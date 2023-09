El comentario machista del presidente de Portugal a una joven: “La hija todavía pilla una gripe, ¿has visto el escote?”

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha justificado su comentario sobre el escote de una joven porque hacía “frío” y ha negado que fuera sexista. “La hija todavía pilla una gripe, ¿ha visto el escote que lleva?”, fue el comentario que le hizo a una madre y su hija durante una visita a Canadá.

Preguntado por su comentario machista por los periodistas portugueses que le acompañan en una visita de Estado al país norteamericano, Rebelo de Sousa se mostró sorprendido. “No era ningún comentario sexista, ni se me ocurrió, ni para esa joven ni para las ancianitas. No fue sexista en absoluto”, ha añadido Rebelo de Sousa en declaraciones a la prensa en Toronto.

La escena, captada por las cámaras de televisión, se produjo cuando Rebelo de Sousa daba un paseo para verse con miembros de la comunidad portuguesa en Canadá. Hubo un punto en que el presidente portugués se paró a conversar con una madre y una hija, y les dijo con sorna: “La hija es más guapa que la madre. La hija todavía va a pillar una gripe, ¿no ha visto cómo es su escote?”.

Rebelo de Sousa, de 74 años, precisó este domingo que al final de su paseo por el barrio portugués de Montreal comenzó a llover y hacía frío por lo que alertó “a varias señoras de edad, una de ellas con el pelo blanco, y otras más jóvenes”. “Se lo dije a varias, pero por lo visto solo fue grabada la joven, 'cuidado, porque todavía se pueden resfriar, yo me resfrié”, ha argumentado.

“El sexismo nos mata. No es broma”

Varios partidos políticos han criticado el incidente durante este fin de semana en Portugal. Uno de los fundadores del partido ecologista Livre, Rui Tavares, dijo este domingo en declaraciones al diario luso Publico que estos comentarios no representan el deber que tiene un presidente de la República de “defender el derecho de las personas a su autonomía y de respetar las elecciones de sus conciudadanos”.

Consideró que con sus palabras Rebelo de Sousa “acaba colocando a una conciudadana en una posición que no ha escogido y que es muy probablemente incómoda”.

La secretaria general del partido socialista Isabel Moreira se ha sumado a las críticas: “Estamos en 2023. No se trata a una mujer a la que no se conoce haciendo una 'broma' sobre su peso. No se hace una 'broma' sobre un escote. Quien no haya entendido esto, que aprenda. Y pida disculpas. El sexismo nos mata. No es broma”, zanjó Moreira.

No es la primera vez que Rebelo de Sousa protagoniza una polémica de este tipo. El fin de semana pasado ya causaron revuelo unas palabras suyas durante una visita a la región de Alentejo cuando le ofreció un asiento a una mujer y preguntó “¿la silla aguanta?”. A finales de agosto, Rebelo de Sousa dijo sobre el caso del beso del entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la futbolista Jennifer Hermoso, que se trataba de “una cuestión menor” si se comparaba con la guerra en Ucrania.

Por el momento la formación política del presidente, el PSD (centroderecha), no se ha pronunciado sobre esta controversia