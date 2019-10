Reino Unido y la UE cierran un acuerdo sobre el Brexit

Hay acuerdo.

A escasas horas de que comience la cumbre en Bruselas de los líderes europeos, después de tres años de negociaciones, después de un acuerdo previo entre la UE y Theresa May que fue tumbado por tres veces en Westminster, después de que cayera la propia May y su Gobierno, y a escasas dos semanas de la salida prevista de Reino Unido de la UE el próximo 31 de octubre, hay acuerdo.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019

Así lo ha anunciado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, este jueves a las 11.34 de la mañana. Y también por el primer ministro británico, Boris Johnson: "Hemos logrado un gran acuerdo que nos devuelve el control."

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone#TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

"Las negociaciones se han centrado en el protocolo sobre la República de Irlanda e Irlanda del Norte", ha explicado Juncker en su carta, "y también se ha discutido la Declaración Política que marca la relación futura entre la Unión Europea y Reino Unido, de acuerdo con el diferente nivel de ambición del Gobierno del Reino Unido".

Según ha adelantado The Guardian, el acuerdo establece que la legislación de la UE sobre el IVA se aplicará en Irlanda del Norte; que Reino Unido será responsable de recaudar el IVA y los impuestos especiales; que habrá tratamiento especial para algunos bienes: el Reino Unido podría optar por aplicar las tasas reducidas de IVA y exenciones de Irlanda en Irlanda del Norte; la revisión periódica por el Comité Conjunto.

"Para cuadrar el círculo, las autoridades británicas podrán aplicar aranceles aduaneros a productos de terceros países, siempre que no estén en riesgo de llegar a nuestro Mercado Único. Los que sí lo estén, tendrán aranceles europeas", ha afirmado el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, quien también ha explicado la solución para el llamado consent: "Después de cuatro años, los representan electos de Irlanda del Norte podrán decidir por mayoría simple si seguirán aplicando las reglas europeas o no en Irlanda del Norte" . Al ser por mayoría simple, los unionistas norilandeses de la DUP pierden su capacidad de veto a partir del fin del periodo de transición –final de 2020– y, al mismo tiempo, el reformulado backstop se convierte en no permanente... pero gana contenido democrático: "Los mecanismos de consentimiento para el nuevo protocolo irlandés son una piedra angular democrática", dice Barnier, en tanto que ya no es un seguro de respaldo y es reemplazado por un acuerdo posterior.

El acuerdo debe pasar ahora por varios filtros. El primero, el de los líderes de la UE en Bruselas, que pueden firmar lo que les llega del negociador jefe, Michel Barnier, sobre la marcha o pedir algo más de tiempo para leerlo en detalle.

Si se opta por la vía rápida, el Consejo Europeo ratificaría el acuerdo que pasaría a votarse este sábado en Westminster. Si pasara el voto de Westminster, y aún hay dudas de que Boris Johnson tenga los números para ello por la oposición de los unionistas norirlandeses de la DUP, el Parlamento Europeo lo ratificaría en Estrasburgo la próxima semana y Reino Unido podría salir ordenadamente de la UE el 31 de octubre tras un nuevo Consejo Europeo que terminara de santificar el divorcio.

La vía menos rápida podría activarla algún jefe de Gobierno europeo que pida algo más de tiempo para leer en profundidad el acuerdo. Si eso es así, se concedería una prórroga técnica limitada y podría convocarse una nueva cumbre europea en los próximos días para ratificar el acuerdo. Y, a partir de ahí, activar los procedimientos parlamentarios en Reino Unido y Bruselas.