Salvini demanda al escritor Roberto Saviano por relacionarle con la mafia

El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, presentó este miércoles una querella contra el escritor Roberto Saviano, después de que este le culpara de las últimas muertes en el Mediterráneo central y le vinculara reiteradamente con la mafia. El líder de la ultraderechista Liga, que integra la coalición de Gobierno con el Movimiento Cinco Estrellas, presentó su denuncia en la sede de la Jefatura de Policía de Roma, según informaron fuentes del Ministerio del Interior.

El escritor napolitano, conocido por sus libros sobre la mafia y que pasa largas temporadas en Nueva York, ha sido uno de los más críticos con Salvini por su anunciada "mano dura" contra la inmigración y la negativa a dar un puerto al barco Aquarius con 630 inmigrantes, que finalmente desembarcó en Valencia (España) tras el ofrecimiento del Gobierno español.

Saviano se dirige frecuentemente en sus redes sociales a Salvini como "ministro de la Mala Vita", término con el que en Italia se alude a la mafia y a la criminalidad organizada. La última vez fue este miércoles, cuando la ONG española Proactiva Open Arms denunció que los guardacostas de Libia habían abandonado a inmigrantes en el mar, entre los que se rescató a una superviviente, pero se encontró el cadáver de una mujer y un niño.

"¡Asesinos! Ministro de la Mala Vida, sobre los muertos en el mar habla de 'mentiras e insultos' ¿Cómo se atreve? Confiese: ¿Cuánto placer le provoca la muerte infligida por la guardia costera libia, su (no puedo decir 'nuestra') aliada estratégica?", escribió. "El odio que ha sembrado le alcanzará", espetó.

Ministro della Mala Vita, sui morti in mare parla di “bugie e insulti”, ma con quale coraggio? Confessi piuttosto: quanto piacere le dà - lei direbbe “da padre”- veder morire bimbi innocenti in mare? @matteosalvinimi, Ministro della Mala Vita, l’odio che ha seminato la travolgerà pic.twitter.com/z6PfhVJq8Y — Roberto Saviano (@robertosaviano) 17 de julio de 2018

Saviano dijo a los italianos que tienen "el deber de recordar los nombres de aquellos quienes han legitimado a estos asesinos" y aludió a " influencers financiados por Moscú" o periodistas dóciles con el poder de la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas.

Tras leer estas palabras, Salvini dijo en sus redes sociales que el escritor "merece como mucho una caricia y una querella", una frase que Saviano tachó como una expresión "casi mafiosa". Por lo que replicó: "Puede tranquilizarse, señor ministro de la Mala Vida. Hasta que tenga energía en el cuerpo, aire en la garganta y letras bajo mis dedos, no dejaré de contradecir sus declaraciones viles y falsas, sus políticas criminales que se mantienen en una continua y perenne incitación al odio".

Los encontronazos entre ambos se han sucedido en los últimos tiempos y Salvini, el pasado 21 de junio, al poco de llegar al Gobierno, dijo que estudiaría retirar la escolta con la que el escritor vive desde que publicara en 2006 el libro Gomorra, en el que desveló los entresijos de la Camorra, la mafia napolitana. Entonces fue amenazado por el clan de los Casaleses y el entonces Ministro de Interios, Giuliano Amato, le sugirió que abandonara Nápoles y se instalara en un lugar oculto.

En una entrevista al diario.es, a propósito de la presentación de su libro La banda de los niños, expresó así cómo había cambiado su vida desde la publicación del polémico título: "Ha cambiado todo. He intentado, muchas veces y sin mucho éxito, retomar las riendas de mi vida, con la sensación de que la parte más difícil de vivir no es convivir con la idea de que te puedan matar, sino con todo el odio que se te echa encima todos los días desde Italia. En Italia no se odia el mal, sino a quién cuenta el mal".

Ahora el escritor ha afirmado en su cuenta de Facebook que "no tiene miedo". También ha pedido que, aunque "nunca lo ha hecho", hoy: "me acompañen en esta batalla: a la vuelta de la esquina está Rusia de Vladimir Putin, modelo del ministro de la mala vida que, como es sabido, ha llevado a menudo a las extremas consecuencias el contraste al Disensión".