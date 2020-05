VÍDEO | La policía detiene a un equipo de la CNN en directo mientras cubría las protestas en Minnesota

La policía de Minneápolis ha detenido a un equipo de la CNN en directo mientras cubría el tercer día de manifestaciones en protesta por la muerte de un ciudadano afroamericano en manos de la policía en la ciudad.

Los periodistas han sido detenidos supuestamente por no quitarse del camino de los agentes cuando habían sido ordenados a hacerlo. Instantes antes de la detención, el reportero Omar Jimenez conversaba con la policía: "Nos podemos mover a donde queráis. Estamos en directo. Iremos dónde nos digáis. Nos quitaremos de vuestro camino cuando avancéis hacia el cruce, simplemente avisadnos".

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

Los agentes detienen primero al periodista Omar Jimenez y después al resto del equipo. "Omar acaba de ser arrestado y creo que todos vamos a ser arrestados", afirma el cámara antes de ser detenido.

"Nunca he visto algo así. No sé si la cámara la ha cogido uno de nuestros periodistas o la policía. Sí, es la policía llevando nuestra cámara sin darse cuenta de que sigue emitiendo. Nuestro equipo no ha recibido ninguna explicación", afirman los compañeros de la CNN desde el plató.

Miles de personas han participado este jueves en la tercera noche consecutiva de protestas en Mineápolis por la muerte de George Floyd, que ha desatado la ira en varias ciudades de EEUU contra la violencia policial. Floyd, afroamericano, murió tras ser detenido y asfixiado por un agente mientras varias personas grababan y denunciaban la actuación policial.