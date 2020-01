Irán anuncia los primeros arrestos por el derribo del avión ucraniano en el que murieron 176 personas

El Poder Judicial de Irán ha anunciado este martes que se han efectuado varios arrestos relacionados con el derribo "por error" el pasado miércoles cerca de Teherán de un avión ucraniano, que causó la muerte a sus 176 ocupantes.

El portavoz del Poder Judicial, Gholamhosein Esmaili, ha explicado en una comparecencia de prensa que se han llevado a cabo "investigaciones exhaustivas y algunos individuos han sido detenidos", sin dar más detalles.

Por su parte, el presidente iraní, Hasan Rohaní, ha llamado a formar "un tribunal especial con un juez de alto rango y decenas de expertos" para investigar este caso. "Este no es un caso normal y el mundo entero lo seguirá en nuestro tribunal", ha afirmado el presidente, quien ha agregado que "no se puede culpar a un solo individuo" de la tragedia. Al respecto, ha indicado que el culpable no es solo la persona que presionó el botón y disparó el misil, sino que "hay otros", según un comunicado de la Presidencia iraní.

"El Gobierno continuará sus esfuerzos hasta que se investiguen todos los aspectos del incidente y para garantizar que los involucrados son castigados y que estas cosas no volverán a suceder", ha subrayado Rohaní, quien ha culpado en su discurso a EEUU, que -dijo- "encendió el ambiente e hizo que la situación fuera anormal", pero ha aseverado que eso no quiere decir que no se deban abordar "las causas profundas del incidente".

El pasado miércoles, horas después del ataque de Irán a dos bases estadounidenses en Irak como respuesta a la operación estadounidense para matar al general Qasem Suleimani, un avión civil perteneciente a una aerolínea ucraniana se estrelló en Teherán, causando la muerte de las 176 personas que iban a bordo: 167 pasajeros, entre ellos 82 iraníes y 63 canadienses, estos últimos en su mayoría con doble nacionalidad, y nueve tripulantes ucranianos.

La aeronave, un Boeing 737 que cubría el trayecto Teherán-Kiev, despegó con normalidad a las 6:12 de la mañana del aeropuerto de la capital. Dos minutos después se recibió la última señal de la aeronave. El avión se estrelló cuando ya estaba envuelto en llamas y el lugar del siniestro sugiere que estaba intentando volver al aeropuerto.

Las primeras declaraciones apuntaron a un fallo mecánico en el Boeing 737, pero muy pronto empezaron a emerger comunicados y versiones contradictorias. Finalmente, la madrugada de este sábado, Teherán reconoció que el avión fue derribado "involuntariamente", debido a "un error humano", lo que sacó a la calle a cientos de iraníes que han protagonizado un fin de semana de protestas contra el régimen. Vídeos que circulan en redes sociales y testimonios de testigos a medios como The Guardianapuntan a que las fuerzas de seguridad dispararon presuntamente munición real y gases lacrimógenos contra manifestantes en el centro de Teherán.