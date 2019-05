Un hombre se prende fuego frente a la Casa Blanca.

Un hombre que no ha sido identificado por las autoridades estadounidenses se ha prendido fuego este miércoles frente a la Casa Blanca, según ha corroborado a Efe el Servicio Secreto de EEUU, el cuerpo encargado de proteger al presidente y a su familia.

El incidente ha ocurrido sobre las 12:20 hora local, en el parque de La Elipse, entre la mansión presidencial y el monumento a Washington, el icónico obelisco de la capital estadounidense.

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme