Irán ataca con misiles dos bases militares con presencia estadounidense en Irak

Irán ha lanzado esta madrugada un ataque con al menos una decena de misiles contra dos bases aéreas en territorio iraquí que albergan tropas estadounidenses. El Pentágono confirmó el ataque, una represalia de Irán por el asesinato por parte de EEUU del general Qasem Suleimani, contra las bases de Al Asad y Erbil, aunque los Guardianes de la Revolución iraní han emitido un comunicado que solo cita la base de Ain al Asad y fuentes policiales y militares iraquíes confirmaron a Efe únicamente ese bombardeo y no el de Erbil.

Un portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, ha afirmado que todavía no está claro si hay víctimas y que están trabajando en las evaluaciones iniciales de los daños. Según Estados Unidos, en esas instalaciones permanecen tropas estadounidenses y de la coalición internacional de lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico. "Esas bases han estado en máxima alerta debido a las señales de que el régimen iraní planeaba atacar nuestras fuerzas e intereses en la región", añade el comunicado del Pentágono.

El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, ha manifestado que el ataque es una medida proporcionada y que Irán no busca una guerra. "Irán efectuó y concluyó medidas proporcionadas en defensa propia en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU atacando una base desde la cual se lanzó un cobarde ataque armado contra nuestros ciudadanos y altos funcionarios", ha escrito Zarif en Twitter. "No buscamos la escalada o la guerra, pero nos defenderemos de cualquier agresión", ha asegurado.

Los Guardianes de la Revolución iraní, sin embargo, han señalado que el ataque contra la base militar Ain al Asad es un primer paso de su "dura venganza" por el asesinato de Soleimaní. "Al Gran Satán, el régimen cruel y arrogante de EEUU, advertimos de que cualquier otra maldad, violación u otras medidas se enfrentará a una respuesta más dolorosa y aplastante", ha asegurado el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución en un comunicado colgado en su web.

Este cuerpo militar de élite también ha dirigido amenazas contra los países árabes aliados de EEUU que albergan bases militares estadounidenses, advirtiéndoles de que serán su objetivo si sus territorios son usados para lanzar ataques de represalia contra Irán. Además, ha aconsejado a EEUU no tomar represalias y convocar a sus soldados en la región "para evitar más daños y para no poner en peligro la vida de los militares de ese país por el creciente odio diario hacia el régimen impopular que domina EEUU".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado horas después de la acción militar iraní que "todo está bien", y ha anticipado que durante el miércoles hará una declaración al respecto. "Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, con diferencia", ha escrito en su cuenta de Twitter. Trump ha ratificado en su mensaje que los misiles han sido lanzados "desde Irán hacia dos bases militares situadas en Irak".

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.