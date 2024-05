Feijóo critica el reconocimiento de Palestina y acusa de corrupción a Begoña Gómez pese al informe de la Guardia Civil

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este miércoles el anuncio de Pedro Sánchez de que España reconocerá al Estado palestino el próximo martes, 28 de mayo. “No lo hace por principios, lo hace por hablar de otra cosa que no sea la trama del PSOE”, ha dicho en el Congreso en respuesta a la comparecencia del presidente del Gobierno. “Pone los intereses de España al servicio de los intereses del PSOE”, ha añadido. Feijóo ha acusado a Sánchez de “usar la muerte de palestino e israelíes” y ha señalado al Gobierno y sus socios por querer “la desaparición de Israel”.

“Se ríe de todos, y en esto también”, le ha espetado Feijóo a Sánchez. El líder del PP ha dicho verse “obligado a pedirle que no utilice este asunto a la ligera”. “Lo hago, en primer lugar, con la autoridad de haber sido mucho más leal en política exterior de cualquiera de sus socios, incluso de los que se sientan en el Consejo de Ministros. Y lo hago, en segundo lugar, con el aval de las entidades que trabajan sobre el terreno con las que me reuní hace apenas unos días y concretamos realmente lo prioritario”.

Lo “prioritario”, para Feijóo, es “entregar los rehenes, el alto el fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada”. “Y una vez conseguido esto, hablemos de una solución de paz y convivencia duradera de dos Estados democráticos y de liberar a Palestina de Hamás”, ha añadido.

elDiario.es ha preguntado al PP cuándo y con qué organizaciones se ha reunido Feijóo “en los últimos días”, sin que el PP haya querido responder. “No lo podemos decir, nos pidieron expresamente privacidad y que no se hiciera público”, ha asegurado un portavoz oficial de la dirección del PP.

Feijóo ha echado en cara que Sánchez no haya logrado el “consenso” de la UE, y que solo un grupo de países han anunciado de momento que reconocerán a Palestina como Estado. “No aprovechan la situación de los muertos israelíes y palestinos para separar a los españoles en buenos y malos”, le ha dicho.

El líder del PP también ha señalado a los grupos que apoyan al Gobierno por “apoyar la desaparición de Israel” por “patrocinar el eslogan 'desde el río hasta el mar”, que defiende la existencia de Palestina con las fronteras planteadas por la ONU.

Feijóo no ha dedicado una sola palabra al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contra quien ha emitido una orden de detención por “crímenes de guerra y de lesa humanidad” el fiscal de la Corte Penal Internacional.

Feijóo ignora a la Guardia Civil sobre Begoña Gómez

Feijóo ha dedicado una pequeña parte de su discurso a Palestina. El resto de su respuesta a Sánchez ha tratado casi en exclusiva de la supuesta “corrupción” que afecta a la esposa del presidente, Begoña Gómez. Y todo pese a que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha emitido un informe a petición de un tribunal que la exonera de las acusaciones de tráfico de influencias.

Pero Feijóo ha ignorado el informe, igual que ayer lo despreció su portavoz parlamentario, Miguel Tellado. El PP ha elegido los problemas de Begoña Gómez como el principal puntal de su estrategia de acoso y derribo al presidente del Gobierno.

El informe asegura que no hay indicios de corrupción, pero para el PP no es relevante porque es el juez quien debe dirimir las responsabilidades penales. Pero cuando a principios de mayo se supo que el instructor había solicitado a la Guardia Civil dicho informe, sí le dio valor. “Por primera vez en la historia de nuestro país, un juez ha ordenado a la Guardia Civil investigar a la mujer del presidente del Gobierno. Lo conocíamos ayer y tenemos a un presidente del Gobierno cercado por un escandaloso caso de corrupción que implica a todo su entorno”, dijo el pasado 7 de mayo el propio Tellado.

El líder del PP ha exigido a Sánchez que responda hoy en el Hemiciclo a las 100 preguntas que el martes le lanzó Tellado desde la sala de prensa del Congreso en forma de documento. Un papel que el PP envió al PSOE, pero que no registró formalmente, lo que obligaría al Gobierno a responder.

Pero Feijóo ha optado por usar esas 100 preguntas para reiterar la amenaza de convocar a Sánchez y a su esposa a la comisión de investigación parlamentaria del Senado. “Responda, y créame: o lo hace hoy en el Congreso o lo hará en el Senado. No tenga usted ninguna duda. Lo hará obligado en el Senado”.

Casi la mitad de las preguntas lanzadas por el PP son sobre “el entorno” de Sánchez. 27 sobre su esposa, 11 sobre su hermano y otras tres sobre el padre.

“Con todo lo que sabemos y con todo lo que sabe que queda por salir, no vaya de víctima porque no lo es. Vaya de presidente. Dé las explicaciones claras que le exige su cargo. Quiera o no, le guste o no, es una salida más digna”, le ha espetado.

No es la primera vez que Feijóo lanza esta amenaza en los últimos meses. De hecho, el propio Sánchez ha defendido en su comparecencia inicial que “lo único que hay es fango”. “Mi mujer es una persona honesta y el mío es un Gobierno limpio”, ha proseguido. Sánchez ha comprometido que si el PP les cita en la comisión del Senado, irán sin ningún problema.