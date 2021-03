La presidenta de la Comisión Europea: "Estoy convencida de que la situación de AstraZeneca se clarificará mañana"

La presidenta de la Comisión Europea se ha mostrado optimista sobre la los análisis a la vacuna de AstraZeneca. Varios países de la UE han suspendido la vacunación por supuestos vínculos del fármaco con casos de trombos, y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) está realizando un análisis en profundidad que se presentará este jueves. La víspera, Ursula von der Leyen ha dicho: "Estoy convencida de que la situación de AstraZeneca se clarificará mañana [por este jueves]".

"Confío en AstraZeneca", ha dicho Von der Leyen: "Confío en las vacunas". La presidenta de la Comisión Europea ha hecho estas declaraciones en la presentación en Bruselas de su propuesta de certificado de vacunación para facilitar los viajes y el turismo con vistas al verano. "La situación epidemiológica está empeorando", ha convenido Von der Leyen, quien ha amenazado con endurecer las condiciones para seguir dejando circular las exportaciones de vacunas producidas en la UE a terceros países como EEUU y Reino Unido, que son productores, tienen altos niveles de población vacunada y ponen trabas a la exportación a la UE. "Es difícil explicar a los europeos que nuestras farmacéuticas envían dosis a todo el mundo y nosotros tenemos dificultades. Exportamos a 30 países pero no nos llega nada". En concreto, AstraZeneca ha exportado desde la UE, 10 millones de dosis a Reino Unido: "Es el primer destino de exportación de vacunas, y todas las opciones están sobre la mesa".

De acuerdo con los cálculos de Von der Leyen, que ha alabado el trabajo de Pfizer y Moderna, la UE espera 360 millones de vacunas para el segundo trimestre de 2021: Pfizer, 200 millones; Janssen, 55 millones; AstraZeneca, 70 millones (en lugar de los 180 acordados); Moderna, 35 millones.

Si la EMA este jueves suspendiera la vacuna de AstraZeneca, el recorte para el segundo trimestre, en principio, dejaría el monto total en 290 millones de dosis.

La directora de la EMA, Emer Cooke, compareció este martes en una rueda de prensa telemática para insistir en algo difundido previamente en varios comunicados: hasta el momento, de acuerdo con los datos disponibles, no existen vínculos entre los trombos y la vacuna de AstraZenca, si bien la evaluación final se conocerá este jueves.

"Estamos examinando la situación actual, estamos evaluando los efectos secundarios, y las evaluaciones preliminares nos dicen que los beneficios superan los riesgos", ha afirmado Cooke: "Seguimos evaluando y recibiendo más datos sobre posibles efectos secundarios que están examinando expertos en coagulación y trombos". Y ha insistido: "Estamos en un proceso. Hemos hecho esta evaluación por las preocupaciones existentes y nuestras prioridades pasan por asegurar la seguridad de las vacunas".

"Necesitamos una evaluación científica, no podemos llegar a una conclusión hasta tener un análisis científico. De momento, no hay indicación de que la vacuna ha causado estos hechos, no ha salido en los ensayos clínicos ni como efectos secundarios. El número de trombos en gente vacunada no parece superior al de la población general. La pandemia es una crisis global, con efectos devastadores. Las vacunas nos ayudan a proteger a las personas de enfermar. Estamos firmemente convencidos de que los beneficios, con sus efectos secundarios entre los que no se han detectado que se encuentren los trombos, son superiores a los riegos".

España ha paralizado durante 15 días la vacunación con el suero de Oxford/AstraZeneca mientras la EMA está realizando el informe sobre los casos de trombos en personas que habían recibido esta vacuna. Una treintena de episodios sobre más de cinco millones de personas inoculadas en la Unión Europea, según los datos de la EMA.

El Ministerio de Sanidad ha tomado esta medida después de que Alemania, Francia e Italia hayan anunciado este lunes que suspendían temporalmente el uso del producto de AstraZeneca hasta contar con las conclusiones de la EMA. Las alertas se han activado este fin de semana al detectarse varios casos de trombosis cerebral rara en Europa, uno de ellos en España. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que después de describirse el episodio en España, se supo que había algunos otros casos en Noruega y Alemania. Darias ha dicho que este tipo de trombosis es diferente y más infrecuente que los que se describieron la semana pasada y se han detectado después de que la EMA y la OMS explicaran el viernes pasado que la vacuna de AstraZeneca seguía siendo segura.