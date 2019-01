May supera la moción de censura y seguirá al frente del Gobierno de Reino Unido tras el fracaso del Brexit

Theresa May ha conseguido los votos suficientes en la Cámara de los Comunes para superar la moción de censura presentada por los laboristas, ha obtenido 325 votos a favor frente a 306 en contra. Una vez superada, May tendrá que explicar el próximo lunes cuáles son sus planes en este nuevo escenario. Se intuye que se pedirá una prórroga para intentar renegociar con su Ejecutivo y la UE un nuevo acuerdo. También cabe la posibilidad de que la primera ministra dimita, convoque elecciones o hasta un segundo referéndum. Todas estas variantes siguen sobre la mesa tras dos años y medio de esperas y negociaciones.

Nada más concluir la votación, May ha dicho que quiere iniciar conversaciones con los líderes de la oposición sobre la forma de avanzar en relación con el Brexit. Por su parte, el líder de la oposición Jeremy Corbyn ha dicho que no comenzará a hablar con May hasta que esta descarte un Brexit sin acuerdo.

Un segundo referéndum, vía por la que empieza a apostar un pequeño grupo de parlamentarios, serviría en parte para evitar un Brexit desordenado, que es uno de los principales temores. Fuentes laboristas han dicho en la mañana de este miércoles que, aunque están todas opciones sobre la mesa, solo respaldarían un segundo referéndum en el caso de no haber conseguido forzar elecciones generales.

Durante el debate parlamentario anterior a la votación de la moción de censura, Theresa May ha dicho que convocar elecciones sería "lo peor que se podría hacer". Según May, otros comicios ahondarían en la división y no en la unidad.

Uno de los principales problemas que presenta el Brexit es que, sea cual sea su conclusión, ambos partidos saldrán tocados. Dentro de los conservadores y dentro de los laboristas hay partidarios de quedarse en la UE, de abandonarla, brexiters duros y brexiters blandos.

El rechazo del plan de May pactado con Bruselas dificulta el calendario del Brexit que detallaba la salida de Reino Unido de la UE para el próximo 29 de marzo. En estos momentos, la salida sin acuerdo de Reino Unido está ahora más cerca que nunca, alertan desde la Comisión Europea. "No podemos excluir ningún escenario. Estamos a diez semanas de final de marzo, la fecha que los británicos decidieron para culminar su salida. El riesgo a que no haya acuerdo nunca ha sido tan evidente", ha dicho Michel Barnier, jefe del equipo negociador para el Brexit de la UE.

Desde Bruselas las autoridades comunitarias avisan de que el siguiente paso tiene que llegar desde Londres. "No hay nada más que podamos hacer desde aquí en este momento", ha dicho Margaritis Schinas, portavoz de la Comisión Europea.

Si la moción de censura de los laboristas hubiera salido adelante, se habría iniciado un periodo de 14 días para tratar de formar nuevo Gobierno que contase con la confianza del Parlamento. Después de ese periodo y sin nuevo Gobierno a la vista, tendrían que haberse producido elecciones anticipadas en 25 días naturales.

En medio de un día lleno de declaraciones, el ex primer ministro David Cameron ha dicho en la BBC que no se arrepiente de haber convocado el referéndum. "Fue una promesa que hice antes de las generales de 2015, se incluyó en un manifiesto y se legisló en el Parlamento", ha recordado todo este tiempo después. Sin embargo, sí que ha dicho que lamenta "las dificultades y los problemas que hemos tenido para aplicar el resultado". Problemas que continúan.