El Kremlin dice que su ministro de Defensa está desaparecido de los medios porque “tiene muchas preocupaciones”

El Kremlin ha difundido imágenes del ministro de Defensa Ruso, Seguéi Shoigú, desaparecido de los medios estatales desde el pasado 11 de marzo. Aparece en una ventana de una videoconferencia conducida por Vládimir Putin. El vídeo, difundido sin sonido, es la primera imagen de Shoigú desde el pasado 11 de marzo. Con ellas el Kremlin trata de salir al paso de las especulaciones desatadas sobre su paradero.

Soldados rusos desesperados, sin suministros y con órdenes de atacar a civiles: lo que dicen en sus conversaciones interceptadas por radio

Saber más

La agencia RIA Novosti asegura en una información que Shoigú ha participado en la reunión sobre la “implementación de la orden de defensa estatal” para tomar medidas ante “la presión de las sanciones de los países occidentales a la industria de Defensa de la Federación Rusa”.

El Kremlin ha informado de que ha departido sobre cuestiones relativas al desarrollo de la operación militar. “El ministro de Defensa informó sobre el progreso de la operación militar especial, la provisión de asistencia humanitaria, la seguridad y la restauración de infraestructuras en los territorios liberados”, ha asegurado el portavoz del Kremlin Dimitri Peskov.

En el breve vídeo sin sonido difundido por el Kremlin, se ve en una esquina a Serguéi en la reunión. En otros fragmentos distribuidos en redes por periodistas del Kremlin se ven interferencias justo en la ventana del ministro. El editor jefe del canal de televisión Rossiya 24 ha declarado a un medio ruso que ellos no grabaron las imágenes: “Fue el servicio de prensa del Kremlin, son ellos quienes entregaron esta pieza. No lo grabamos, ellos bloquearon el sonido, es su decisión. No es nuestro. Fue así para todos”.

Медийное появление Шойгу на совещании у Путина pic.twitter.com/BVmb22CG5c — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 24, 2022

Esta es la primera información sobre Shoigú que ha dado Rusia desde el 11 de marzo. En declaraciones recogidas por la agencia TASS, Peskov ha justificado su ausencia debido a que “no tiene tiempo para los medios” porque “tiene muchas preocupaciones relacionadas con la operación militar”.

“El Ministro de Defensa ahora tiene muchas preocupaciones. Se está llevando a cabo una operación militar especial. Ahora no es el momento para la actividad de los medios, esto es bastante comprensible”, dijo como respuesta a la pregunta sobre el paradero de Shoigú. Preguntado sobre las informaciones de Agentstvo, medio ruso de investigación independiente que informaba sobre posibles problemas de salud, Peskov dijo: “No necesita leer esa publicación, comuníquese con el Ministerio de Defensa”.

Agentstvo, uno de los medios censurados por el Kremlin, trazaba este miércoles una cronología sobre sus últimas apariciones. La última vez que compareció públicamente fue el 11 de marzo. Citando a fuentes cercanas al ministro, el medio aseguraba que podría tener “problemas de salud”, más concretamente “problemas cardiacos”.

El medio de investigación resalta que no es el único alto mando del que no se conoce su paradero desde el pasado 11 de marzo. Tampoco se sabe nada oficialmente de Valeri Guerásimov, Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas.

Tanto Guerásimov como Shoigú son miembros del círculo más cercano de Putin y dos de los pilares en los que depositó sus esperanzas el pasado 24 de febrero.

Aunque Rusia insiste en que la “operación especial” se desarrolla según lo esperado, cuando se cumple un mes de la invasión de Ucrania cada vez se hace más patente que el resultado no está siendo el deseado por Putin. La resistencia ucraniana frena el avance de las tropas, sobre todo en Kiev, y los informes de inteligencia de países como EEUU y Reino Unido constatan que las fuerzas armadas de Rusia se encuentran estancadas.