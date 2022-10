Una eurodiputada se corta el pelo para apoyar a las mujeres de Irán: “Nuestra furia será más grande que la del opresor”

La parlamentaria sueca de origen iraquí Abir Al-Sahlani se ha cortado el pelo con unas tijeras durante un debate en la Eurocámara, emulando uno de los gestos con los que las mujeres en Irán están pidiendo justicia para la joven Masha Amini, que murió en custodia policial tras haber sido arrestada por llevar mal puesto el velo. “Hasta que Irán sea libre, nuestra furia será más grande que la del opresor”, ha reclamado Al-Sahlani durante el pleno sobre las posibles sanciones contra Irán.

En la sesión, Al-Sahlani ha criticado al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por no haber defendido en la reciente reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas la posición de las mujeres iraníes. “Ellas están pagando el último precio por su vida, la libertad. Tienen un coraje que no ha mostrado usted, señor Borrell. En la Asamblea de la ONU no se posicionó de su lado y pudo haberlo hecho. Es tiempo de hablar y de actuar”, le ha reprochado.

Acto seguido, se ha dirigido a los dirigentes de la república islámica del país asiático: “Ningún dios os podrá perdonar por los crímenes que estáis cometiendo contra vuestros ciudadanos”. “Demandamos el fin de la violencia contra las mujeres. Hasta que Irán sea libre, nuestra furia será más grande que la de los opresores. Hasta que las mujeres sean libres estaremos con vosotras”, ha terminado antes de tomar unas tijeras y cortarse el cabello desde la tribunal de la Eurocámara.

Borrell, durante la sesión, ha afirmado que la Unión Europea abordará en dos semanas la posibilidad de adoptar “medidas restrictivas” contra Irán. “Seguiremos considerando todas las opciones a nuestra disposición, incluidas las medidas restrictivas, para hacer frente al asesinato de Masha Amini y a la forma en que las fuerzas de seguridad han respondido a las manifestaciones”, ha dicho Borrell.

El jefe de la diplomacia comunitaria ha calificado de “injustificable” e “inaceptable” el “uso generalizado y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes no violentos”. “La gente en Irán, como cualquier otra, tiene derecho a protestar pacíficamente. Es tan sencillo como eso. Y está claro que este derecho no se ha garantizado”, ha afirmado sobre las protestas que ha desatado el caso de Amini.

Traditionen att klippa av sig håret i protest är tusenårig.

Den visar att ilskan är starkare än förtryckarens makt.

Irans kvinnor har fått nog.

EU borde visa samma mod och ge dem fullt stöd. pic.twitter.com/0FdMB9XoXu — AbirAlsahlani (@AbirAlsahlani) 4 de octubre de 2022

El gesto de la eurodiputada sueca Abir Al-Sahlani se suma al de otras personalidades públicas que han mostrado su apoyo a las protestas en los últimos días. Este miércoles, decenas de actrices y cantantes francesas como Juliette Binoche, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg o Isabelle Huppert se han sumado a las protestas con un vídeo en el que aparecen en cámara cortándose en pelo bajo la consigna “Por la libertad”. Las imágenes de las actrices y cantantes se suceden con el himno Bella Ciao y el sonido de las protestas de los últimos días de fondo. La mayoría de las artistas que participan son francesas, si bien aparecen artistas de otros países como cantante belga Angèle. En la lista figuran también nombres como las actrices Jane Birkin, Bérénice Bejo o Isabelle Huppert.

Messages sans précédent d'actrices et de chanteuses françaises de renom (Juliette Binoche, Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Angèle...) qui se coupent les cheveux en soutien au combat des Iraniennes pour leur liberté. #Iran #MahsaAmini pic.twitter.com/n66Ry7Lg6K — Armin Arefi (@arminarefi) 5 de octubre de 2022

Represión de la movilizaciones

Mahsa Amini, de 22 años, murió el pasado 16 de septiembre tras ser detenida por la llamada Policía de la moral en Teherán por considerar que llevaba mal puesto el velo islámico. Las protestas por la muerte de la joven se encuentran ya en su tercera semana y su perfil ha ido variando, desde grandes protestas en las calles a movilizaciones en universidades y gestos de desobediencia por las calles, como es quitarse el velo. La Policía ha reprimido las movilizaciones con el uso de porras, gases lacrimógenos, cañones de agua y, según la ONU, munición real.

La televisión estatal iraní afirmó hace más de una semana que 41 personas han fallecido, pero la ONG Irán Human Rights, con base en Oslo, eleva la cifra a 92.