Francia amenaza con dar marcha atrás en el acuerdo UE-Mercosur por la gestión de Bolsonaro en los incendios del Amazonas

Francia e Irlanda se han puesto firmes y han advertido que se opondrán al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Sudamérica a no ser que Brasil tome acciones para paliar los terribles incendios que asolan el Amazonas.

En la víspera de la cumbre del G7, una fuente interna del Elíseo ha afirmado que el presidente francés, Emmanuel Macron, amenaza con oponerse al tratado entre la UE y Mercosur. Según esta fuente, el Elíseo considera que Jair Bolsonaro "engañó" a Macron en las reuniones del G20 de junio en Osaka sobre sus compromisos en relación al clima, según ha publicado The Guardian.

"Las decisiones y comentarios de Brasil muestran que el presidente Bolsonaro ha decidido no respetar sus compromisos sobre el clima o la biodiversidad", ha aseverado un funcionario francés a la agencia AFP.

Tras dos décadas de negociaciones, la Unión Europea logró cerrar un acuerdo con el área de libre comercio Mercosur, que engloba a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El propio Bolsonaro celebró el pacto, que calificó de "histórico".

Esta advertencia de Francia se produce tras el tuit de Macron de este jueves en el que afirmó que los incendios suponen una grave crisis internacional que hay que discutir en la cumbre del G7, que se celebrará este fin de semana de Biarritz.

- O Governo brasileiro segue aberto ao diálogo, com base em dados objetivos e no respeito mútuo. A sugestão do presidente francês, de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos países da região, evoca mentalidade colonialista descabida no século XXI.