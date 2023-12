Israel reanuda los ataques sobre Gaza y acaba la tregua tras siete días

Después de que la violencia haya cesado durante siete días, desde el día 24, este viernes ha acabado el acuerdo entre Israel y el grupo islamista Hamás para un cese de las hostilidades y el intercambio diario de diez rehenes israelíes por 30 presos palestinos. Los mediadores no han logrado que Israel y Hamás acuerden una extensión de la tregua.

Israel ha justificado la reanudación de los ataques por una violación de la pausa por parte de Hamás. “Hamás violó la pausa operacional y además disparó hacia territorio israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel han retomado los combates contra la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza”, ha dicho el Ejército en un comunicado.

El Ministerio de Interior gazatí ha asegurado que “la aviación israelí sobrevuela la Franja y sus vehículos han abierto fuego en el noroeste del enclave”. Según medios palestinos, los ataques israelíes abarcan el norte y sur del enclave palestino, incluyendo áreas residenciales, y ya han producido nuevos heridos. Además, los milicianos de Hamás se enfrentan a las fuerzas israelíes terrestres en la vía Salah Al Din, que servía para la evacuación de desplazados del norte hacia el sur de la Franja.

Los mediadores, encabezados por Qatar, no han logrado que Israel y Hamás acuerden extender la tregua, que se prolongó dos días el pasado lunes y otro día más, el jueves, in extremis. El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed Al Ansari, había declarado esta madrugada que “continúan los esfuerzos intensos con el objetivo de lograr un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza”. Qatar, Egipto y Estados Unidos han mediado entre las dos partes, aunque con dificultades. Para alcanzar el primer acuerdo fueron necesarias semanas de conversaciones y, cada día desde el viernes pasado, no ha sido fácil acordar la liberación de un número de rehenes israelíes en manos de Hamás y la excarcelación de presas y menores palestinos en prisiones de Israel.

En los pasados seis días, hasta el jueves 30, han sido liberados 97 cautivos (73 israelíes y 24 extranjeros) a cambio de 210 prisioneros palestinos. La liberación de los extranjeros secuestrados por Hamás ha sido obtenida en negociaciones paralelas entre los islamistas y los respectivos países de origen de los rehenes, al margen del acuerdo sellado entre Hamás e Israel.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, que ha visitado este jueves Israel por cuarta vez desde el estallido del conflicto el 7 de octubre, ha constatado “una evolución muy positiva en la última semana”. “Desde el primer día, nos centramos incansablemente en intentar conseguir la liberación de los rehenes en Gaza”, ha afirmado Blinken, que buscaba (?) una prolongación de la tregua.

Estados Unidos ha presionado a favor de un alto el fuego después de respaldar a Israel en las primeras semanas de su ofensiva sobre la Franja de Gaza, en la que murieron más de 15.000 personas entre el 7 de octubre y la entrada en vigor de la tregua, el 24 de noviembre, según datos del Gobierno gazatí (controlado por Hamás).

Israel ha prometido en varias ocasiones que, cuando acabe la tregua, reanudará su campaña militar en Gaza –donde sus tropas han permanecido desplegadas en el norte– hasta conseguir su principal objetivo: “desmantelar a Hamás”. La Administración Biden ha pedido más detalles sobre cómo lo hará y también precaución al Ejército israelí en su avance hacia el sur de Gaza, adonde se han marchado cientos de miles de desplazados del resto del enclave.

Según cifras de la ONU, dos tercios de los habitantes del enclave palestino han tenido que abandonar sus hogares debido a la violencia desde el día 7. En la semana de tregua, algunos regresaron pero se encontraron con sus casas inhabitables o muy afectadas por los ataques israelíes (que han destruido o dañado unas 300.000 viviendas). Durante el cese de los bombardeos, los gazatíes también han aprovechado para buscar a los desparecidos, que probablemente quedaron sepultadas cuando sus casas se derrumbaron –las autoridades locales calculan que unas 6.500 personas están bajo los escombros–.

Otro de los aspectos principales del acuerdo entre Israel y Hamás era la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, a la que han podido acceder en los pasados días cientos de camiones con ayuda humanitaria, suministros médicos, gasolina y gas para cocinar. Sólo durante la aplicación de la tregua han llegado camiones cisternas desde Egipto, a través del paso fronterizo de Rafah, con combustible y gas para cocinar, ambos fundamentales para los gazatíes. Las organizaciones humanitarias han pedido que el flujo de alimentos, agua, combustible y suministros médicos continúe, y aumente, para paliar el sufrimiento de la población civil.