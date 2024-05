Sánchez, sobre las acusaciones contra Begoña Gómez: “Lo único que hay es fango, mi mujer es una persona honesta y el mío es un Gobierno limpio”

“Mi mujer es una persona honesta, seria y responsable. Y mi gobierno es un gobierno limpio”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subido este miércoles a la tribuna del Congreso para defender la honradez de su pareja, Begoña Gómez, sobre quien recae “el fango” y una “colección de mentiras y manipulaciones”, según ha denunciado.

“Lo único que hay es fango, una colección de mentiras y manipulaciones”, ha dicho sobre las informaciones publicadas sobre su pareja, después de que la Guardia Civil (UCO) emitiese un informe en el que no encuentra indicios de delito en las acusaciones de Manos Limpias. La denuncia de ese pseudosindicato ante la Justicia había motivado que el PP pidiese la comparecencia de Sánchez en el Pleno de la Cámara Baja para dar explicaciones.

Sánchez ha atribuido esas informaciones y esa denuncia a un concepto que utiliza desde hace semanas, tras la pausa que se tomó para valorar su dimisión, “la máquina del fango”. “Quieren quebrarme o al menos intentarlo. Van listos. Soy muy consciente de por qué me atacan a mí y a mi familia. No es por tener el apellido que tengo. No es el sanchismo. Me atacan por presidir un gobierno que sube el SMI, que aprueba un impuesto a a las grandes fortunas, revaloriza las pensiones, refuerza la sanidad. Entiendo que estas políticas molesten a cierto círculo de poder.

“Han llegado a solicitar en dos ocasiones mi inhabilitación por un supuesto incumplimiento de un régimen de incompatibilidades. Lo que no consiguieron en las urnas lo intentan conseguir por la puerta de atrás con denuncias falsas”, ha defendido Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha entrado en las acusaciones reflejadas en la denuncia de Manos Limpias, basada en ocho recortes de prensa con un bulo. Esas informaciones apuntaban a que Gómez favoreció a empresas con las que colaboraba a través del Africa Center que dirige, bien firmando cartas de apoyo en licitaciones públicas que también firmó el Ayuntamiento de Madrid o bien manteniendo reuniones con directivos en fechas próximas al rescate de Air Europa.

“El juez que investiga ese caso ya ha dicho que con dos bulos sin contrastar no da ni para citar a mi esposa como testigo”, ha argumentado Sánchez, que ha puntualizado que Gómez solo envió una “declaración de interés” que no fue tenida en cuenta, ha dicho, en la valoración de un concurso en el que también estaba, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid. “La Oficina de Conflictos de Intereses ha contestado ya dos veces a los dos [a Feijóo y Abasacal] y hacen lo mejor que saben hacer: descalificar a la institución que no les da la razón”, ha reprochado el líder socialista.

“Estoy seguro de que próximamente la justicia archivará estas dos denuncias falsas. Lo único que hay es fango, una colección de mentiras y manipulaciones. No voy a alimentar su maquina del fango”, ha dicho a continuación.

Sánchez ha acusado en su discurso a la oposición de estar cada vez más “ultraderechizada”. “Una derecha y ultraderecha cada vez mas radicalizada que sigue tratando de azuzar la crispación. En la sesión de control de este miércoles vuelve a haber preguntas sobre ETA. Más de diez años después de la desaparición de la banda terrorista”, ha lamentado.

El jefe del Ejecutivo ha calificado a la “coalición” de PP y Vox de “reaccionaria”, “huérfana de ideas y argumentos” y, ha dicho, “a la que solo le queda una estrategia para llegar al poder: la máquina del fango”.

El líder socialista ha denunciado una estrategia para financiar pseudomedios que luego publican bulos que acaban convertidos en acusaciones falsas, como, ha dicho, en el caso de su pareja.

“Han llegado a solicitar en dos ocasiones mi inhabilitación por un supuesto incumplimiento de un régimen de incompatibilidades. Lo que no consiguieron en las urnas lo intentan conseguir por la puerta de atrás con denuncias falsas”, ha denunciado.

Sánchez ha asegurado no obstante que si le llaman tanto a él como a su pareja a comparecer en las comisiones de investigación tanto del Congreso como del Senado, irán sin problemas. “Mi mujer es una persona honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio”, ha zanjado.