Roberto Saviano llama a los intelectuales italianos a plantar cara al ultraderechista Salvini y sus políticas

El periodista y escritor italiano Roberto Saviano ha hecho un llamamiento a todas las personas públicas italianas a no guardar silencio y a manifestarse contra las palabras y las actuaciones del ministro del Interior del país transalpino, el ultraderechista Matteo Salvini.

En un artículo publicado el eldiario.es, Saviano advierte a todos los escritores, periodistas, cantantes, intelectuales, filósofos, actores, guionistas, etc., del riesgo que implica no posicionarse públicamente contra Salvini. "No tenemos elección. Hoy callar es lo mismo que decir que lo que está pasando, por mí, vale", afirma. "Si Salvini sube en los sondeos no es por culpa de quien le critica, sino de quien calla y de quien muestra timidez y miedo", añade.

El autor de libros como 'Gomorra' y 'CeroCeroCero' ha dicho que es consciente de que en su trabajo "no conviene hablar". "A menudo callamos para no ser conflictivos, porque tememos que lleguen menos propuestas, menos proyectos. Pero si pensamos así ya hemos perdido", ha apuntado. Sin embargo, entiende que todos tienen la responsabilidad de "estimular la reflexión" ante el avance de los mensajes ultraderechistas y xenófobos de la Lega, que forma Gobierno en coalición con el M5S.

Con Berlusconi era todo más sencillo

Saviano ha afirmado que plantar cara a Berlusconi "era más sencillo", porque "criticarle suponía consecuencias y que te lloviera mierda a paladas", pero "había una comunidad activa, que cerraba filas con quien lo hacía", y eso lo echa de menos en este momento.

También critica que hoy "molesta" quien se salta los límites de su propio trabajo para hacer "aquello que, por otra parte, sería normal hacer: controlar a quien gobierna" para que no traicione "nuestra historia y los valores que "nos han permitido vivir décadas de paz". "Nuestra democracia es una democracia joven y frágil pero es, ante todo, antifascista y antirracista", ha afirmado.

"Arma de distracción masiva"

En opinión de Saviano, el Ejecutivo italiano está utilizando el ataque a los inmigrantes y ONG como un "arma de distracción masiva". "Mientras el M5S y la Lega se pelean por puntos fundamentales de su acuerdo, nos hacen creer que nuestro problema son los inmigrantes", ha dicho.

Al mismo tiempo, llama a todas las personas públicas a no pensar solo en su interés personal, sino en el de toda la sociedad. "Pensar que solo porque este gobierno por ahora no nos haya tocado personalmente ni a nuestros intereses nos podemos librar de tomar partido es una postura ingenua e irresponsable", ha manifestado.

Esta semana, Salvini se ha querellado contra el escritor después de que este le culpara de las últimas muertes en el Mediterráneo central y le vinculara reiteradamente con la mafia. Sin embargo, Saviano ha afirmado que dicha querella contra él "es una nimiedad en comparación con los golpes mortales que este gobierno está lanzando al Estado de derecho".

"Sois la pequeña semilla de la humanidad; sin vosotros Italia está perdida. Entonces, ¿de qué parte estáis?", sentencia Saviano en su texto.