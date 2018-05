La explosión de un artefacto improvisado provoca 15 heridos en un restaurante de Toronto

15 personas han resultado heridas por una explosión en Toronto. Un "artefacto explosivo improvisado" ha sido detonado en el restaurante Bombay Bhel de Mississauga, en la periferia de Toronto, según informan medios locales.

De acuerdo con informaciones de la Policía, dos sospechosos han acudido al lugar, han detonado el dispositivo y han huido. Las fuerzas de seguridad han difundido las descripciones de las dos personas y han pedido colaboración ciudadana para encontrarlos.

2nd male described as 5’9”-5’10”, fair skin, thin build, faded blue jeans, dark zip-up hoodie hood pulled over head, grey t-shirt, dark coloured skate shoes, face covered. Looking for public’s assistance in identifying the parties that fled following the explosion.