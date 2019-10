Juncker: es un error histórico no empezar adhesión con Macedonia y Albania

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, consideró este viernes que es un "gran error histórico" que los líderes de la Unión Europea no diesen ayer luz verde al inicio de las negociaciones con Macedonia del Norte y Albania para su futura adhesión al bloque comunitario.

"Es un gran error histórico. Y espero que sea momentáneo para que no se inscriba en la memoria colectiva como un error histórico", dijo Juncker en la rueda de prensa tras la segunda jornada de cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas.

A pesar de que la gran mayoría de los Veintiocho estaba de acuerdo en abrir las negociaciones, fue imposible alcanzar la unanimidad necesaria para ello por la oposición frontal de Francia, que pide revisar el procedimiento comunitario por el que se admiten nuevos Estados miembros, y el rechazo también de Holanda y Dinamarca, que dudan solo de la adhesión de Albania.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien se dijo "avergonzado" y tachó también de "error" la decisión, anunció que los líderes tienen previsto volver a abordar la apertura de negociaciones antes de la cumbre de la UE con los países de los Balcanes Occidentales que se celebra en mayo de 2020 en Croacia.

"Macedonia del Norte y Albania no tienen la culpa de esto. Los informes de la Comisión Europea son claros en que ambos hicieron lo que tenían que hacer (...) Ambos tienen el derecho de empezar negociaciones con la UE. Desafortunadamente, algunos Estados miembros no estaban listos hoy", dijo Tusk.

No obstante, añadió que no le cabe duda de que "esta es solo una crisis de corto plazo, no el final de la historia de ampliación" de la Unión Europea.

"Estamos listos para continuar con la discusión y quizá encontrar una solución antes de mayo de 2020. Tenemos que tratarlo como una obligación de todos los Estados miembros", dijo Tusk, quien instó a macedonios y albaneses a "no abandonar" su intento de entrar en la UE.

Juncker insistió en que si la UE quiere tener "credibilidad" en el mundo, "debe respetar sus compromisos".

Ambos se mostraron muy duros, aunque sin nombrarlos, con los países que ayer bloquearon la decisión, pese a que la Comisión había recomendado empezar a negociar con estos dos países al considerar que habían conseguido los requisitos iniciales acordados en diferentes ámbitos de reformas.

Fuentes europeas explicaron que la discusión del jueves fue "muy difícil" y que el rechazo tiene muchas aristas, ya que algunos países eran partidarios de iniciar conversaciones con Macedonia del Norte y no con Albania, pero otros, como Italia, exigen que las negociaciones comiencen al mismo tiempo con ambos.

Francia fue la principal opositora a iniciar las negociaciones con Macedonia del Norte y Albania, y hoy su presidente, Emmanuel Macron, asumió que había países "reticentes" a abrir las conversaciones y que Francia "muy claramente" formaba parte de ese grupo.

Pese a reconocer que los dos países han hecho reformas, admitió que "todos los progresos" no se han logrado aún.

De todos modos, Macron apuntó que, en su opinión, la relación de la UE con sus países vecinos no debería ser solo "de expansión" y señaló que la Unión "no funciona muy bien" con veintiocho socios y dudó de que fuera a hacerlo mejor con nuevos Estados miembros.

"Antes de toda ampliación efectiva, debemos reformarnos a nosotros mismos", advirtió el presidente francés, quien lamentó "el ritmo de avance" actual del club comunitario.

En ese sentido, puso como ejemplo la escasa velocidad con la que se construye la Unión Bancaria y, en cualquier caso, instó a reformar el procedimiento utilizado para la adhesión de nuevos países.

Ante la falta de unanimidad para abrir las negociaciones con ambos países, en gran parte por la oposición de Francia, Macron pidió "perdón por no ceder siempre a la tiranía de la mayoría".

Frente a los países que defendían activar las conversaciones solo con Macedonia del Norte y no con Albania, el mandatario consideró que habría sido "una falta política funesta" para los Balcanes.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, insistió en que Macedonia del Norte y Albania "claramente no están listos" para iniciar el proceso de adhesión, pero subrayó que Albania tiene más trabajo por delante.

"Ambos deben empezar a hacer sus deberes y no me sorprendería que, al menos Macedonia del Norte, estuviera lista par los procesos de adhesión para marzo o mayo", dijo.