La Policía bloquea una protesta contra el racismo en París con decenas de miles de manifestantes

Las protestas internacionales contra el racismo han tomado forma propia en Francia, donde las manifestaciones contra la discriminación y la violencia policial reunieron este sábado a decenas de miles de personas en todo el país, en un marco de tensión entre Gobierno y fuerzas del orden.

El colectivo "Justicia para Adama" ha conseguido unificar el movimiento en torno a la familia del joven Adama Traoré, que murió en 2016 con 24 años durante una detención.

"La muerte de George Floyd resuena directamente con la muerte de mi hermano. Es lo mismo en Francia", denunció en la marcha de París Assa Traoré, hermana de la víctima y uno de los rostros de las protestas de las últimas dos semanas en Francia.

Traoré instó a los franceses "que sufren discriminación y a los que no" a unirse al movimiento para denunciar "el rechazo a la justicia, la violencia social, racial y policial", y reclamó que los gendarmes implicados en la muerte de su hermano sean imputados.

La concentración pretendía ser una marcha desde la Plaza de la República al Palacio de la Ópera. De hecho este viernes la prefectura de París había comunicado el cierre de negocios adyacentes para "evitar degradaciones", pero finalmente las fuerzas del orden bloquearon la manifestación en República.

"La normativa contra el coronavirus prohíbe las aglomeraciones, por esto la salida del cortejo no se ha autorizado y se tolerará únicamente la concentración en República", explicaron a EFE fuentes policiales, que aseguraron que la marcha no había sido autorizada.

En torno a la plaza, un fuerte dispositivo de seguridad bloqueaba las salidas de manifestantes y transeúntes.

#Paris La #manifestation non déclarée et interdite comme tout rassemblement de plus de 10 personnes restera statique sur la Place de la #République.

Toute sortie reste possible par les différents axes sauf le boulevard Saint-Martin. pic.twitter.com/uOo9yWeITa