impulsores del documento, en el pleno de la Cámara antes de la votación.

....visible members of the House Democrats, who are now wedded to this bitterness and hate. The Republican vote was 187-4. Wow! Also, this was the first time since 1984 that the Speaker of the House was ruled Out of Order and broke the Rules of the House. Quite a day!