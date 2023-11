La ex primera dama de EEUU Rosalynn Carter fallece a los 96 años

La que fue primera dama de EEUU entre 1977 y 1981, Rosalynn Carter, ha fallecido este domingo a los 96 años en su casa de Plains, en Georgia, según ha informado el Centro Carter. Hace unos días comenzó a recibir cuidados paliativos en su domicilio, donde su esposo, el expresidente Jimmy Carter (1977-1981) se encontraba en la misma situación. Desde la organización sin ánimo de lucro de la familia señalan su compromiso con “la salud mental, los cuidados y los derechos de las mujeres”.

“Rosalynn fue mi socia igualitaria en todo lo que logré”, ha expresado el expresidente Carter, según recoge el comunicado de la fundación. “Ella me dio sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba”.

El año pasado, Rosalynn Carter fue diagnosticada con demencia. En una entrevista a principios de septiembre, el nieto de los Carter, Jason Carter, reconoció que la pareja está “llegando al final”.

En el momento en el que le diagnosticaron la demencia, el Centro Carter trasladó en un comunicado que la ex primera dama instó “a mejorar el acceso a la atención y disminuir el estigma sobre los problemas relacionados con la salud mental”, y recordaron que uno de cada 10 adultos mayores estadounidenses tiene demencia.

“Reconocemos, como lo hizo ella hace más de medio siglo, que el estigma suele ser una barrera que impide que las personas y sus familias busquen y obtengan el apoyo que tanto necesitan”, añadían.

Como fundadora del Instituto Rosalynn Carter para Cuidadores, la ex primera dama solía decir que hay cuatro tipos de personas en este mundo: aquellas que han sido cuidadoras, quienes actualmente lo son y las que lo serán en el futuro, y quienes necesitarán cuidados.