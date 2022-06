La OTAN se compromete con la “integridad territorial” de todos los aliados, señala a Rusia y habla de la “instrumentalización de la migración”

La OTAN se compromete con la “integridad territorial” de todos aliados, señala a Rusia y habla de la “instrumentalización de la migración”. Así lo recoge el nuevo concepto estratégico aprobado este miércoles por los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en la cumbre de Madrid.

“Si bien la OTAN es una alianza defensiva, nadie debe dudar de nuestra fuerza y determinación para defender cada centímetro del territorio aliado”, dice el punto 20 del nuevo concepto estratégico, “preservar la soberanía y la integridad territorial de todos los aliados y prevalecer contra cualquier agresor. En un entorno de competencia estratégica, mejoraremos nuestra conciencia global y alcance para disuadir, defender, impugnar y negar en todos los dominios y direcciones, en línea con nuestro enfoque de 360 grados”.

Este punto es el que le sirve al Gobierno español para dar por reafirmada la cobertura sobre Ceuta y Melilla, que no aparecen mencionadas en las 16 páginas del documento.

Fuentes de Moncloa defienden que el concepto estratégico “recoge preocupaciones que tenía España” y ponen como ejemplo que se mantiene “una aproximación de 360 grados” y que “hay un párrafo [el 11] entero dedicado al sur. Es algo en lo España se ha esforzado. Incluye una mención especifica al Sahel cosa que antes nunca había ocurrido, como una región de interés estratégico para la Alianza”.

Y añaden: “Soberanía e integridad territorial son términos que desaparecieron prácticamente en 2010, y en 2022 se recuperan las referencias a soberanía e integridad territorial en dos ocasiones a propuesta española. Es importante hablar de la integridad territorial de los aliados, porque si hablas solo de la integridad territorial aliada te lleva al articulo 6, que deja fuera una parte”.

No obstante, las fuentes del Gobierno afirman: “Considerándolo importante no consideramos que debiera tener tanta importancia porque no nos cabe duda de que está cubierto [Ceuta y Melilla]. Hawai no esta dentro conforme al artículo 6, pero nadie piensa que no estaría cubierto por el artículo 5”.

La otra preocupación expresada por el Gobierno español, relativa a los flujos migratorios de personas que huyen por las guerras, el hambre o el cambio climático, aparece en el documento aprobado este miércoles: “Los dirigentes autoritarios ponen a prueba nuestros intereses, valores y forma de vida democrática. Interfieren en nuestros procesos e instituciones democráticas y apuntan a la seguridad de nuestros ciudadanos a través de tácticas híbridas, tanto directamente como a través de intermediarios. Realizan actividades maliciosas en el ciberespacio y el espacio, promueven campañas de desinformación, instrumentalizan la migración, manipulan el suministro de energía y emplean la coerción económica. Estos actores también están al frente de un esfuerzo deliberado para socavar las normas e instituciones multilaterales y promover modelos autoritarios de gobierno”.

El otro asunto que perseguía el Ejecutivo era la mención expresa del flanco sur, aunque no se llega a recoger un refuerzo en estas regiones: “El conflicto, la fragilidad y la inestabilidad en África y Oriente Medio afectan directamente a nuestra seguridad y la seguridad de nuestros socios. Los vecinos del sur de la OTAN, en particular las regiones de Oriente Medio, el Norte de África y el Sahel, se enfrentan a desafíos interconectados de seguridad, demográficos, económicos y políticos. Estos se ven agravados por el impacto del cambio climático, la fragilidad de las instituciones, las emergencias sanitarias y la inseguridad alimentaria. Esta situación proporciona un terreno fértil para la proliferación de grupos armados no estatales, incluidas las organizaciones terroristas. También permite la interferencia desestabilizadora y coercitiva por parte de competidores estratégicos”.

Y añade el documento: “Rusia tiene como objetivo desestabilizar los países de nuestro Este y Sur. En el Norte, su capacidad para interrumpir los refuerzos aliados y la libertad de navegación a través del Atlántico Norte es un desafío estratégico para la Alianza. La acumulación militar de Moscú, incluso en las regiones del mar Báltico, Negro y Mediterráneo, junto con su integración militar con Bielorrusia, desafían nuestra seguridad e intereses”.

“La inestabilidad más allá de nuestras fronteras también está contribuyendo a la migración irregular y la trata de personas”, dice la declaración aprobada en la cumbre, que también apunta a China: “Nos enfrentamos a amenazas cibernéticas, espaciales, híbridas y asimétricas, y al uso malicioso de tecnologías emergentes y disruptivas. Nos enfrentamos a la competencia sistémica de aquellos, incluida la República Popular China, que desafían nuestros intereses, seguridad y valores y buscan socavar el orden internacional basado en reglas. La inestabilidad más allá de nuestras fronteras también está contribuyendo a la migración irregular y la trata de personas”.

Según la Alianza Atlántica, “la Federación Rusa es la amenaza más importante y directa para la seguridad de los aliados y para la paz y la estabilidad en el área euroatlántica”. Y añade: “Busca establecer esferas de influencia y control directo a través de la coerción, la subversión, la agresión y la anexión. Utiliza medios convencionales, cibernéticos e híbridos contra nosotros y nuestros socios. Su postura militar coercitiva, su retórica y su voluntad demostrada de utilizar la fuerza para perseguir sus objetivos políticos socavan el orden internacional basado en normas. La Federación Rusa está modernizando sus fuerzas nucleares y expandiendo sus avanzado y disruptivos sistemas de entrega de doble capacidad, mientras emplea señales nucleares coercitivas”.

EEUU aumenta sus efectivos en Europa

Joe Biden ha anunciado un aumento de las tropas estadounidenses en Europa. Y lo ha hecho en una cumbre de la OTAN en Madrid que aprobará el mayor rearme militar desde la Guerra Fría, tal y como lo ha definido el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a su llegada a la cumbre de la OTAN en Madrid este miércoles. “Esta cumbre será histórica y transformadora, en un mundo en el que la crisis de seguridad es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, ante la que los aliados han demostrado unidad. Supone la mayor revisión de nuestra defensa colectiva desde el final de la Guerra Fría”.

El presidente de Estados Unidos ha detallado el despliegue a su llegada a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica: “Aquí, en España, vamos a trabajar con nuestros aliados para aumentar los destructores de la Marina de EEUU estacionados en la base naval española de Rota, de cuatro a seis. En Polonia, estableceremos un cuartel general permanente para el Quinto Cuerpo del Ejército de EEUU y fortaleceremos la interoperabilidad entre EEUU y la OTAN en todo el flanco oriental. Vamos a mantener una brigada rotatoria adicional, que consta de 3.000 soldados, y otros 2.000 efectivos aquí en Europa, con sede en Rumania. Y vamos a reforzar nuestros despliegues rotatorios en los Estados bálticos, además de enviar dos escuadrones F-35 adicionales al Reino Unido. Así mismo estacionaremos defensa aérea adicional y otras capacidades en Alemania e Italia”.

Ampliación a Suecia y Finlandia

A su llegada a la cumbre este miércoles, los líderes de los Estados miembros han mostrado ante los medios una sintonía absoluta en el apoyo a Ucrania y el ingreso de Suecia y Finlandia en la organización. “La primera lección de hoy es que Putin esperaba tener menos OTAN en su frontera occidental, pero estaba completamente equivocado: va a tener más OTAN”, ha afirmado Boris Johnson.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha participado en el NATO Public Forum organizado por el Real Instituto Elcano y ha afirmado que “esta cumbre representa un punto de inflexión histórico”.

“Vamos a reforzar nuestro despliegue en el flanco oriental ante la mayor amenaza de seguridad que se ha cernido sobre Europa desde el final de la Guerra Fría. Todas estas iniciativas exigirán financiación y otra discusión crítica de esta cumbre tendrá que ver con la manera de financiar la misión futura de la OTAN”, ha dicho Sánchez. “Muchas naciones reconocen la necesidad de aumentar el gasto en defensa”, ha añadido: “El nuevo concepto estratégico nos llevará a la nueva década y preparará a la organización para el futuro incierto que nos espera”, ha afirmado el presidente, que ha añadido que el desafío principal actual se centra en la “esfera militar convencional”.

Por último, Sánchez ha explicado que “lo que define esta era es el cambio del equilibrio de poder después del declive relativo de algunas naciones y el aumento de otras, lo que crea nuevas fricciones”. “Lo que nos preocupa más es que se cuestione la naturaleza misma del equilibrio que hemos conseguido en las últimas siete décadas. No podemos tolerar que los países violen y quebranten las normas internacionales”, ha concluido.

“Desde mi perspectiva, esta cumbre ya es un éxito, por el hecho de que Finlandia y Suecia vayan a entrar”, ha dicho el primer ministro belga, Alexander de Croo, a su llegada a la cumbre: “Muestra la unidad de la OTAN que ha demostrado en los últimos tiempos”. De Croo también ha defendido: “Es importante que sigamos hablando con el presidente [Volodímir] Zelenski. Esta guerra solo se puede ganar en el campo de batalla. Fuimos de los primeros en entregar material bélico y seguiremos haciéndolo”.

El presidente polaco, Andzej Duda, ha señalado que el aumento de las fuerzas de reacción rápida a más de 300.000 “hace a Europa más segura”. “Rusia es un agresor, ha atacado Ucrania y es una amenaza para Europa y toda la OTAN. No hay duda”.

La primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, también ha celebrado a su llegada el inminente ingreso en la OTAN de Finlandia y Suecia: “Vemos a tener nuevos miembros, es un gran acontecimiento en la historia de la Alianza. Suecia y Finlandia son sociedades fuertes y democráticas y estamos muy contentos de tenerlos en la Alianza. Tendremos una voz nórdica fuerte”.

Stevo Pendarovski, presidente de Macedonia del Norte, ha defendido que “nunca desde 1949 se ha organizado una cumbre con una guerra en el continente. La agresión rusa está dictando por completo la agenda. Tenemos que apoyar a Ucrania luchando por la democracia y libertad. Somos el miembro más nuevo de la OTAN y creo que la mejor política en décadas ha sido la de las puertas abiertas, y eso no debería cambiar. La OTAN tiene que dejar sus puertas abiertas a cualquiera que quiera entrar”.

De la misma manera, el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ha sostenido: “Estamos aprendiendo que invertir en el flanco oriental es fundamental para reducir los riesgos de seguridad”.

Zelenski: “Esta es una guerra por el derecho a dictar las condiciones en Europa”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha intervenido este miércoles por videoconferencia en la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid con un discurso en el que ha vuelto a reclamar el apoyo de los líderes de la Alianza contra la invasión rusa.

“Ayudar a Ucrania a terminar esta guerra con una victoria en el campo de batalla ahora, es decir, dando una respuesta realmente fuerte a las acciones de Rusia, es lo que necesitamos nosotros, y cada uno de sus Estados, y toda la alianza, toda la comunidad euroatlántica”, ha dicho el líder ucraniano, según ha informado en su canal de Telegram.

“Si realmente identifican a Rusia como su principal amenaza, deben apoyar plenamente su primer objetivo principal”, ha añadido. “Esta no es una guerra de Rusia solo contra Ucrania, esta es una guerra por el derecho a dictar las condiciones en Europa. Por cómo será el futuro orden mundial. Por eso es absolutamente necesario apoyar a Ucrania incluso ahora con armas, sanciones financieras y políticas que detengan la capacidad de Rusia de pagar la guerra”.

Un tema al día, el podcast de elDiario.es