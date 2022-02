La familia de la mujer que murió por un disparo de Alec Baldwin en un rodaje lo denuncia por homicidio

El marido de Halyna Hutchins, la directora de fotografía que murió durante el rodaje de la película Rust, ha presentado junto a su hijo de 9 años una demanda por homicidio imprudente contra el actor Alec Baldwin "y otras personas responsables de la seguridad en el set", ha explicado un abogado de la familia este martes, según Reuters.

La demanda contra Baldwin llega casi 4 meses después de que el actor disparase a la fotógrafa por accidente mientras ensayaban una escena de la película. El incidente que acabó con la vida de Hutchins se produjo en Bonanza Creek Ranch, en Nuevo México y aún se está investigando cómo pudo haber una bala real en la pistola, que se suponía de atrezzo, aunque las autoridades legales no han presentado cargos.

El actor de '30 Rock' y 'Saturday Night Live' aseguró después de la trágica muerte de Halyna Hutchins y de herir con el mismo disparo al director del film, Joel Souz, que miembros del equipo le habían confirmado que el arma estaba "fría", un término de la industria armamentística que hace referencia a que es segura.

El viudo de la directora de fotografía había comparecido en anteriores ocasiones ante la prensa afirmando que había hablado con Baldwin y que este estaba "siendo muy solidario" con él y su hijo, sin embargo, con esta demanda solicita al actor y otros miembros del equipo una compensación por los daños ocasionados que tendrá que ser determinada en un juicio.

Según los abogados del marido de Hutchins, se incumplieron hasta quince protocolos para mantener la seguridad en el set de grabación, tales como que no había un armero profesional que controlara el uso del arma cuando Baldwin recibió el revólver.

"Si los hubieran seguido, esto nunca hubiera sucedido", ha recalcado el abogado antes de incidir en que, aunque Baldwin es quien tiene "la mayor responsabilidad" por sostener el arma, "hay muchos culpables" involucrados, según EFE.

Baldwin no se dio cuenta de que la había matado accidentalmente hasta una hora después

El intérprete contaba en diciembre que no fue consciente de que había disparado a Hutchins con una bala real hasta minutos después del accidente. "Pensé para mis adentros: '¿Se ha desmayado?' La idea de que había una bala real en esa pistola no se me ocurrió hasta que pasaron probablemente 45 minutos o una hora", explicó el actor durante una entrevista emitida por la cadena ABC.

De acuerdo con Baldwin, la confusión en el estudio era evidente y que nadie "podía entender" qué pasó en los segundos inmediatos al disparo, hasta el punto de que él llegó a pensar que su compañera había sufrido un infarto. "La mera idea de que alguien hubiera puesto una bala de verdad ni siquiera era posible", ha dicho emocionado.

Una "grabación caótica"

Diversas fuentes hablaron de una grabación caótica, marcada por las condiciones aparejadas al presupuesto más que ajustado de la producción, y a las quejas de una parte del equipo de fotografía, que abandonaron en protesta a la escasa seguridad y a las largas jornadas.

En diciembre, ya se habían presentado dos demandas por negligencia contra los productores y contra Baldwin por parte de trabajadores del rodaje. La primera, a cargo del jefe de iluminación, Serge Svetnoy, y la segunda por la script, Mamie Mitchell, quien fue la encargada de avisar a las autoridades cuando se produjo el disparo. Esta última ha acusado directamente a Baldwin como responsable material, pese a desconocer que la pistola estaba cargada.