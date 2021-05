Embajador de Palestina en España: "Los europeos son nuestros amigos, pero no están haciendo lo suficiente para ayudarnos"

El despacho de Musa Amer Odeh, embajador de Palestina en España, está lleno de figuras, cuadros y láminas de Jerusalén. En la mesa de invitados, sobre su escritorio, en varias paredes... También tiene el retrato del actual presidente Mahmud Abás y del líder palestino Yasir Arafat. Musa Amer Odeh empieza tranquilo, pero pronto eleva el tono y coge carrerilla mostrando su indignación frente a la ocupación israelí.

"Si arrinconas a un gato en una esquina, peleará contigo y si pones a dos millones de personas en una situación inhumana, dirán algo. Lo están diciendo y tienen el derecho a hacerlo", dice sobre los palestinos de la Franja de Gaza. Tras 11 días de continuos bombardeos, 244 palestinos muertos –65 de ellos niños–, y 12 israelíes, Hamás e Israel acordaron este jueves un alto el fuego.

"Queremos agradecer a todos los países y a los líderes que han trabajado para frenar la agresión de la potencia ocupante contra nuestro pueblo, especialmente en Gaza", dice la embajada. "Nos enfrentamos a un genocidio y un terrorismo de Estado por parte de la ocupación militar".

¿Qué significa el alto el fuego?

Acogemos con satisfacción el cese de la agresión israelí contra nuestro pueblo en Gaza, pero debe ir acompañado del final del bloqueo. Esto es un castigo colectivo que Gaza lleva sufriendo desde 2007 y que constituye un crimen de guerra. Hay que señalar que esta última agresión es parte de una política sistemática del Estado de ocupación y no es algo aislado. Palestina va a pedir a la Corte Penal Internacional que incluya esta última agresión en la investigación sobre los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por Israel.

¿Qué opina de la respuesta europea y española al último episodio de violencia en Gaza y los enfrentamientos en Jerusalén?

Los europeos son nuestros amigos, pero desafortunadamente la comunidad internacional, incluida Europa, no está haciendo lo suficiente para ayudar a los palestinos. Ayudar no es solo dar dinero a UNRWA (agencia de la ONU para los refugiados palestinos), sino para acabar con la ocupación israelí. Los europeos pueden presionar a Israel para detener este tipo de sistema de apartheid contra el pueblo palestino y reconocer el Estado de Palestina. Apoyan la solución de dos Estados y solo reconocen a uno. Es el momento de reconocer al otro.

El 29 de noviembre de 2012 en la Asamblea General de las Naciones Unidas se votó por una resolución para el Estado de Palestina. España votó a favor. Rajoy era el presidente del Gobierno y votó a favor. Francia votó a favor. 138 Estados miembros votaron a favor. No es aceptable decir que se quiere esperar a una decisión de la UE porque es una decisión soberana de cada país. Siempre pongo como ejemplo el caso de Suecia, que ha reconocido el Estado de Palestina. ¿Qué les ha pasado? Nada. Simplemente han ejercido su derecho.

¿Y por qué cree que otros países europeos no lo hacen?

No lo sé. Puedes preguntarles. Pero es el momento, hoy antes que mañana, de reconocer el Estado de Palestina. Sería una respuesta de los gobiernos europeos a la política de la ocupación israelí. Manda un mensaje a los palestinos de que no están solos. Y también manda el mensaje a los israelíes de que su política ya no es aceptada porque están violando el derecho internacional, las resoluciones de la ONU, los derechos humanos y los valores europeos. Los valores humanos. Es muy difícil llegar a imaginar el sufrimiento del pueblo palestino bajo esta ocupación. No es humano.

Israel argumenta que es una potencia ocupante.

Mira las resoluciones de la ONU. Trump e Israel pueden decir lo que quieran, pero es una ocupación. Mucha gente dice que defiende el derecho de Israel a defenderse, pero realmente defiende su ocupación. Le pregunto a la UE: ¿Y qué pasa con los palestinos? ¿Y su derecho a defenderse de la ocupación? ¿Cuáles son sus derechos?

Lo que los israelíes han hecho contra los palestinos nos ha unido, ahora estamos más unidos que nunca contra la ocupación. La mitad de nuestra población es de refugiados desde hace 73 años. Esto se tiene que solucionar en base a las resoluciones de la ONU y el derecho internacional y no como los israelíes quieren.

La resolución 194 de la ONU sobre los refugiados palestinos para que recuperen sus propiedades era una condición para la entrada de Israel en la ONU, pero no la han cumplido. Comenzaron su Estado ocupando la mitad del área asignada a Palestina y los refugiados siguen siendo refugiados desde hace 73 años.

Los desahucios en Sheikh Jarrah que desencadenaron las últimas protestas no son un fenómeno nuevo. Ya ha ocurrido antes. ¿Qué cree que intenta conseguir Israel en Jerusalén Este? ¿Cuál es el objetivo final?

Quieren conseguir una mayoría judía en Jerusalén. Por eso quieren expulsar a los palestinos. Quieren convertir la vida de los palestinos en un infierno para que se vayan. Su problema es que los palestinos saben exactamente lo que los israelíes quieren y no estamos dispuestos a aceptarlo. Nos quedaremos aquí. Jerusalén es nuestra ciudad y nuestra capital y estamos preparados para defenderla con nuestra alma y nuestra sangre.

El problema de Netanyahu es que jugó con fuego cuando tocó Jerusalén, el mismo problema que el estúpido de Trump. Han unido a todo el mundo porque Jerusalén ocupa un lugar especial en el corazón de todos los palestinos, árabes y cristianos. Las cargas en la mezquita de Al Quds han sido el inicio de la unidad del pueblo palestino contra la política de Israel.

Israel dice que el tema de los desahucios de Sheikh Jarrah es un conflicto inmobiliario entre partes privadas…

No. No es cierto. Tratan de decir que la tierra pertenece a los judíos. Bueno, podemos aceptarlo, pero entonces dadnos todo lo que pertenece a los palestinos en Jerusalén Occidental y en Jerusalén Oriental. Todo. Todos los palacios de Jerusalén Oeste pertenecen a los palestinos. Tenemos los documentos.

La ONU y muchas ONG han condenado las acciones de Israel en el presente y en el pasado. Israel argumenta que no aceptará una solución impuesta por organismos internacionales, sino que quiere negociar directamente con los palestinos. ¿Qué opina al respecto?

No queremos perder más el tiempo. Hemos intentado negociaciones bilaterales entre palestinos e israelíes. Lo hemos intentado y no hemos conseguido nada. Solo quieren ganar tiempo para cambiar las cosas sobre el terreno y hacerlo más judío. Cuando Trump decidió dar Jerusalén a los israelíes, nuestro presidente fue al Consejo de Seguridad en Nueva York y propuso una conferencia de paz internacional. No podemos aceptar que Estados Unidos sea el único responsable de las negociaciones entre palestinos e israelíes porque no son neutrales.

Necesitamos una conferencia de paz internacional y la referencia para esta conferencia es el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, no los tanques israelíes, no los F55. No lo podemos aceptar más. Necesitamos que la comunidad internacional esté presente. La razón de este conflicto es la ocupación y la ocupación debe acabar. No hay paz ni estabilidad si la ocupación continúa.

¿Cree que Hamás y sus acciones perjudican la causa palestina?

No. Hamás es parte del pueblo palestino. Estemos o no de acuerdo con ellos, son parte del pueblo palestino. Es una sociedad plural. Aquí tenéis al Partido Comunista y a Vox. En Palestina, igual. Hamás no ha sido el responsable de este conflicto. Hamás ha respondido a la agresión israelí.

Tenemos resoluciones de la ONU que dan a los palestinos el derecho a resistir a la ocupación israelí por todos los medios, incluida la lucha armada. No usamos esta lucha armada y preferimos tener una resistencia popular pacífica, pero cuando los israelíes utilizan sus armas sofisticadas, el pueblo palestino tiene que reaccionar. Y reaccionamos. Los palestinos no empezamos. Ellos empezaron. Netanyahu creó esta guerra por su propio interés político, no por Israel. Y nuestra gente lo ha pagado.

Las últimas elecciones en Palestina fueron en 2006, tal vez la gente está enfadada o aburrida. ¿Dónde está la legitimidad del actual liderazgo político palestino?

Queremos convocar elecciones, pero estábamos divididos [Gaza y Cisjordania] y no podíamos celebrar elecciones estando divididos porque aumentaría esa división. Hemos tratado de unir al pueblo palestino y lo hemos logrado. Quien sea elegido será el líder de Palestina. La comunidad internacional nos conoce y cuando en 2006 ganó Hamás, les dimos el Gobierno. No pudieron gobernar el país porque no saben, porque era la primera vez para ellos, y nos dividimos. Tras acabar con la división, lo hemos preparado todo para las elecciones y tenemos 36 candidaturas diferentes.

Hemos pedido a todos los países europeos que nos ayuden a garantizar que se celebran las elecciones en todo el territorio ocupado, incluido Jerusalén Este. Nuestro ministro de Exteriores vino aquí y se reunió con vuestra ministra de Exteriores. También visitó Bruselas, Londres, Francia, Alemania… Desafortunadamente, no lo han hecho. Enviamos un mensaje a los israelíes para cooperar con las elecciones en Jerusalén, ya que la ciudad está bajo ocupación, pero en el último minuto mandaron un mensaje argumentando que no pueden porque no tienen Gobierno. Es una excusa. Tienen gobierno para decidir sobre la construcción de asentamientos, pero no lo tienen para permitir a los palestinos participar en unas elecciones.

Ningún palestino puede aceptar tener elecciones sin Jerusalén. Esto significaría que aceptamos Jerusalén como capital de Israel. Y no es la capital de Israel, es la capital de Palestina.

Israel argumenta que el término "pueblo palestino" es algo inventado en los años 60.

No es cierto. Estábamos allí cuando Abraham llegó a Palestina, antes del judaísmo, antes del cristianismo, antes del islam. Abraham llegó cientos de años antes del judaísmo, del cristianismo y del Islam. Nosotros somos cananeos. Siempre hemos estado ahí. Nunca nos hemos ido. Puedes encontrar Palestina en la Biblia centenares de veces. No nos inventamos ayer el pueblo palestino.

Ahora, entre el río Jordán y el Mediterráneo, los palestinos son más que los judíos en Israel, pero no tienen los mismos derechos. Solo dan el derecho de autodeterminación a los judíos. ¿Cómo un país europeo puede defender esto? Este es un derecho sagrado para todo el mundo, pero los palestinos no lo tienen.