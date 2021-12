Qué están haciendo otros gobiernos europeos contra ómicron: cerrar el ocio nocturno, limitar contactos, teletrabajo y terceras dosis

Europa encara las festividades navideñas con el escudo de la vacunación y un nuevo mosaico de restricciones para intentar poner coto a la nueva oleada de pandemia y la rápida extensión de la variante ómicron, que provoca inquietud incluso en países donde los casos no están creciendo en estos momentos pero mantienen incidencias elevadas. Las medidas más duras llegan desde Países Bajos, que ha puesto fin a toda actividad no esencial, mientras otros con altos niveles de inmunización están apostando por cierres del ocio nocturno –en varias ocasiones también de espacios culturales–, teletrabajo, restricciones a los grandes eventos y limitaciones del contacto social.

Europa impulsa restricciones y terceras dosis para contener a ómicron a días de Navidad

Estas son las medidas que han decidido los principales países europeos en los últimos días.

Alemania

Incidencia en los últimos 14 días: 701 casos por cada 100.000 habitantes. Muertes en los últimos 14 días: 63 de cada millón. Población vacunada: 72,9% con al menos una dosis, 69,9% con pauta completa, 32,36% con dosis de refuerzo*.

Medidas: desde el 28 de diciembre a más tardar, las reuniones privadas de vacunados y quienes hayan pasado el virus estarán limitadas a diez personas (los niños menores de 14 años no cuentan). Los no vacunados solo pueden reunirse con los miembros de su hogar y un máximo de dos personas de fuera. Las discotecas cerrarán y los grandes eventos (como los partidos de fútbol) se celebrarán sin espectadores. Se prohíben las aglomeraciones en Nochevieja y Año Nuevo. Para acceder a actividades culturales y de ocio (cines, teatros, restaurantes) hay que estar vacunado o recuperado.

Portugal

Incidencia en los últimos 14 días: 600 casos por cada 100.000 habitantes. Muertes en los últimos 14 días: 24 de cada millón. Población vacunada: 88,8% con al menos una dosis, 88,8% con pauta completa, 22,8% con dosis de refuerzo.

Medidas: se adelanta la llamada "semana de contención de contactos" al 25 de diciembre y se prolongará hasta el 9 de enero. Durante este periodo, el teletrabajo será obligatorio y los bares y las discotecas estarán cerrados. Se exige una prueba negativa para acceder a eventos deportivos y espectáculos culturales. Durante los días de Navidad y Año Nuevo, se exige también para restaurantes y fiestas de fin de año. El 31 de diciembre se prohíben las reuniones en la calle de más de diez personas. El Gobierno ha pedido a las familias que eviten que en las cenas participen muchas personas ajenas a la casa y ha insistido en que todo el mundo se someta a pruebas, como mínimo, antes de reunirse.

Dinamarca

Incidencia en los últimos 14 días: 2.034 casos por cada 100.000 habitantes. Muertes en los últimos 14 días: 23 de cada millón. Población vacunada: 82,3% con al menos una dosis, 78,1% con pauta completa, 37,32% con dosis de refuerzo.

Medidas: salas de conciertos, teatros, cines y museos están cerrados, también las discotecas. Los bares y restaurantes cierran a las 23:00 horas y se debe presentar el pasaporte COVID, que se usa para muchos espacios. Se aconseja encarecidamente trabajar desde casa y cancelar las comidas de empresa. Se pide limitar contactos sociales durante la Navidad a la familia y los conocidos más cercanos.

Países Bajos

Incidencia en los últimos 14 días: 1.229 casos por cada 100.000 habitantes. Muertes en los últimos 14 días: 45 de cada millón. Población vacunada: 73,1% con al menos una dosis, 67,1% con pauta completa, 8,68% con dosis de refuerzo.

Medidas: cierre de toda la actividad no esencial hasta al menos el 14 de enero –solo están abiertas las tiendas y servicios imprescindibles, como farmacias y supermercados, que cierran a las 20:00 horas–. Colegios cerrados hasta el 9 de enero como mínimo. Se pide a la población que se quede en casa el mayor tiempo posible. No se permite recibir a más de dos invitados por día (mayores de 13 años), con una excepción de cuatro visitantes durante los principales días festivos: 24, 25, 26 y 31 de diciembre y 1 de enero. Al aire libre solo pueden reunirse dos personas (puede haber más si viven en el mismo sitio). No están permitidos los eventos, excepto los funerales, mercados y competiciones deportivas sin espectadores.

Francia

Incidencia en los últimos 14 días: 1.103 casos por cada 100.000 habitantes. Muertes en los últimos 14 días: 31 de cada millón. Población vacunada: 80,5% con al menos una dosis, 74,8% con pauta completa, 28,18% con dosis de refuerzo.

Medidas: las discotecas están cerradas hasta el 6 de enero. Se recomienda entre dos y tres días de teletrabajo a la semana y aplazar las cenas de empresa. Se pide evitar grandes fiestas y limitar las reuniones privadas bajo la premisa de que "cuantas menos personas, menos riesgos", así como que todas se sometan a pruebas en las horas previas. De cara las fiestas de fin de año, se prohibirán las concentraciones no autorizadas y se pide a los municipios que cancelen los fuegos artificiales o conciertos –París ha decidido anular las festividades previstas en los Campos Elíseos para el 31 de diciembre–. Se va a presentar un proyecto de ley al Parlamento para transformar el "pase sanitario" –que se exige en multitud de espacios e incluye ahora la posibilidad de presentar un test negativo– en un "pase de vacunación".

Suecia

Incidencia en los últimos 14 días: 436 casos por cada 100.000 habitantes. Muertes en los últimos 14 días: 6 de cada millón. Población vacunada: 76,5% con al menos una dosis, 72,8% con pauta completa, 21,8% con dosis de refuerzo.

Medidas: desde el 23 de diciembre, se recomienda el teletrabajo. En los restaurantes se vuelve a exigir que los clientes estén sentados y con distancia, lo que se aplica también a los locales de ocio nocturno e implica, según la primera ministra, que no habrá fiestas en las discotecas en Nochevieja. Se introducen límites a las grandes reuniones, por ejemplo la obligatoriedad del pasaporte COVID para eventos públicos en los que haya más de 500 personas.

Reino Unido

Incidencia en los últimos 14 días: 1.446 casos por cada 100.000 habitantes. Muertes en los últimos 14 días: 24 de cada millón. Población vacunada: 75,9% con al menos una dosis, 69,4% con pauta completa, 44% con dosis de refuerzo.

Medidas: en Inglaterra, quienes pueden teletrabajar deben hacerlo. Se exige el pasaporte COVID para entrar en discotecas y grandes eventos deportivos y musicales. El primer ministro Boris Johnson ha dicho que no habrá nuevas reglas antes de Navidad, pero puede haber nuevas medidas después de esa fecha. Gales ya ha ido más lejos: desde el 26 de diciembre, cerrará discotecas, no se permitirá la presencia de espectadores en los eventos deportivos, limitará las reuniones en los lugares públicos a un máximo seis personas y restringirá los eventos en interiores a 30 asistentes (en exterior, a 50). Escocia también ha anunciado restricciones a los eventos. Se espera que Johnson anuncie más medidas en los próximos días.

Bélgica

Incidencia en los últimos 14 días: 1.187 casos por cada 100.000 habitantes. Muertes en los últimos 14 días: 58 de cada millón. Población vacunada: 76,7% con al menos una dosis, 75,7% con pauta completa, 30,25% con dosis de refuerzo.

Medidas: teletrabajo obligatorio cuatro días a la semana. Se han prohibido todos los eventos masivos en interiores y los espacios culturales, con excepciones como los museos, tendrán que cerrar, incluidos los cines. La presencia del público durante competiciones deportivas está prohibida. Las discotecas siguen con la persiana echada y la hostelería cierra a las 23:00 horas sin excepción en Navidad o Año Nuevo. De cara a las reuniones festivas, se pide limitar el contacto y que los comensales se hagan un test antes de cenar juntos.

Italia

Incidencia en los últimos 14 días: 499 casos por cada 100.000 habitantes. Muertes en los últimos 14 días: 26 de cada millón. Población vacunada: 79,4% con al menos una dosis, 73,6% con pauta completa, 26,24% con dosis de refuerzo.

Medidas: se exige el 'super green pass' –el pase sanitario reforzado que solo es válido para quienes se han vacunado y superado la enfermedad– para muchas actividades, entre ellas espectáculos, discotecas o el interior de restaurantes, lo que en la práctica implica que las personas no inmunizadas no puedan entrar en estos lugares. El Gobierno italiano está barajando nuevas medidas que se discutirán en una reunión este jueves.

* Los datos de incidencia se basan en el análisis de elDiario.es sobre los datos de la Universidad Johns Hopkins y las tasas de vacunación, en los recopilados por el portal Our World in Data.

Datos de España. Incidencia en los últimos 14 días: 715 casos por cada 100.000 habitantes. Muertes en los últimos 14 días: 14 de cada millón. Población vacunada: 82,6% con al menos una dosis, 79,9% con pauta completa, 24,04% con dosis de refuerzo.