El futuro del ministro de Defensa de Ucrania, en cuestión entre rumores sobre su destitución

El futuro del ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, está en entredicho horas después de que se difundieran mensajes sobre su inminente destitución. Reznikov, que ocupa un puesto clave en plena guerra, ha dicho que no ha sido informado de ningún movimiento. De producirse finalmente, su destitución sería el cambio más sonado de la ola de dimisiones y despidos que se han producido en las últimas semanas en Ucrania, algunos de ellos a raíz de escándalos de corrupción.

El jefe de la agencia anticorrupción de Ucrania: "No todos en el Gobierno están de acuerdo con el presidente"

Más

Las informaciones sobre una posible reorganización del Ministerio de Defensa ucraniano se sucedieron este domingo, cuando el diputado ucraniano David Arakhamia, dirigente del partido gobernante Servidor del Pueblo y principal negociador de Ucrania con Rusia, aseguró que Reznikov dejaría el cargo, pero permanecería en el Gobierno como ministro de Industrias Estratégicas, supervisando el sector de defensa de Ucrania.

“La guerra dicta la política de personal. El tiempo y las circunstancias requieren fortalecimiento y reagrupamiento. Esto está sucediendo ahora y sucederá en el futuro. Por lo tanto: Oleksiy Reznikov dentro del gobierno será transferido al cargo de ministro de industrias estratégicas para fortalecer el Ejército y la industria”, dijo Arakhamia en su canal de Telegram.

Arakhamia no dijo cuándo se formalizaría la medida. También señaló que Reznikov será reemplazado por el jefe de Inteligencia de Defensa, Kyrylo Budanov, lo cual calificó de “absolutamente lógico en tiempos de guerra”. El presidente Volodímir Zelenski, por su parte, ha guardado silencio sobre este asunto.

En una aparente marcha atrás, este lunes, un día después, Arakhamia ha anunciado en Telegram que “no habrá cambios de personal en el sector de la defensa” esta semana.

Según informa la agencia de noticias Ukrinform, Mariana Bezuhla, vicepresidenta de la Comisión de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia de la Rada Suprema, ha aclarado que el Parlamento no consideraría dimisiones ni nombramientos en los ministerios de Defensa e Industrias Estratégicas, “ya que se están evaluando los riesgos de tales medidas antes de la próxima reunión de Ramstein [que congrega a los aliados de Kiev en Alemania] y de una posible ofensiva rusa”.

Reznikov: “Esto es una novedad para mí”

Reznikov, quien ha dicho que renunciará al cargo si así lo decide el presidente del país, ha asegurado que “ni el presidente ni el primer ministro del país” le han ofrecido ser el responsable del Ministerio de Industrias Estratégicas.

“Puedo comentar que esto es una novedad para mí. No he tenido ninguna conversación sobre el Ministerio de Industria Estratégica con el presidente de Ucrania”, ha señalado Reznikov en una entrevista con un medio local ucraniano que difunde The Kyiv Independent.

Reznikov también ha asegurado que si le hubieran ofrecido el puesto, lo habría rechazado y ha dicho que “no tiene la experiencia que le permitiría ser el Ministro de Industrias Estratégicas”.

Escándalo en Defensa

A finales de enero, el Ministerio de Defensa se vio acosado por un escándalo de corrupción de alto perfil que condujo al despido de varios altos cargos, entre ellos el viceministro.

El periódico local ZN.UA informó el 21 de enero de que el Ministerio de Defensa adquirió grandes cantidades de productos alimenticios para el Ejército a precios inflados. Desde entonces, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania ha abierto una investigación.

El escándalo ha hecho que se extiendan los rumores sobre la destitución del titular de Defensa y activistas han exigido responsabilidades políticas al ministro.

El presidente Zelenski, bajo presión para demostrar que Ucrania puede administrar miles de millones de dólares en ayuda occidental, se ha embarcado en una importante reorganización y prometió que no se permitiría que continuaran las prácticas que estaban extendidas antes de la guerra.

Reznikov, exabogado de 56 años, se convirtió en ministro de Defensa en noviembre de 2021, unos meses antes de que Rusia lanzara su invasión el 24 de febrero de 2022. Como ministro de Defensa en tiempos de guerra, ha fomentado lazos con autoridades de defensa occidentales.

Preguntado por una potencial reorganización en la televisión nacional, el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak respondió, según informa Reuters: “Reznikov fue extremadamente eficiente en términos de comunicación con nuestros socios. Y este es un componente muy importante en este caso”. Podolyak también dijo que las relaciones personales “maravillosas” de Reznikov con los aliados han ayudado con los suministros militares.

“Las negociaciones no son solo fórmulas matemáticas, sino también relaciones personales. Y confianza. Desgraciadamente, hoy estamos perdiendo una parte de la confianza en nosotros”, dijo el asesor ucraniano.

Reznikov dio una rueda de prensa este domingo por la tarde, en la que repitió que Ucrania espera una posible gran ofensiva rusa este mes, pero que Kiev tenía los recursos disponibles para mantenerlos a raya. También dijo que el departamento anticorrupción de su ministerio necesitaba ser revisado y que no había hecho lo que se suponía que debía hacer, recoge Reuters.

La organización Transparencia Internacional clasificó en 2021 a Ucrania en el puesto 122 de 180 en su índice anual, lo que lo sitúa como uno de los países con mayor percepción de corrupción del mundo, por detrás de Rusia en Europa.