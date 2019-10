Un muerto y diez heridos en un ataque con arma blanca en una escuela en Finlandia

Una persona ha muerto y diez más han resultado heridas en un ataque con arma blanca ocurrido este martes en un centro de formación profesional de Kuopio, en el centro de Finlandia.

El presunto agresor, un hombre de nacionalidad finlandesa, ha sido detenido tras ser herido por la Policía finlandesa, que empleó armas de fuego.

A violent attack in the facilities of Savo Vocational College by the shopping mall Hermanni in #Kuopio. Police has used a firearm and the suspect is in police custody. Facilities have been evacuated and police is inspecting the building. #police