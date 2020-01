Denuncias de disparos contra manifestantes en Irán tras un fin de semana de protestas por el derribo del avión ucraniano

Cientos de personas salieron este domingo a las calles de Teherán en la segunda jornada de protestas contra el régimen iraní, después de que este sábado reconociera que derribó un avión de pasajeros con 176 personas a bordo, causando la muerte a todos sus ocupantes, en su mayoría compatriotas.

Vídeos que circulan en redes sociales y testimonios de testigos a medios como The Guardian apuntan a que las fuerzas de seguridad dispararon presuntamente munición real y gases lacrimógenos contra las personas que desafiaron la fuerte presencia policial para marchar en la Plaza Azadi, en el centro de la capital iraní.

El medio británico, que informa de "varios heridos", recoge el testimonio de una mujer que asegura que las fuerzas de seguridad dispararon primero gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y luego comenzaron a disparar balas. "Disparaban gases lacrimógenos repetidamente, no podíamos ver nada y gritábamos. (...) Una joven a mi lado recibió un disparo en la pierna. Fue terrible, terrible", sostiene.

Por su parte, The Associated Press ha verificado imágenes enviadas al Centro de Derechos Humanos de Irán, con sede en Nueva York, que muestran a decenas manifestantes huyendo de los gases lacrimógenos. Según la agencia estadounidense, otro vídeo muestra a una mujer rodeada por personas que gritan que le dispararon con munición real en la pierna.

#IranProtests occurred at multiple sites today in Tehran, according to videos sent to the Center for Human Rights in Iran. Here tear gas is shot directly into a crowd outside Shademaan Metro Station in Tehran at approx 7:30pm Tehran time. pic.twitter.com/elRzY6sUfa

Sin embargo, según informa Reuters, la Policía iraní niega haber disparado contra los manifestantes. "En las protestas, la policía no disparó porque los agentes de la capital recibieron órdenes de mostrar moderación", ha afirmado Hossein Rahimi, jefe de la policía de Teherán, en un comunicado del que se hace eco la agencia de noticias.

Este domingo, un gran despliegue de antidisturbios trató de impedir amplias protestas contra el sistema iraní después de que las Fuerzas Armadas reconocieran que dispararon un misil por error contra un Boeing 737 de Ukraine International Airlines (UIA), pero los ciudadanos lograron realizar varias concentraciones de rechazo.

Según informa la Agencia Efe, durante la jornada circularon convocatorias en las redes sociales para celebrar una vigilia en honor a las víctimas y protestar contra las autoridades en la plaza Azadi de Teherán, pero la presencia de los antidisturbios dificultó la concentración a la hora prevista.

Ya caída la noche, más ciudadanos se acercaron a la simbólica plaza y gritaron "muerte al dictador" o "el clérigo se tiene que ir", en alusión al sistema teocrático del país, según ha explicado a Efe uno de los asistentes, Mehdi, quien señaló en medio del caos que teme que le detengan pero que "es necesario protestar por lo ocurrido".

Vídeos difundidos en las redes sociales mostraron también pequeñas protestas en otras áreas del centro de Teherán y en las universidades de Amir Kabir, Alameh Tabatabaí y Shahid Beheshtí. "Guardia Revolucionaria inútil, autora del asesinato de la nación" y "Cañones, tanques y gases lacrimógenos ya no tienen efecto, tengan miedo, nosotros todos estamos unidos" fueron algunos de los lemas coreados.

Los antidisturbios se desplegaron ampliamente en otras zonas sensibles de la capital como las plazas Enghelab y Valiasr, así como frente a las universidades de Teherán, según ha podido constatar Efe.

Para calentar aun más los ánimos, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho a los dirigentes de Irán "el mundo y EEUU los están observando": "No maten a sus manifestantes", escribió en Twitter. El avión civil se estrelló horas después del ataque de Irán del pasado miércoles a dos bases estadounidenses en Irak como respuesta a la operación estadounidense para matar al general Qasem Suleimani.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!