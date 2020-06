Nueva York propone nuevas leyes contra abusos policiales tras más de una semana de protestas antirracistas

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha anunciado este viernes que espera que la próxima semana se apruebe un paquete de reformas para combatir los abusos policiales. La medida llega después de más de una semana de protestas tras el asesinato a manos de la Policía de George Floyd en Mineápolis (Minesota) y debe pasar por el legislativo estatal.

La propuesta plantea una prohibición de las inmovilizaciones que pueden provocar asfixia, un problema que se ha denunciado durante años en Nueva York, sobre todo tras la muerte en 2014 de Eric Garner, un hombre negro que falleció a manos de agentes y cuyas últimas palabras, "I can’t breathe" ("No puedo respirar") se convirtieron en un lema de protestas en todo Estados Unidos.

El paquete legislativo propone además que las denuncias falsas con base racial por parte de ciudadanos sean considerados delitos de odio. El cuarto pilar de las reformas, según explicó Cuomo, es ordenar por ley que el fiscal general del estado actúe como fiscal independiente en los casos de homicidios por parte de la Policía, algo que ya ocurre por orden ejecutiva desde hace años.

Durante la noche del jueves al viernes, unas 250 personas fueron arrestadas en Nueva York durante las protestas antirracistas, según ha informado la Policía. En esta ocasión, el total de detenidos ha subido respecto al día anterior, cuando fueron alrededor de 180. Por lo general, según informa EFE, la jornada se desarrolló de manera pacífica. A pesar de ello, poco después de que comenzase el toque de queda, a las 20.00 horas, los agentes empezaron a efectuar arrestos.

Las cargas policiales que se han producido estos días contra los grupos de manifestantes pacíficos han desencadenado fuertes críticas, sobre todos tras las escenas que se vieron el miércoles en el distrito de Brooklyn, donde los agentes utilizaron porras y gases lacrimógenos.

En la última noche, por ejemplo, en un vídeo que circuló a través de las redes sociales se veía la detención de un repartidor de comida, supuestamente por violar el toque de queda, a pesar de que estos servicios están exentos.

A través de Twitter, De Blasio subrayó que el episodio fue "inaceptable" y arremetió también contra las detenciones de periodistas que cubren las protestas, tras varios casos en los últimos días.

Just got off the phone with @NYPDShea after seeing the troubling video of a delivery worker arrested by police while doing his job. This is NOT acceptable and must stop. Food delivery is essential work and is EXEMPTED from the curfew.