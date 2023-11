Llegan a España 139 ciudadanos evacuados desde Gaza

El avión del Ejercito del aire que despegó en la madrugada de este jueves con rumbo a El Cairo ha aterrizado esta tarde en la base de Torrejón con a bordo los 139 ciudadanos palestinos -85 con doble nacionalidad- evacuados en los últimos días desde Gaza. Casi la mitad de los evacuados son menores, 64 menores de 18 años y tres bebés de menos de un año. El resto son 49 mujeres y 33 hombres.

Los primeros hispano-palestinos fueron evacuados de la Franja de Gaza el pasado lunes. El último grupo -29 personas- salió este miércoles y en total 143 abandonaron el territorio arrasado por la ofensiva israelí. Cuatro de ellos no se han subido al vuelo organizado por el Gobierno español se han quedado en El Cairo por motivos familiares. En el también viajaba un hispano-palestino que no fue evacuado, pero que se encontraba en El Cairo haciéndose una revisión y se quedó fuera de Gaza cuando comenzó el conflicto.

Para muchos de ellos será un viaje de sola ida. “No ha quedado nada allí. No hay restaurantes, no hay escuelas en la Ciudad de Gaza. Mi barrio no existe ya, lo han destruido todo en los primeros días de bombardeos”, dice a ElDiario.es Amir Abuharad, un joven de 17 años que acaba de llegar a España junto con sus padres y sus hermanas. La destrucción que han dejado atrás aleja la idea de un retorno.

“Desde que dejamos el norte de Gaza, nos desplazamos cuatro veces, antes a la ciudad de Gaza y luego hacia el sur, pero la conclusión era que no había ningún lugar seguro. Nunca pensamos que llegaríamos a esta situación”, cuenta Salsabil Hamdan, que estudió hasta cuarto de la ESO en España antes de mudarse a la Franja con sus padres. Allí acabó la carrera de fisioterapeuta y ahora cursaba un máster. Mientras su niño de un año y medio corretea alrededor, Saldabil dice que lo único que ahora espera, tras dejar el horror vivido durante el último mes, poder empezar una nueva vida y seguir con sus estudios en España.

A la salida del avión los evacuados fueron recibidos por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Albares ha destacado que se ha tratado de una operación de evacuación conjunta, “especialmente compleja, porque requería las autorizaciones del Gobierno de Israel y del Gobierno de Egipto”. También ha destacado la colaboración de Qatar. “Esto nos alivia, pero al mismo tiempo la situación es terrible, por lo tanto no olvidamos a todos los civiles palestinos que siguen viviendo el horror insoportable. Por eso el Gobierno de España no va a cejar de hacer un llamamiento al alto el fuego humanitario”, ha añadido Albares. “Vamos a trabajar para que vuelva la paz a Oriente Medio, a Gaza, a Israel. Esa paz solo llegará con una conferencia de paz”, ha dicho el ministro, , una propuesta española que “tiene que dar lugar a la materialización de la solución de los dos estados”.