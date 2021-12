Madrid, una excepción en una Nochevieja sin celebraciones multitudinarias en las grandes capitales europeas

A lo largo de toda Europa, la Nochevieja suele ser sinónimo de eventos multitudinarios, espectáculos de fuegos artificiales, conciertos y cuentas atrás para dar la bienvenida al nuevo año. Sin embargo, la evolución de la pandemia de COVID –marcada por los importantes avances en vacunación, pero también por la rápida propagación de la variante ómicron– ha llevado a buena parte de las capitales europeas a cancelar o cerrar al público las grandes celebraciones del 31 de diciembre.

Italia cierra las discotecas y obligará a llevar mascarillas FFP2 en cines y teatros

En muchas ocasiones, estas restricciones a los festejos vienen acompañadas de la prohibición de aglomeraciones o el cierre del ocio nocturno –a veces van más allá y se limitan eventos y reuniones privadas–.

Una excepción entre las grandes ciudades europeas sigue siendo Madrid, donde, pese a la reducción de aforo, se prevé que hasta 7.000 personas despidan el 2021 en la Puerta del Sol y una hora antes de las campanadas, se proyectará sobre su fachada un karaoke para que los asistentes puedan seguir las letras y cantar. Las discotecas estarán abiertas. Se han suspendido algunas macrofiestas, grandes eventos que se celebran de forma puntual en lugares que no se dedican habitualmente al ocio nocturno, pero siguen adelante otras fiestas en recintos como macrodiscotecas que han vendido miles de entradas.

París

Al igual que en toda Francia, las discotecas están cerradas en París desde el 10 de diciembre. Se han prohibido las concentraciones no autorizadas y el consumo de alcohol en la vía pública en todo el país. El Gobierno galo pidió a los municipios que cancelen los fuegos artificiales y conciertos. Las autoridades parisinas decidieron el 18 de diciembre suspender las celebraciones previstas en los Campos Elíseos en Nochevieja debido al "resurgimiento" de la pandemia. A partir de este viernes, además, en la capital francesa será obligatorio llevar mascarilla en la vía pública y se han prohibido las actividades de baile en todos los establecimientos.

En Francia, la incidencia en los últimos 14 días es de 1.718 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos de Johns Hopkins analizados por elDiario.es –en España, este indicador se sitúa en 1.563–.

Roma

El Gobierno italiano prohibió la semana pasada los actos, fiestas y conciertos que impliquen reuniones en espacios al aire libre y las discotecas han tenido que echar el cierre hasta el 31 de enero. Ya a mediados de diciembre, el Ayuntamiento de Roma había anulado un año más el concierto de Nochevieja, que iba a reunir en el Circo Máximo a 15.000 personas. Las autoridades locales calificaron la decisión de "inevitable" en un comunicado. "La prioridad de la administración de la ciudad es y debe ser salvaguardar la salud de los romanos y evitar concentraciones".

En Italia, la incidencia en los últimos 14 días es de 947 casos por cada 100.000 habitantes.

Berlín

En Berlín, conocida por sus grandes fiestas de Nochevieja, las discotecas no pueden abrir para celebrar eventos de baile en interiores. La tradicional fiesta en la Puerta de Brandenburgo, uno de los mayores eventos de fin de año al aire libre del mundo, se celebrará sin público por decisión de los organizadores debido a la situación sanitaria. El espectáculo, con la famosa cuenta atrás del cambio de año y las actuaciones de estrellas como Bonnie Tyler, se emitirá en directo por televisión. La semana pasada, las autoridades alemanas limitaron los contactos, y en las reuniones privadas se han limitado un máximo de 10 personas (para no vacunadas se restringen aún más).

En Alemania, la incidencia en los últimos 14 días es de 524 casos por cada 100.000 habitantes.

Londres

El alcalde de Londres anunció el 20 de diciembre la cancelación del evento previsto para la Nochevieja en Trafalgar Square, una celebración que iba a albergar a 6.500 personas, debido al aumento de casos de la variante ómicron en la capital. "La seguridad de todos los londinenses debe ser lo primero", dijo Sadiq Khan. En Inglaterra las discotecas están abiertas y para entrar hay que mostrar el pase COVID para probar el estado de la vacunación o una prueba negativa.

En Reino Unido, la incidencia en los últimos 14 días es de 2.283 casos por cada 100.000 habitantes.

Lisboa

Las fiestas de Nochevieja se suspendieron a principios de mes en Lisboa, y luego el Ayuntamiento de la capital decidió ampliar la medida a los habituales fuegos artificiales de la Praza do Comercio, abierta al estuario del Tajo. La medida, dijo el alcalde de la ciudad, Carlos Moedas, "está en consonancia con la situación que estamos viviendo". El vecino luso ha prohibido también las concentraciones de más de 10 personas en la vía pública en Nochevieja. Los bares y discotecas han tenido que echar el cierre otra vez en todo el país. Estos días también es obligatorio presentar una prueba negativa para acceder a restaurantes, casinos y fiestas de fin de año.

En Portugal, la incidencia en los últimos 14 días es de 1.218 casos por cada 100.000 habitantes.

Bruselas

La ciudad de Bruselas ha prohibido la posesión y el uso de fuegos artificiales en los espacios públicos y en las propiedades privadas (jardines, terrazas, balcones) hasta el 9 de enero. La prensa belga informa de que el gran espectáculo de fuegos artificiales de la ciudad también se ha cancelado. Las discotecas están cerradas. La hostelería echa la persiana a las 23:00 horas, sin excepción la noche del 31 de diciembre.

En Bélgica, la incidencia en los últimos 14 días es de 825 casos por cada 100.000 habitantes.

Atenas

El Gobierno heleno anunció la semana pasada la prohibición de las celebraciones públicas navideñas planificadas por los ayuntamientos griegos debido al avance de ómicron. Este jueves se han tomado más medidas. La restauración del país deberá cerrar a las 2:00 horas de la madrugada en la Nochevieja (como excepción, porque el resto de días será a medianoche) y no estará permitido que los clientes estén de pie. Además, la música estará prohibida, lo que afecta de lleno a clubes y discotecas. También queda prohibido organizar fiestas, ya sea en espacios públicos o alquilados.

En Grecia, la incidencia en los últimos 14 días es de 1.125casos por cada 100.000 habitantes.

Viena

Normalmente, cada 31 de diciembre, todo el centro de Viena se convierte en una enorme zona de fiesta con el 'Silvester Pfad' (camino de Nochevieja). Este año, este macroevento tampoco se celebrará. Las discotecas no están abiertas. Y el número máximo de participantes en los eventos está limitado a 2.000 (y sujeto a condiciones, como tener la dosis de refuerzo). El gabinete de coordinación de la pandemia recomienda que no se celebren grandes fiestas ni reuniones en Nochevieja y que se pase la velada en grupos reducidos. En lo privado, las personas no vacunadas (sometidas a confinamiento) pueden asistir a las reuniones en un pequeño círculo, con un máximo de 10 personas. Para reuniones más grandes, hasta de 25, hay que estar inmunizado. Además, solo los vacunados y recuperados pueden entrar en los restaurantes, que cierran a las 22:00 horas.

En Austria, la incidencia en los últimos 14 días es de 368 casos por cada 100.000 habitantes.

Ámsterdam

Ya en noviembre, las autoridades decidieron que las celebraciones oficiales de Año Nuevo programadas por el Ayuntamiento de Ámsterdam no iban a organizarse este año: el alcalde canceló el festejo central previsto en la plaza de los museos, Museumplein, así como los espectáculos de fuegos artificiales repartidos por los distritos de la ciudad. Posteriormente, desde el 19 de diciembre, el país cerró toda la actividad no esencial, incluyendo la hostelería. Se permite a un máximo de dos personas en las reuniones al aire libre. Para Nochevieja, los hogares holandeses pueden recibir a un máximo de cuatro visitantes.

En Países Bajos, la incidencia en los últimos 14 días es de 1.055 casos por cada 100.000 habitantes.

De Copenhague a Budapest

Será una Nochevieja a medio gas en muchas otras partes de Europa. En Copenhague, las discotecas no están abiertas y los restaurantes cierran a las 23:00, en todo el país. Según informan algunos medios daneses, por el momento y a diferencia del año pasado, la Policía no tiene planes de acordonar la Rådhuspladsen, la plaza del Ayuntamiento de Copenhague, donde suele congregarse mucha gente para celebrar la llegada del nuevo año. Las autoridades sanitarias, no obstante, han pedido evitar las grandes celebraciones este 31 de diciembre.

En Budapest, a diferencia de otras ciudades húngaras que han decidido cancelar los festejos callejeros, el Ayuntamiento no ha anunciado nuevas medidas y permite la apertura del tradicional y muy frecuentado mercadillo navideño situado en la céntrica plaza Vörösmarty hasta después de la medianoche del 1 de enero, según informan los medios del país y recoge EFE. Para acceder a eventos de 500 personas o más se exige un certificado de vacunación.

En Dublín, tras el anuncio de nuevas medidas, se canceló el Festival de Año Nuevo. En Praga, la bienvenida del 2022 será sin fuegos artificiales ni proyección en edificios, según los medios checos, pero se esperan miles de visitantes en la ciudad. Bratislava tampoco iluminará su cielo con pirotecnia. El Ayuntamiento de Estocolmo no celebrará ninguna fiesta oficial este año pero habrá otros festejos en la capital sueca. En Varsovia, las autoridades locales decidieron también suspender la fiesta de la ciudad.