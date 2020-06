Centenares de personas se congregan en Minneapolis para el funeral de George Floyd

El coronavirus ha impedido las reuniones multitudinarias alrededor de todo el mundo. A pesar de eso, estos últimos días cientos de personas están llenando las calles en protesta por el asesinato de George Floyd a manos de la Policía estadounidense y este jueves han acudido a despedirle al funeral de cuerpo presente celebrado en Minneapolis.

El acto ha comenzado alrededor de las 20.00 hora española de este jueves (13.00 hora local) y tiene lugar en la iglesia de la universidad de Minneapolis a cuyas puertas se han congregado cientos de personas. Cuando el coche con los restos de Floyd llegaba al lugar del memorial, la Policía de Minneapolis le ha homenajeado arrodillándose a su paso. La reportera Mary Lahammer recogía el momento en Twitter.

Somber moment as George Floyd hearse arrives for memorial and Minneapolis Police take a knee as his body passes by