Rusia declara “indeseable” el medio independiente Meduza

La Oficina de la Fiscalía General de Rusia ha decidido este jueves clasificar como organización “indeseable” al portal de noticias independiente Meduza, fundado por periodistas rusos en Letonia, argumentando que sus actividades “representan una amenaza” al “orden constitucional”

“Se ha establecido que sus actividades representan una amenaza para los cimientos del orden constitucional y la seguridad de la Federación Rusa”, dice la Fiscalía General en un comunicado.

La decisión ha sido enviada al Ministerio de Justicia para que incluya a Meduza Project SIA en la lista de organizaciones no gubernamentales extranjeras e internacionales “cuyas actividades se reconocen como indeseables en el territorio de Rusia”.

“Meduza ha sido declarada organización 'indeseable' en Rusia. En otras palabras, el trabajo de nuestra redacción en el país –en nuestro país de origen– está completamente prohibido”, ha dicho el medio de comunicación, cuyos periodistas han prometido en una carta pública seguir trabajando, y asegura que encontrarán la manera de “trabajar en las nuevas condiciones y permanecer cerca” de sus lectores.

“Me gustaría decir ahora que no tenemos miedo y no nos importa el nuevo estado, pero no es así. Tenemos miedo por nuestros lectores. Tenemos miedo por los que han trabajado con Meduza durante muchos años. Tenemos miedo por nuestros seres queridos y amigos”, dice la carta. “Sin embargo, creemos en lo que hacemos. Creemos en la libertad de expresión. Creemos en una Rusia democrática. Cuanto más fuerte es la presión, más fuerte la resistimos”.

El medio, una publicación en idioma ruso, ya estaba bloqueado para su lectura en internet en Rusia y fue declarado el 23 de abril de 2021 “agente extranjero”. La represión de los medios de comunicación y los periodistas se ha intensificado desde que Rusia invadió Ucrania el año pasado.

Más medios en la lista

Aparte de Meduza, otros medios independientes, incluida la televisión Dozhd y Mediazona, así como decenas de periodistas y personalidades públicas, fueron añadidos a la misma lista de “agentes extranjeros”. La ley de organizaciones “indeseables” fue adoptada en 2015, recuerda Meduza.

La Oficina del Fiscal General puede, acorde a esta ley, asignar este estatus a cualquier organización no gubernamental extranjera o internacional si decide que sus actividades amenazan “los fundamentos del orden constitucional, la capacidad de defensa o la seguridad de Rusia”.

Por participar en estas organizaciones o por solo cooperar con ellas de alguna forma una persona puede afrontar un castigo penal.

En marzo del año pasado, un mes después del inicio de la invasión rusa, expertos independientes de la ONU denunciaron la represión de las autoridades rusas contra los medios de comunicación y los periodistas y se mostraron alarmados por que se impusiera un “apagón informativo total sobre la guerra”.