Las hijas de Putin, Kalashnikov, más bancos y medios afines al Kremlin: los nuevos sancionados por la UE

Las hijas del presidente ruso, Vladímir Putin, acaban de ser incluidas por la Unión Europea en su quinto paquete de sanciones, publicado este viernes por la noche en el Diario Oficial de la UE. Entre las sanciones, se encuentra la prohibición de importar vodka ruso y caviar. Así como la prohibición de los camiones de Rusia a transportar productos a la UE –salvo que lleven medicinas o alimentos–. Además, Rusia no podrá exportar madera, por ejemplo; pero tampoco podrá comprar productos tecnológicos. Y se amplían las restricciones a sus bancos. Eso sí, seguirá vendiendo millones de euros en gas y petróleo, aunque se prohíba el carbón a partir del 10 de agosto, y sus millonarios podrán seguir comprando diamantes en las joyerías europeas.

La nueva lista de sancionados incluye otras 217 personas y 18 entidades. Entre ellas, los 179 miembros de los denominados gobiernos y parlamentos de Donetsk y Lugansk. En total, han sido sancionadas por la UE 1.091 personas y 80 entidades desde 2014.

Alexey Yevgenevich Filatov. “Es el jefe de la Dirección de Cooperación Transfronteriza de la Administración Presidencial rusa”, recoge el Diario Oficial de la UE: “Es un alto funcionario del Kremlin responsable de la coordinación de la agresiva política del Kremlin, también de actividades de influencia maliciosa, respecto de Ucrania y las regiones ocupadas de Donetsk y Lugansk. En su calidad de jefe de la Dirección de Cooperación Transfronteriza de la Administración Presidencial rusa, Filatov participa directamente en el desarrollo y la ejecución de la política de separación de las regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania dirigida por el Kremlin”.

Igor Venediktovich Maslov. “Es, desde hace largo tiempo, funcionario de la Administración Presidencial rusa, procedente del Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR) y responsable de la política y de las actividades subversivas del Kremlin respecto del denominado 'extranjero cercano' de Rusia (antiguos territorios de la Unión Soviética). Se le conoce por asesorar al presidente Vladímir Putin sobre Ucrania, Moldavia y Osetia del Sur, y se le menciona en un grupo de personas que asesoran a Putin en relación con Ucrania”, afirma el Diario Oficial: “En su calidad de jefe de la Dirección de Relaciones Interregionales y Culturales de la Administración Presidencial rusa con países extranjeros, Maslov ha felicitado a personas pertenecientes a las Fuerzas de Operaciones Especiales (SPO) del Ministerio de Defensa que desempeñaron un papel clave en la anexión ilegal de la península de Crimea”.

Viatcheslav Moshe Kantor. “Es un oligarca ruso que es un gran accionista del Grupo Acron, cotizado en bolsa y uno de los mayores fabricantes de fertilizantes de Rusia”, explica el Diario Oficial: “Está estrechamente vinculado al presidente Vladímir Putin. Este vínculo con el presidente ruso le ha ayudado a conservar su considerable fortuna. Ha puesto abiertamente de manifiesto en varias ocasiones su apoyo y amistad hacia el presidente Putin y goza de buenas relaciones con el Kremlin. Por lo tanto, se ha beneficiado de políticos rusos responsables de la anexión ilegal de la península de Crimea por la Federación de Rusia o de la desestabilización de Ucrania. Es también uno de los destacados empresarios rusos activos en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión ilegal de la península de Crimea por la Federación de Rusia y de la desestabilización de Ucrania”.

Aleksei Viktorovich Pimanov. “Es un propagandista y el jefe del grupo de comunicación Krasnaya Zvezda, propiedad del Ministerio de Defensa ruso. El ministro de Defensa, Sergey Shoygu, pidió personalmente a Pimanov que fuera el jefe de Krasnaya Zvezda. Este grupo de comunicación, creado por un decreto del ministro de Defensa ruso, controla el canal de televisión federal Zvezda. Al igual que otros medios de comunicación controlados por el Kremlin, Svezda difunde habitualmente desinformación sobre la actual agresión militar no provocada a Ucrania por parte de Rusia y menoscaba la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y facilita un apoyo mediático esencial a la agresión violenta perpetrada por Rusia. En su calidad de miembro del consejo de medios de comunicación de la Sociedad Geográfica Rusa, Pimanov mantiene estrechos contactos con altos funcionarios del Kremlin como Alexey Gromov, Dmitry Peskov y Sergey Shoygu. En 2017, Pimanov dirigió y produjo la película propagandística Crimea, que justifica y glorifica la anexión ilegal de la península de Crimea por parte de la Federación de Rusia”.

Igor Yurievich Korotchenko. “Presidente del Consejo Público dependiente del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, participa habitualmente en los principales programas televisivos rusos de propaganda como experto en defensa y política exterior”, afirma el Diario. Oficial: “Se conoce a Igor Korotchenko por sus declaraciones agresivas y despectivas contra la integridad territorial de Ucrania y provoca un enfrentamiento militar entre la Federación de Rusia y Occidente, incluida Ucrania. En sus plataformas de medios sociales o en sus programas televisivos llama a 'desnazificar' y desmilitarizar Ucrania y a unir a Ucrania con Rusia (”su histórica unión fraterna“), declarando que Ucrania forma parte del gran 'mundo ruso'. En un artículo publicado el 24 de febrero de 2022, Igor Korotchenko declaró que la misión de Rusia en Ucrania es desmilitarizar Ucrania, explicando que esta representa una amenaza tanto para su propia población como para la Federación de Rusia y para las zonas de las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk no controladas por el Gobierno. El objetivo de la operación según Igor Korotchenko es privar a las fuerzas armadas ucranianas de la posibilidad de centralizar el mando y el control de las tropas, desactivar la red ucraniana de aeródromos militares y destruir las posiciones de defensa aérea y los misiles tácticos operativos”.

Vladimir Sungorkin. “Es el director general y redactor jefe de Komsomolskaya Pravda”, explica el Diario Oficial: “Es uno de los principales agentes de las actividades de manipulación de la información extranjera e interferencia o de los propagandistas que suelen tratar de Ucrania, creando desinformación y tergiversando los hechos. Vladimir Sungorkin difunde y legitima la agresiva propaganda antiucraniana y antioccidental del régimen de Putin, bajo la autoridad directa del Kremlin, en uno de los medios de comunicación más populares de Rusia. También el presidente Vladimir Putin ha descrito el periódico Komsomolskaya Pravda como su periódico favorito”.

Oleg Dobrodeev. “Es el director general del mayor grupo estatal de medios de comunicación de Rusia. Ha participado activamente en la propaganda del Kremlin al crear y difundir información distorsionada en interés de los dirigentes políticos de la Federación de Rusia. Oleg Dobrodeev es el iniciador y principal creador del canal estatal de televisión Rossiya-24 y propietario del canal de televisión Russia -1. Estos canales son los principales órganos de propaganda estatal, y cumplen eficazmente la misión de reforzar el régimen de Putin y difundir propaganda sobre sus agresivas políticas nacionales y exteriores, incluidas las operaciones militares en Ucrania. En ellos se debate sobre el futuro de una Ucrania dividida y las ”jóvenes repúblicas“, los fracasos de las reformas de los presidentes ucranianos y se ridiculizan o condenan las actuaciones de las autoridades ucranianas. Oleg Dobrodeev participa en reuniones de la Administración del presidente de la Federación de Rusia en las que se imparten instrucciones a los responsables de los principales medios estatales de comunicación”.

Farkhad Akhmedov. “Es un empresario ruso activo en el sector energético y en la política local rusa. Fundó Tansley Trading, que suministraba equipos a los productores rusos de gas y se convirtió en accionista minoritario de Nortgas, una empresa petrolera y gasística de Siberia, así como presidente de Bechtel Energy. Cercano al Kremlin, es un empresario destacado activo en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia”.

Pavel Nikolayevitch Gusev. “Es el director del principal tabloide ruso, Moskovskiy Komsomolets, que apoya el relato y las acciones del Kremlin que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Mantiene vínculos estrechos con el Ministerio de Defensa ruso y es confidente del presidente Vladímir Putin, del que es partidario. Recibió varias condecoraciones y apoyo oficial en las elecciones de 2018, confirmando que es un partidario activo del Gobierno de la Federación de Rusia”, afirma el Diario Oficial de la UE.

Elena Timchenko. “Es la esposa del multimillonario Gennady Timchenko. Participa en sus asuntos públicos a través de la Fundación Timchenko. Se beneficia, por lo tanto, de Gennady Timchenko, que es responsable de apoyar las acciones y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y de proporcionar apoyo financiero y material, y beneficiarse de los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania”.

Maria Vladimirovna Vorontsova. “Es la hija mayor del presidente Vladímir Putin. Es copropietaria de la empresa Nomenko que participa en el mayor proyecto de inversión privada de Rusia en el ámbito sanitario con un coste estimado de 40 000 millones de rublos. Se beneficia del Gobierno de la Federación de Rusia y participa en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia”, afirma el Diario Oficial.

Anton Valerevich Kuprin. “Es el capitán de la fragata Admiral Essen, de la flota rusa del mar Negro. La fragata Admiral Essen participa en los esfuerzos de guerra de Rusia en el mar Negro”.

Olga Ayziman. “Exesposa de Mijaíl Fridman, fundador y uno de los principales accionistas de Alfa Group, que incluye al importante banco ruso Alfa Bank, y considerado uno de los principales financieros de Rusia y facilitador del círculo más próximo al presidente Vladimir Putin. Mijaíl Fridman es el principal patrocinador de las actividades y necesidades de su exmujer desde que esta se trasladara a París. Es una persona física asociada a Mijaíl Fridman, que ha apoyado activamente, material o financieramente y se ha beneficiado de políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y la desestabilización de Ucrania. Además, Mijaíl Fridman también ha apoyado acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”.

Mijaíl Alexandrovitch Babakov. “Es hijo de Aleksandr Babakov, vicepresidente de la Duma Estatal. Posee gran cantidad de activos en relación con su padre. Es propietario y director de una empresa inmobiliaria en Francia, a través de la cual gestiona distintas propiedades, incluida una casa con un valor de 11 millones de euros cerca de Versalles. Además, comparte dirección con su padre. Por consiguiente, Mijaíl Alexandrovitch Babakov está asociado a Aleksandr Babakov y se beneficia de un político ruso responsable de la anexión de Crimea y la desestabilización de Ucrania”.

Kirill Nikolayevich Shamalov. “Es vicepresidente del Consejo de Administración de Sibur Holding PJSC, la mayor empresa petroquímica integrada de Rusia. Por lo tanto, es un empresario destacado implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia”.

Igor Albertovich Kesaev. “Es propietario y presidente de Mercury Group, dueño de Megapolis Group, principal distribuidor de tabaco en Rusia. Mantiene vínculos con el Gobierno de la Federación de Rusia y sus fuerzas de seguridad a través de Monolit Fund, dirigido por antiguos funcionarios de los servicios de seguridad rusos, que proporciona ayuda financiera a los funcionarios jubilados de los servicios de seguridad y de las fuerzas armadas. Además, es el principal accionista de Degtyarev, una empresa rusa que fabrica armas que utilizan las fuerzas armadas rusas. Es un empresario destacado implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia”.

Alexander Nikolaevich Petaykin. “Es propietario y director general de las empresas de construcción de carreteras OOO Vector y Trans Stroy, que participan en la ejecución de proyectos públicos para los gobiernos regionales de Orenburg y Bashkortostan”.

Aleksandr Aleksandrovich Shulgin. “Es un empresario destacado y consejero delegado de Ozon, la principal plataforma rusa de comercio electrónico multicategoría. El 24 de febrero de 2022, asistió en el Kremlin a una reunión de oligarcas con el presidente Vladímir Putin para debatir las consecuencias de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. El hecho de que fuese invitado a asistir a esta reunión demuestra que forma parte del círculo más cercano de oligarcas próximos al presidente Putin y que está apoyando o llevando a cabo acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad en Ucrania. Además, está implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.

Ekaterina Vladimirovna Tikhonova. “Es hija del presidente Vladímir Putin. Ha sido directora del nuevo instituto de inteligencia artificial de la Universidad Estatal de Moscú, financiado con fondos estatales. Actualmente dirige la iniciativa de desarrollo Innopraktika, financiada por empresas rusas clave cuyos directores son miembros del círculo más cercano de oligarcas próximos al presidente Putin. Por lo tanto, se beneficia del Gobierno de la Federación de Rusia y está asociada a personalidades destacadas implicadas en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. Además, está asociada a su padre, que es responsable de acciones que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como la estabilidad y la seguridad de Ucrania, y de apoyar activamente tales acciones”.

Evgeny Borisovich Zubitskiy. “Es copropietario, presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de Industrial Metallurgical Holding (PMH). Es accionista de Koks Group, empresa matriz de PMH y el mayor productor ruso de coque comercializable, fundado por el diputado de la Duma Estatal Boris Zubitsky. Por lo tanto, es un empresario destacado implicado en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia”.

Sergey Mijailov. “Es el director general de la agencia de noticias TASS, la mayor agencia rusa de noticias, que difunde a través de su enorme red de representaciones en el extranjero (70 oficinas en la Comunidad de Estados Independientes y 68 en el resto del mundo) información distorsionada sobre Ucrania, al servicio de los intereses de los dirigentes políticos de la Federación de Rusia. El presidente Vladimir Putin le ha concedido la Orden de la Amistad. Sergey Mijailov está incluido en la reserva de personal del presidente de Rusia”.

Alexander Malkevich. “Es un propagandista ruso, director general del canal de televisión de San Petersburgo y vicepresidente primero de la Cámara Pública de la Federación de Rusia para el Desarrollo de la Comunidad de la Información, los Medios de Comunicación y las Comunicaciones de Masas”, afirma el Diario Oficial de la UE: “El 25 de febrero de 2022, Malkevich afirmó que la agresión militar en curso contra Ucrania es una 'operación especial' para desnazificar Ucrania y que el objetivo no es tomar el país. El 16 de marzo de 2022, Malkevich asistió a la reunión de la Cámara Pública de la Federación de Rusia sobre la 'Escalada de guerra de información: defensa de los intereses de Rusia' el agravamiento de la guerra de información para proteger los intereses de Rusia, en la que se abordó la importancia de transmitir información veraz para que la gente pueda comprender por qué se tomó la decisión de llevar a cabo una 'operación especial' en Ucrania y cuál es su finalidad”.

Soadat Narzieva. “Es hermana de Alisher Usmanov, un oligarca pro-Kremlin que tiene estrechos vínculos con el presidente ruso Vladímir Putin. Alisher Usmanov ha transferido una gran cantidad de activos a su hermana Soadat Narzieva, incluido un pago único o donación de 3 millones de dólares. También tenía 27 cuentas bancarias en Suiza con cientos de millones de dólares que pueden vincularse a su hermano Alisher Usmanov. También ha estado vinculada a 6 sociedades offshore cuyas actividades pueden estar relacionadas con Usmanov. Por lo tanto, Soadat Narzieva es una persona física asociada a Alisher Usmanov, que prestó activamente apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania”, indica el Diario Oficial de la UE.

Musa Bazhaev. “Es el presidente de Alliance Group, que tiene como principales clientes a los mayores representantes de las industrias del gas y el petróleo, las instalaciones industriales, el sector de las telecomunicaciones, y la vivienda y los servicios públicos. También es presidente del Consejo de Administración de Russian Platinum, identificada como una de las principales empresas mineras rusas que proporcionan una importante fuente de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. En 2021, VEB.RF, VTB Group y Russian Platinum firmaron un memorando de intenciones para financiar el depósito de Chernogorsk de mineral de platino-cobre-níquel en la región de Krasnoyarsk. La ceremonia de firma tuvo lugar durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en presencia del presidente Putin. Musa Bazhaev es un empresario destacado, que se encuentra entre los 200 rusos más ricos, implicado en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. Además, Musa Bazhaev está asociado a VEB.RF, una importante institución rusa de desarrollo financiero que apoya activamente, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania y se beneficia de ellos”.

Grigory Berezkin. “Destacado empresario ruso, considerado el 'esbirro' del presidente Vladimir Putin. Es el presidente del Consejo de Administración de ESN Group, un grupo ruso de capital inversión con una cartera de inversiones en diversos sectores, entre los que se incluyen los medios de comunicación, energía, infraestructuras, TI, recursos naturales y sector petroquímico. ESN Group es una de las mayores sociedades de cartera de Rusia. En 2019, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y ESN Group firmaron un acuerdo para invertir en un proyecto para diseñar, construir y explotar una planta de metanol en la región de Amur, en el extremo oriental de Rusia. En 2021, VEB.RF, VTB, ESN Group, el Ministerio de Desarrollo del extremo oriental de Rusia, Marubeni Corporation y Mitsui O.S.K. firmaron un memorando de entendimiento durante el Foro Económico Oriental destinado a desarrollar un proyecto para la construcción de buques alimentados con metano por parte de constructores navales rusos. A la ceremonia asistió el presidente Putin. Como presidente del Consejo de Administración de ESN Group, Grigory Berezkin es un empresario destacado implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Además, apoya material o financieramente al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, y se beneficia de dicho Gobierno”.

Serguey Mndoiants. “Es vicepresidente ejecutivo encargado de las relaciones gubernamentales del conglomerado ruso AFK Sistema PAO, activo en el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Es también primer vicepresidente de VLM Invest, una consultora que actúa como intermediaria entre empresas privadas y organismos gubernamentales de la Federación de Rusia. También es miembro de la junta directiva del Consejo de Política Exterior y de Defensa (SVOP), un grupo de reflexión que asesora al Gobierno de la Federación de Rusia sobre la gestión de la política exterior y de defensa. Por lo tanto, es un empresario destacado implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia”.

Boris Rotenberg “Empresario ruso multimillonario, hermano de Arkady Rotenberg, empresario ruso multimillonario, accionista de la empresa pública Gazprom Drilling y copropietario del grupo SGM (Stroygazmontazh). Los Rotenberg están estrechamente asociados al presidente Vladímir Putin. Boris Rotenberg es miembro del Consejo de Administración del SMP Bank y uno de los principales accionistas de Gazprom Drillings, que ha recibido grandes contratos públicos gracias a sus estrechos vínculos con el presidente Putin. Por lo tanto, Boris Rotenberg se beneficia de políticos rusos y del Gobierno de la Federación de Rusia. Además, es una persona física asociada a Arkady Rotsenberg y al presidente Putin, ambos incluidos en la lista de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”.

Igor Rotenberg. “Es un empresario ruso multimillonario, hijo mayor y heredero de Arkady Rotenberg, empresario ruso multimillonario y copropietario del SGM (Stroygazmontazh) group. Es el accionista mayoritario de Gazprom Drilling. Los Rotenberg están estrechamente asociados al presidente Putin. Gracias a sus cargos en destacadas empresas rusas, como SGM, Gazprom Drillings y Mostotrest, que han recibido grandes contratos públicos, y a sus estrechos vínculos con el presidente Putin, Igor Rotenberg se beneficia de políticos rusos y del Gobierno de la Federación de Rusia, que son responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Además, es una persona física asociada a Arkady Rotsenberg y al presidente Putin, ambos incluidos en la lista de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”.

Ekaterina Ignatova. “Esposa de Sergei Chemezov, consejero delegado de la empresa estatal rusa Rostec (empresa estatal dedicada a la ayuda al desarrollo, la fabricación y la exportación de productos industriales de tecnología avanzada). Como esposa de Sergei Chemezov, Ekaterina Ignatova posee gran cantidad de activos en relación con él. En la última declaración pública de patrimonio de Sergei Chemezov, de 2019, figuraban unos ingresos anuales de Ekaterina Ignatova de 24 millones de dólares. Ekaterina Ignatova está asociada a una persona física (su marido), incluida en la lista de sanciones”.

Lyudmila Rukavishikova. “Suegra de Sergéi Chemezov, consejero delegado de la empresa estatal rusa Rostec (empresa estatal dedicada a la promoción del desarrollo, la fabricación y la exportación de tecnologías rusas y productos industriales de alta tecnología). Como suegra de Sergei Chemezov, posee gran cantidad de activos en relación con él, como acciones de empresas que poseen propiedades utilizadas por Rostec. Lyudmila Rukavishikova está asociada a una persona física (su yerno) incluida en la lista de sanciones”.

Yuri Slyusar. “Presidente de la United Aircraft Corporation (UAC) y fue viceministro de Industria y Comercio de Rusia. UAC es una empresa rusa de cooperación aeroespacial y de defensa de propiedad mayoritariamente estatal dentro de Rostec, fundada originalmente por el presidente Putin. En su calidad de presidente de UAC, Yuri Slyusar es uno de los actores más destacados del sector de la industria y la defensa ruso, y tiene vínculos estrechos con el Gobierno de la Federación Rusa. Así pues, Yuri Slyusar es un empresario destacado implicado en sectores económicos del Gobierno de la Federación de Rusia y ha apoyado al Gobierno de la Federación de Rusia y se ha beneficiado de él”.

Said Kerimov. “Hijo de Suleiman Kerimov, un multimillonario residente en Rusia, fundador de la Suleiman Kerimov Foundation y representante de la República de Daguestán en el Consejo de la Federación de Rusia. Suleiman Kerimov transfirió gran parte de sus activos, incluidas sus acciones del mayor productor ruso de oro, Polyus Gold, a su hijo, Said Kerimov. Said Kerimov está asociado a un empresario destacado implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. Suleiman Kerimov también es responsable de apoyar o ejecutar acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial y la independencia de Ucrania, así como su estabilidad y seguridad”, afirma el Diario Oficial de la UE.

Vladímir Bogdanov. “Es director general de la empresa de petróleo y gas Surgutneftegas, la quinta mayor empresa privada y la tercera empresa petrolera de Rusia. Surgutneftegas tiene una cuota de más del 10% de la producción total de petróleo de Rusia, por lo que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia como filial de Surgutneftegas, Surgutneftegasbank CJSC concedió en 2021 un préstamo por valor de 1.600 millones de rublos al Gobierno de la región de Tyumen para financiar su déficit. Vladímir Bogdanov mantiene estrechos vínculos con el Gobierno de la Federación de Rusia y con el presidente Vladímir Putin. Por lo tanto, Vladímir Bogdanov es un empresario destacado implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania”, de acuerdo con el Diario Oficial.

German Gref. “Consejero delegado y presidente del Comité Ejecutivo del Sberbank of Russia. Sberbank of Russia es una sociedad por acciones pública. El accionista mayoritario de Sberbank es el Fondo Nacional de Inversión ruso, gestionado por el Gobierno de la Federación de Rusia. El 24 de febrero de 2022, tras las fases iniciales de la agresión rusa contra Ucrania, German Gref y otros 36 empresarios se reunieron con el presidente Vladímir Putin y otros miembros del Gobierno de la Federación Rusa para debatir las repercusiones de la línea de actuación a raíz de las sanciones occidentales. En su calidad de consejero delegado de Sberbank, es uno de los destacados empresarios implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia”.

Oleg Deripaska. “Es un oligarca ruso. Es propietario del conglomerado industrial Russian Machines, que incluye la Military Industrial Company, un importante proveedor de armamento y equipo militar de las fuerzas armadas rusas. Entre sus activos figura la Arzamas Machine-Building Plant, que fabrica los vehículos blindados anfibios de transporte de tropas BTR-80 utilizados por Rusia durante su agresión militar no provocada contra Ucrania en 2022”.

Igor Evgenievich Konashenkov. “Es jefe del Departamento de Información y Comunicaciones del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, y ostenta el rango de general de división. Como portavoz principal del Ministerio de Defensa ruso, ha sido responsable de tergiversar la información y de diseminar desinformación sobre las acciones militares de Rusia en Ucrania. Ha promovido una actitud positiva hacia la agresión militar no provocada de Rusia contra Ucrania, la anexión de Crimea y las acciones de los separatistas en el Dombás, ha descrito la situación de Ucrania de manera sesgada y ha diseminado desinformación sobre las actividades de Ucrania y de Occidente”.

Arzamas Machine-Building Plant. “Forma parte de la Military Industrial Company de Oleg Deripaska. Fabrica los vehículos blindados anfibios de transporte de tropas BTR-80, que fueron utilizados por Rusia durante su agresión militar no provocada contra Ucrania en 2022”.

Ruselectronics. “Es una sociedad de cartera rusa del sector de la electrónica, propiedad de Rostec”, afirma el Diario Oficial: “Las unidades del sistema multifuncional de arma de guerra electrónica Borisoglebsk-2, desarrolladas y fabricadas por JSC Sozvezdie Concern, que forma parte de Ruselectronics, fueron utilizadas por las Fuerzas Armadas rusas durante la agresión militar rusa no provocada contra Ucrania en 2022. Antes de ello, el sistema Borisoglebsk-2 se empleó en el territorio de la denominada República Popular de Lugansk separatista en el este de Ucrania”.

Tactical Missiles Corporation. “Desarrolla, fabrica, moderniza, repara y mantiene sistemas de armamento estratégico y táctico de aviación de alta precisión airesuperficie y aire-aire y sistemas unificados de armas marítimas de las fuerzas armadas rusas. Durante la agresión militar rusa no provocada contra Ucrania en 2022, Rusia utilizó armas fabricadas por Tactical Missiles Corporation”.

Kalashnikov Concern. “Es un desarrollador ruso y fabricante de equipos militares, incluidos fusiles personales, misiles y vehículos. Está controlada directamente por Rostec. Las fuerzas armadas rusas utilizaron misiles aéreos guiados Vikhr-1 y fusiles de asalto AK-12 fabricados por Kalashnikov Concern durante la agresión militar rusa no provocada contra Ucrania por parte de Rusia en 2022”.

JSC UEC Klimov. “Es uno de los principales diseñadores y fabricantes rusos de motores de turbina de gas para aeronaves militares y civiles. Forma parte de United Engine Corporation. Fabrica los motores montados en los helicópteros Ka-52 utilizados por Rusia durante su agresión militar no provocada contra Ucrania en 2022, incluida durante la batalla de Hostomel”.

Military Industrial Company. “Es un importante proveedor de armamento y equipo militar de las fuerzas armadas rusas. Forma parte de Russian Machines y es propiedad de Oleg Deripaska. Arzamas Machine-Building Plant, que forma parte de la Military Industrial Company, fabrica los vehículos anfibios de transporte de tropas BTR-80, que fueron utilizados por Rusia durante su agresión militar no provocada contra Ucrania en 2022”.

More Shipyard “Es el proveedor militar de buques de guerra de la armada rusa. Tras la anexión ilegal de la península de Crimea por parte de la Federación de Rusia, fue nacionalizada por la Federación de Rusia y se le concedió una licencia estatal rusa para el desarrollo, la producción, los ensayos, la instalación, el montaje, el mantenimiento técnico, la reparación, la eliminación y la venta de armas y equipos militares. Construyó para la armada rusa las corbetas del proyecto 22800, que contribuyeron a la militarización de Crimea, anexionada ilegalmente. Además, el logotipo de la empresa utiliza el símbolo militar ”Z“ empleado por la propaganda rusa para promover su agresión militar no provocada contra Ucrania”.

Omsktransmash “Es una empresa estatal de ingeniería con sede en Omsk (Rusia). Fabrica los lanzacohetes múltiples TOS-1A que lanzan cohetes termobáricos. Omsktransmash entregó los TOS-1A a las fuerzas armadas rusas. En 2022, Rusia utilizó los TOS-1A durante su agresión militar no provocada contra Ucrania”.

JSC Russ Machines. “Es un conglomerado industrial propiedad de Oleg Deripaska. Engloba a Military Industrial Company y a Arzamas Machine-Building Plant, que fabrica los vehículos anfibios de transporte de tropas BTR-80, que fueron utilizados por Rusia durante su agresión militar no provocada contra Ucrania en 2022”, dice el Diario Oficial.

JSC Sozvezdie Concern. “Desarrolla y fabrica sistemas y equipos de guerra electrónica, radiocomunicaciones y contramedidas electrónicas. Las unidades multifuncionales del sistema de armas de guerra electrónica Borisoglebsk-2 desarrolladas y fabricadas por JSC Sozvezdie Concern fueron utilizadas por las fuerzas armadas rusas durante la agresión militar rusa no provocada contra Ucrania en 2022. Antes de ello, el sistema Borisoglebsk-2 se empleó en el territorio de la denominada República Popular de Lugansk en el este de Ucrania”.

Tecmash concern “Es el principal diseñador y fabricante de los misiles y municiones que utilizan las fuerzas armadas rusas. Es una filial de Rostec. Su empresa dependiente NPO Splav fabrica los lanzacohetes múltiples BM-27 Uragan y BM-30 Smerch, que fueron utilizados por Rusia durante su agresión militar no provocada contra Ucrania en 2022. Las fuerzas armadas rusas emplearon los lanzacohetes múltiples BM-27 Uragan y BM-30 Smerch en ataques con municiones de racimo contra objetivos civiles en Ucrania, causando múltiples víctimas”.

United Engine Corporation. “Es una filial de Rostec que diseña, fabrica y se ocupa del mantenimiento de motores en el ámbito de la aviación militar, motores de cohetes y motores marinos de turbina de gas. JSC UEC Klimov, una de las empresas que forman parte de Official United Engine Corporation, fabrica los motores montados en los helicópteros Ka-52 utilizados por Rusia durante su agresión militar no provocada contra Ucrania en 2022”.

Yantar Shipyard. “Forma parte de United Shipbuilding Corporation, un conglomerado ruso de construcción naval de propiedad estatal, que es el principal proveedor de buques de guerra militares a la armada rusa. Construyó el buque de desembarco de grandes dimensiones Pyotr Morgunov del proyecto 11711, utilizado por Rusia durante su agresión militar no provocada contra Ucrania en 2022”.

Otkritie FC Bank. “Anteriormente conocido como NOMOS Bank, es uno de los 10 mayores bancos de Rusia y una institución financiera de importancia sistémica para el Gobierno de la Federación de Rusia. El Banco Central de Rusia es el principal inversor del banco Otkritie, del que posee entre el 99% y el 100% de las acciones. Como una de las principales instituciones financieras de propiedad estatal de Rusia, el Otkritie bank genera elevados ingresos al Banco Central de Rusia y al Gobierno de la Federación de Rusia. Otkritie Bank es, por tanto, una entidad u organismo que apoya, material o financieramente, o se beneficia del Gobierno de la Federación de Rusia”.

Novikombank. “Es una filial de Rostec (Russian Technologies State Corporation), un importante conglomerado de defensa propiedad del Estado ruso. Novikombank desempeña un papel importante en la aplicación de los programas gubernamentales rusos destinados al desarrollo de industrias de alta tecnología en Rusia al proporcionar financiación a proyectos civiles y militares clave. Novikombank lleva a cabo actividades en sectores de importancia estratégica para el Gobierno de la Federación de Rusia, en particular el sector de la defensa. Novikombank es, por tanto, una entidad u organismo que apoya, material o financieramente, o se beneficia del Gobierno de la Federación de Rusia”.

Sovcombank. “Anteriormente conocido como Buycombank, es uno de los mayores bancos de Rusia y el Gobierno y el Banco Central de Rusia lo reconocen como una entidad de crédito financiero rusa de importancia sistémica. Sovcombank es por tanto una persona jurídica, entidad u organismo implicado en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia”.

El Banco VTB. “Es una institución financiera de importancia sistémica para el Gobierno de la Federación de Rusia, que a su vez es uno de los principales accionistas del Banco VTB. El propio banco mantiene estrechos vínculos con la inteligencia rusa y su consejero delegado fue nombrado por el presidente Vladímir Putin, y ha defendido sus actuaciones, incluida la anexión de la península de Crimea. Como una de las principales instituciones financieras rusas, propiedad en gran parte por el Gobierno de la Federación Rusa, VTB genera además elevados ingresos al Gobierno de la Federación Rusa”.

GTLK. “Opera en los sectores del transporte aéreo, marítimo y ferroviario, el transporte de pasajeros, la automoción y el equipamiento especial para las empresas nacionales del sector del transporte, y lleva a cabo actividades de inversión para desarrollar la infraestructura de transporte de Rusia. El único accionista de la empresa es la Federación de Rusia, representada por el Ministerio de Transportes de la Federación de Rusia. En 2020, la cartera de arrendamiento financiero de GTLK se estimó en 1 300 millones de rublos; posee diferentes filiales en Oriente Medio y Asia, y también en Europa. GTLK es una persona jurídica que apoya y se beneficia del Gobierno de la Federación de Rusia”.