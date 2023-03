Los impulsores de la iniciativa para reducir los pesticidas denuncian su letargo en la Eurocámara

“Entrar en negociaciones constructivas para permitir y apoyar la necesaria transición a un sistema alimentario más sostenible que beneficie a agricultores, ciudadanos y a la naturaleza a partes iguales en vez de continuar interponiéndose en el camino de la regulación de un uso sostenible de los pesticidas (SUR)”. Es la petición que hace la plataforma ‘Salvemos a las abejas y a los agricultores’ al presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Norbert Lins, ante el letargo en el que consideran que se encuentra sumida la iniciativa presentada por la Comisión Europea el pasado mes de junio.

El gobierno comunitario impulsó unas nuevas reglas para limitar por ley el uso y el riesgo de plaguicidas en la UE en el marco de la denominada ‘Estrategia de la granja a la mesa’, que persigue “un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente”. La iniciativa pretende reducir a la mitad el uso y el riesgo de plaguicidas químicos así como el uso de plaguicidas más peligrosos hasta 2030. “Los Estados miembros deberán establecer sus propios objetivos de reducción dentro de parámetros claramente definidos, así como sus propias estrategias para garantizar que el objetivo a escala de la UE se alcance de forma colectiva”, planteaba Bruselas.

Sin embargo, los impulsores de la iniciativa ciudadana que recogió más de un millón de firmas para solicitar, entre otras cosas, la reducción drástica del uso de pesticidas teme que la Eurocámara esté retrasando los plazos para la aprobación de esas normas por los intereses de las empresas.

“Estamos muy preocupados por los retrasos en el proceso político del SUR”, expresan en la misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que apuntan a los “retrasos que están siendo causados por la presidencia de la Comisión de Agricultura y los ponentes basando en una reclamación al Consejo de datos suplementarios”. En la carta, la plataforma que engloba a unas 200 ONG recuerda que el propio Lins pidió a la Comisión Europea retirar su propuesta.

No es el único miembro de la comisión que ha cuestionado los planes del gobierno comunitario. “Es algo que es una demanda de la sociedad, pero desde el primer momento nos preocupa porque no es el problema para los agricultores la reducción de pesticidas el problema sino la falta de alternativas para poder llevarlo a cabo”, expresó la socialista Clara Aguilera, que es la ponente del tema.

“A día de hoy, el suministro de alimentos para millones de europeos no está garantizado”, expresó en 2022 el eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido: “Nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestra industria produzcan al máximo rendimiento. No podemos atarlos de pies y manos con normativas que restrinjan su capacidad productiva. Por eso, no podemos poner en riesgo nuestra seguridad alimentaria con alguna de las iniciativas recogidas en el Pacto Verde Europeo”.

Una de las preocupaciones de los firmantes de la carta es precisamente que la guerra en Ucrania se use como “pretexto” para retrasar la entrada en vigor de las normas para reducir el uso de los pesticidas.

“Más de 660 científicos advirtieron poco después del estallido de la guerra en Ucrania de que los esfuerzos políticos para abandonar los objetivos de sostenibilidad de la Estrategia De la Granja a la Mesa (incluyendo el uso de pesticidas) no nos protege de la actual crisis, sino que la empeora y la hace permanente”, señala Helmut Burtscher-Schaden, firmante de la carta.

Sin embargo, las reticencias a la propuesta vienen de largo. “Sri Lanka logró adelantarse a la Comisión Europea como gran referente global del ecologismo, con su Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ (...). Hoy este país afronta una crisis alimentaria sin precedentes: ha bajado la producción un 50%, se disparó el precio de los alimentos y se reparten cartillas de racionamiento”, dijo el eurodiputado de Vox Herman Tersch en un debate en el Parlamento sobre la propuesta de la Comisión en 2021: “Una decisión populista mal calculada ha llevado al país al colapso alimentario: Sri Lanka ha entendido dolorosamente que con la comida no se juega”. “Esa Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ va a perjudicar enormemente la sostenibilidad económica del sector primario europeo”, advirtió el representante de Ciudadanos Adrián Vázquez.

La tramitación de la normativa ha desatado una batalla en la que el eurodiputado socialista Eric Andrieu ha acusado a su compañera de filas, la española Clara Aguilera, de retrasar conscientemente el proceso dado que la intención de la Comisión de Medioambiente, que también forma parte del mismo, es tener el asunto listo en septiembre, según ha informado Politico, que asegura que Aguilera niega tajantemente estar retrasando el asunto.

Con ese panorama, la plataforma reclama al presidente de la Comisión de Agricultura que ponga un calendario para que el Parlamento pueda fijar su posición de cara a la negociación. “Respetuosamente le pedimos que proporcione un calendario para el proceso de decisión en la Comisión de Agricultura que permita una cooperación constructiva con la de Medioambiente y una votación antes del parón del verano”, concluye la carta.