Hallan restos en un área cerca a la Antártida donde se perdió el avión chileno

El intendente (gobernador) de la región chilena de Magallanes (sur), José Fernández, desde cuya capital, Punta Arenas, partió el Hércules C-130 que desapareció rumbo a la Antártida con 38 personas a bordo, ha informado este miércoles que se encontraron restos humanos en la zona donde se perdió contacto con la aeronave.

El hallazgo se ha producido poco después de que la Fuerza Aérea de Chile (FACh) informara que fueron encontrados restos de esponja pertenecientes a partes del avión flotando en el mar en ese mismo lugar, en el pasaje de Drake, que separa Suramérica del continente helado y cuyas aguas están consideradas unas de las más turbulentas del planeta.

"En la tarde de hoy la Fuerza Aérea nos dio a conocer una noticia que nos tiene consternados, que fue el hallazgo de cuerpos en el mar de Drake y también parte del fuselaje que corresponde al avión siniestrado, que es el C130 de la FACh", ha dicho Fernández a Efe. El intendente ha dicho haber recibido la información de parte de FACh, institución que, no obstante, aún no se ha pronunciado públicamente sobre este nuevo hallazgo pero que sí informó de ello a los familiares de los pasajeros, según la autoridad regional.

Fernández también comentó que este jueves llegará a Punta Arenas el ministro de Defensa, Alberto Espina, "para interiorizarse de estos acontecimientos", aunque detalló que la visita de esta autoridad estaba programada aun antes de conocerse este nuevo hallazgo.

En declaraciones al resto de medios, el intendente detalló que los restos que corresponderían a pasajeros del avión desaparecido fueron encontrados por el buque brasileño Almirante Maximiano, que ayuda en las tareas de búsqueda, tal y como lo había anunciado horas antes el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a través de Twitter.

O Ministério da Defesa informa que o Navio Polar Almirante Maximiano, da Marinha do Brasil, recolheu, por volta das 15h45, itens pessoais e destroços compatíveis com a aeronave Hércules C-130, da Força Aérea do Chile, que estava desaparecido desde a madrugada de terça-feira (10).