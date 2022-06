Boris Johnson reaparece en el Parlamento tras la rebelión interna: “Nada ni nadie nos va a impedir seguir cumpliendo con el pueblo”

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha participado este miércoles en la primera sesión de control al Gobierno tras sobrevivir el lunes a una moción interna del Partido Conservador en la que el 41% de sus diputados votaron a favor de su expulsión.

“Si 148 de sus diputados no confían en el primer ministro, ¿por qué debería hacerlo el país?”, ha sido la primera pregunta de la sesión. “En una larga carrera hasta ahora me he ganado opositores políticos por todas partes y eso es porque este Gobierno ha hecho cosas muy grandes y destacables que no necesariamente aceptan”, ha respondido Johnson a la diputada laborista. “Nada ni nadie nos va a impedir seguir cumpliendo con el pueblo”, ha añadido.

La gran rebelión interna del lunes ha protagonizado varias bromas de la oposición hacia el primer ministro. Cuando el líder laborista, Keir Starmer, ha intervenido para preguntar sobre el estado de la sanidad, se ha escuchado un fuerte abucheo de los diputados conservadores. “El problema es que no sé si van dirigidos a mí o a él [Boris Johnson]”, ha reaccionado Starmer. Ian Blackford, líder del Partido Nacional Escocés, también se ha referido al asunto, afirmando que siempre pensó en recibir el apoyo de los conservadores y que ahora el 41% de ellos ya lo hacen.

Según varias informaciones, los parlamentarios rebeldes pretenden continuar su pelea contra Johnson en las próximas votaciones sobre su agenda legislativa, tal y como sucedió al final del mandato de Theresa May, que tuvo que dimitir poco después de haber superado una moción interna. El primero de estos golpes legislativos podría darse con el proyecto de ley que pretende modificar de manera unilateral algunos puntos del protocolo de Irlanda del Norte diseñado junto a la UE. El objetivo de este protocolo, negociado y aceptado en un primer momento por Johnson, es evitar crear una frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda como consecuencia del Brexit.

Otras informaciones sostienen que el primer ministro estudia una serie de medidas, como una rebaja de impuestos, para reforzar el apoyo dentro de su partido. “Lo que espero es que evite las políticas populistas diseñadas para aumentar su popularidad inmediata. Esto puede funcionar a muy corto plazo, pero si la política no se piensa con suficiente cuidado, acabará con terribles titulares al salir mal”, ha escrito este miércoles en un artículo David Davis, exministro conservador para el Brexit bajo el Gobierno de Theresa May.