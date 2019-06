El Dalai Lama, sobre su sucesión: "Si es una mujer, debería ser atractiva"

La periodista de la BBC, Rajini Vaidyanathan, viajó a la ciudad india de Dharamsala para entrevistar al Dalai Lama, que lleva más de 60 años exiliado en India después de que China enviara tropas al Tíbet en el año 1959.

Durante la entrevista, publicada este jueves por la BBC, el líder espiritual del budismo tibetano -que está cerca de cumplir 84 años- opinó sobre diversos temas, como el mandato del presidente de EEUU, Donald Trump o el Brexit, así como sobre las relaciones con China y sus reuniones con altos cargos chinos ya retirados.

En 2015, el Dalai Lama hizo unas polémicas declaraciones sobre la posibilidad de ser sucedido por una mujer: "Si es una mujer, debería ser atractiva. De lo contrario no sería de mucha utilidad".

Vaidyanathan le preguntó si se reafirmaba en estos comentarios, a lo cual respondió que sí mientras reía, y añadió que piensa que "mucha gente prefiere no ver una cara de muerte".

